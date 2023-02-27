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Найдено тело молодой иностранки, пропавшей на черноморском побережье Грузии
Найдено тело молодой иностранки, пропавшей на черноморском побережье Грузии
По словам очевидцев, девушка зашла в море, чтобы спасти свою собаку 27.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-27T12:16+0400
2023-02-27T12:16+0400
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ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Грузинские спасатели утром 27 февраля нашли тело молодой иностранки Ирины Слюсарь, которую в течение пяти дней искали в Аджарии, говорится в сообщении телеграм-чата, созданном специально для координации людей, принимавших участие в данном процессе. Поисково-спасательная операция молодой иностранки, которую накрыло волной и унесло в море, велась в черноморском городе Кобулети. По словам очевидцев, волна накрыла собаку девушки, и она вместе с подругой полезли в море ее спасать. Одной из девушек удалось выбраться, она была доставлена в больницу с сотрясением мозга. В поисковой операции участвовали спасатели министерства внутренних дел Грузии, а также волонтеры.Ирина Слюсарь – одна из совладельцев детского театра "Лось и светлячок" в Тбилиси. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, аджария, тбилиси, кобулети
происшествия, грузия, новости, аджария, тбилиси, кобулети
Найдено тело молодой иностранки, пропавшей на черноморском побережье Грузии
12:16 27.02.2023 (обновлено: 12:25 27.02.2023)
По словам очевидцев, девушка зашла в море, чтобы спасти свою собаку
ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Грузинские спасатели утром 27 февраля нашли тело молодой иностранки Ирины Слюсарь, которую в течение пяти дней искали в Аджарии, говорится в сообщении телеграм-чата, созданном специально для координации людей, принимавших участие в данном процессе.
Поисково-спасательная операция молодой иностранки, которую накрыло волной и унесло в море, велась в черноморском городе Кобулети. По словам очевидцев, волна накрыла собаку девушки, и она вместе с подругой полезли в море ее спасать. Одной из девушек удалось выбраться, она была доставлена в больницу с сотрясением мозга.
"С сожалением сообщаем, что Ирина была найдена погибшей. Поиски завершены, однако мы не можем разглашать подробности. Мы глубоко сожалеем о произошедшем и выражаем соболезнования родным и близким. Спасибо за вашу помощь в поисках!" – говорится в сообщении телеграм-чата.
В поисковой операции участвовали спасатели министерства внутренних дел Грузии, а также волонтеры.
Ирина Слюсарь – одна из совладельцев детского театра "Лось и светлячок" в Тбилиси.