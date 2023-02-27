https://sputnik-georgia.ru/20230227/ot-kapitana-sbornoy-gruzii-do-mera-tbilisi-pyat-pobed-kakhi-kaladze-275279053.html
От капитана сборной Грузии до мэра Тбилиси: пять побед Кахи Каладзе
От капитана сборной Грузии до мэра Тбилиси: пять побед Кахи Каладзе
Мэр Тбилиси Каха Каладзе пришел в большую политику буквального с футбольного поля, едва успев повесить бутсы на гвоздь 27.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-27T13:47+0400
2023-02-27T13:47+0400
2023-02-27T14:41+0400
спорт
грузия
новости
тбилиси
милан
париж
каха каладзе
ануки арешидзе
бидзина иванишвили
единое нацдвижение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23503/21/235032180_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_52540959bf20cfaec0f1b98b6746322e.jpg
В свои 45 он успел побывать капитаном Национальной сборной по футболу, двукратным обладателям кубка Лиги чемпионов в составе итальянского "Милана", министром энергетики Грузии, а также главным градоначальником столицы с 2017 года. Игра за Милан Каладзе с самого начала карьеры на поле отличался универсальностью. Он мог занять любую позицию: и в полузащите, и в центре, и на фланге. Талантливого футболиста сначала заметили в киевском "Динамо" , куда он перешел из тбилисского в 1998 году. Затем Каладзе заинтересовался уже гранд мирового футбола – итальянский "Милан". Трансфер Каладзе в серию А стал на тот момент самым дорогим в истории грузинского футбола. За защитника сборной Грузии заплатили 16 миллионов евро. Для Грузии, где еще только мечтали о 24-часовом электроснабжении, это была фантастическая сумма. Каладзе стал первым грузинским игроком, который выигрывал Лигу чемпионов, причем дважды: в 2003 и 2007 годах. Семья и четыре сына Один из самых рейтинговых грузинских политиков женат на бывшей модели, дизайнере, одной из самых стильных женщин Тбилиси Ануки Арешидзе. Пара воспитывает четверых сыновей – Левана, Кахабера, Ваче и Николаса. Трое из низ родились в Милане. А последний – Николас – у пары родился в Париже. Супруги часто берут с собой детей на публичные мероприятия. В своих многочисленных видео, которые публикует в социальных сетях Ануки Арешидзе, она рассказывает, что больше всего к отцу привязан младший сын Николас. Министр энергетики В 2011 году Каладзе занялся политикой. Он стал членом партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", основанной грузинским миллиардером Бидзиной Иванишвили. В 2012 году Каладзе выиграл выборы в его родном городе Самтредиа, став депутатом парламента Грузии. В тот же год он занял пост министра энергетики страны, который занимал вплоть на 2017 года. Мэр Тбилиси В 2017 Каладзе решил попробовать свои силы в качестве мэра столицы. Тогда кандидат от правящей партии смог одержать убедительную победу в первом же туре местных выборов, набрав 51,13% голосов избирателей. Разрыв с другими кандидатами был довольно внушительным. Прошедший на втором месте независимый кандидат Алеко Элисашвили смог набрать лишь 17,49% голосов. Вслед за ним был кандидат от бывшей правящей партии "Единое Нацдвижение" Заал Удумашвили с 16,53%. Уже под конец срока Каладзе заявил, что успел реализовать не все проекты, поэтому решил баллотироваться во второй раз. Для победы понадобилось проведение второго тура выборов. Здесь Каладзе получил 55,6% голосов, а его основной конкурент от оппозиции, на тот момент председатель партии "Единое национальное движение" Ника Мелия – 44, 4%.Самый рейтинговый политикОтказавшись от амплуа защитника национальной сборной по футболу, Каладзе стал одним из самых рейтинговых политиков Грузии. Согласно осеннему опросу общественного мнения, Каладзе самый популярный политик Грузии - 44%. Примечательно, что мэр Тбилиси идет в рейтинге общественных и политических деятелей сразу после Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии II. Кроме того, почти десять лет с ноября 2013 года Каладзе занимает пост генерального секретаря партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
милан
париж
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23503/21/235032180_168:0:1500:999_1920x0_80_0_0_415bc13136d6716f3e4545061a5f69cb.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
спорт, грузия, новости, тбилиси, милан, париж, каха каладзе, ануки арешидзе, бидзина иванишвили, единое нацдвижение
спорт, грузия, новости, тбилиси, милан, париж, каха каладзе, ануки арешидзе, бидзина иванишвили, единое нацдвижение
От капитана сборной Грузии до мэра Тбилиси: пять побед Кахи Каладзе
13:47 27.02.2023 (обновлено: 14:41 27.02.2023)
Мэр Тбилиси Каха Каладзе пришел в большую политику буквального с футбольного поля, едва успев повесить бутсы на гвоздь
В свои 45 он успел побывать капитаном Национальной сборной по футболу, двукратным обладателям кубка Лиги чемпионов в составе итальянского "Милана", министром энергетики Грузии, а также главным градоначальником столицы с 2017 года.
Игра за Милан
Каладзе с самого начала карьеры на поле отличался универсальностью. Он мог занять любую позицию: и в полузащите, и в центре, и на фланге. Талантливого футболиста сначала заметили в киевском "Динамо" , куда он перешел из тбилисского в 1998 году. Затем Каладзе заинтересовался уже гранд мирового футбола – итальянский "Милан".
Трансфер Каладзе в серию А стал на тот момент самым дорогим в истории грузинского футбола. За защитника сборной Грузии заплатили 16 миллионов евро. Для Грузии, где еще только мечтали о 24-часовом электроснабжении, это была фантастическая сумма. Каладзе стал первым грузинским игроком, который выигрывал Лигу чемпионов, причем дважды: в 2003 и 2007 годах.
Семья и четыре сына
Один из самых рейтинговых грузинских политиков женат на бывшей модели, дизайнере, одной из самых стильных женщин Тбилиси Ануки Арешидзе. Пара воспитывает четверых сыновей – Левана, Кахабера, Ваче и Николаса. Трое из низ родились в Милане. А последний – Николас – у пары родился в Париже. Супруги часто берут с собой детей на публичные мероприятия. В своих многочисленных видео, которые публикует в социальных сетях Ануки Арешидзе, она рассказывает, что больше всего к отцу привязан младший сын Николас.
Министр энергетики
В 2011 году Каладзе занялся политикой. Он стал членом партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", основанной грузинским миллиардером Бидзиной Иванишвили. В 2012 году Каладзе выиграл выборы в его родном городе Самтредиа, став депутатом парламента Грузии. В тот же год он занял пост министра энергетики страны, который занимал вплоть на 2017 года.
Мэр Тбилиси
В 2017 Каладзе решил попробовать свои силы в качестве мэра столицы. Тогда кандидат от правящей партии смог одержать убедительную победу в первом же туре местных выборов, набрав 51,13% голосов избирателей.
Разрыв с другими кандидатами был довольно внушительным. Прошедший на втором месте независимый кандидат Алеко Элисашвили смог набрать лишь 17,49% голосов. Вслед за ним был кандидат от бывшей правящей партии "Единое Нацдвижение" Заал Удумашвили с 16,53%.
Уже под конец срока Каладзе заявил, что успел реализовать не все проекты, поэтому решил баллотироваться во второй раз. Для победы понадобилось проведение второго тура выборов. Здесь Каладзе получил 55,6% голосов, а его основной конкурент от оппозиции, на тот момент председатель партии "Единое национальное движение" Ника Мелия – 44, 4%.
Самый рейтинговый политик
Отказавшись от амплуа защитника национальной сборной по футболу, Каладзе стал одним из самых рейтинговых политиков Грузии. Согласно осеннему опросу общественного мнения, Каладзе самый популярный политик Грузии - 44%.
Примечательно, что мэр Тбилиси идет в рейтинге общественных и политических деятелей сразу после Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии II. Кроме того, почти десять лет с ноября 2013 года Каладзе занимает пост генерального секретаря партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия".