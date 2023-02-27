https://sputnik-georgia.ru/20230227/naydeno-telo-molodoy-inostranki-propavshey-na-chernomorskom-poberezhe-gruzii-275268443.html

Найдено тело молодой иностранки, пропавшей на черноморском побережье Грузии

Найдено тело молодой иностранки, пропавшей на черноморском побережье Грузии

По словам очевидцев, девушка зашла в море, чтобы спасти свою собаку 27.02.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Грузинские спасатели утром 27 февраля нашли тело молодой иностранки Ирины Слюсарь, которую в течение пяти дней искали в Аджарии, говорится в сообщении телеграм-чата, созданном специально для координации людей, принимавших участие в данном процессе. Поисково-спасательная операция молодой иностранки, которую накрыло волной и унесло в море, велась в черноморском городе Кобулети. По словам очевидцев, волна накрыла собаку девушки, и она вместе с подругой полезли в море ее спасать. Одной из девушек удалось выбраться, она была доставлена в больницу с сотрясением мозга. В поисковой операции участвовали спасатели министерства внутренних дел Грузии, а также волонтеры.Ирина Слюсарь – одна из совладельцев детского театра "Лось и светлячок" в Тбилиси. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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