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От капитана сборной Грузии до мэра Тбилиси: пять побед Кахи Каладзе
От капитана сборной Грузии до мэра Тбилиси: пять побед Кахи Каладзе
Мэр Тбилиси Каха Каладзе пришел в большую политику буквального с футбольного поля, едва успев повесить бутсы на гвоздь 27.02.2024, Sputnik Грузия
2024-02-27T10:22+0400
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Сегодня один из самых рейтинговых политиков отмечает день рождения. В свои 46 он успел побывать капитаном Национальной сборной по футболу, двукратным обладателям кубка Лиги чемпионов в составе итальянского "Милана", министром энергетики Грузии, а также столичным градоначальником с 2017 года. Игра за Милан Каладзе с самого начала карьеры на поле отличался универсальностью. Он мог занять любую позицию: и в полузащите, и в центре, и на фланге. Талантливого футболиста сначала заметили в киевском "Динамо" , куда он перешел из тбилисского клуба в 1998 году. Затем Каладзе заинтересовался уже гранд мирового футбола – итальянский "Милан". Трансфер Каладзе в серию А стал на тот момент самым дорогим в истории грузинского футбола. За защитника сборной Грузии заплатили 16 миллионов евро. Для Грузии, где еще только мечтали о 24-часовом электроснабжении, это была фантастическая сумма. Каладзе стал первым грузинским игроком, который выигрывал Лигу чемпионов, причем дважды: в 2003 и 2007 годах. Семья и четыре сына Каладзе женат на бывшей модели, дизайнере, одной из самых стильных женщин Тбилиси Ануки Арешидзе. Пара воспитывает четверых сыновей – Левана, Кахабера, Ваче и Николаса. Трое из низ родились в Милане. А последний – Николас – родился в Париже. Супруги часто берут с собой детей на публичные мероприятия. Министр энергетики В 2011 году Каладзе занялся политикой. Он стал членом партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", основанной грузинским миллиардером Бидзиной Иванишвили. В 2012 году Каладзе выиграл выборы в его родном городе Самтредиа, став депутатом парламента Грузии. В тот же год он занял пост министра энергетики страны, который занимал вплоть на 2017 года. Кроме того, почти более 10 лет, с ноября 2013 года, Каладзе занимает пост генерального секретаря партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия".Мэр Тбилиси В 2017 Каладзе решил попробовать свои силы в качестве мэра столицы. Тогда кандидат от правящей партии смог одержать убедительную победу в первом же туре местных выборов, набрав 51,13% голосов избирателей. Разрыв с другими кандидатами был довольно внушительным. Прошедший на второе место независимый кандидат Алеко Элисашвили смог набрать лишь 17,49% голосов. Вслед за ним был кандидат от бывшей правящей партии "Единое Нацдвижение" Заал Удумашвили с 16,53%. Уже под конец срока Каладзе заявил, что успел реализовать не все проекты, поэтому решил баллотироваться во второй раз. Для победы понадобилось проведение второго тура выборов. Здесь Каладзе получил 55,6% голосов, а его основной конкурент от оппозиции, на тот момент председатель партии "Единое национальное движение" Ника Мелия – 44, 4%.Самый рейтинговый политикСогласно последним опросам общественного мнения, Каладзе самый популярный политик Грузии. Примечательно, что мэр Тбилиси идет в рейтинге общественных и политических деятелей сразу после Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии II. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, тбилиси, милан, париж, каха каладзе, ануки арешидзе, бидзина иванишвили, единое национальное движение
спорт, грузия, новости, тбилиси, милан, париж, каха каладзе, ануки арешидзе, бидзина иванишвили, единое национальное движение
От капитана сборной Грузии до мэра Тбилиси: пять побед Кахи Каладзе
10:22 27.02.2024 (обновлено: 10:27 27.02.2024)
Мэр Тбилиси Каха Каладзе пришел в большую политику буквального с футбольного поля, едва успев повесить бутсы на гвоздь
Сегодня один из самых рейтинговых политиков отмечает день рождения. В свои 46 он успел побывать капитаном Национальной сборной по футболу, двукратным обладателям кубка Лиги чемпионов в составе итальянского "Милана", министром энергетики Грузии, а также столичным градоначальником с 2017 года.
Каладзе с самого начала карьеры на поле отличался универсальностью. Он мог занять любую позицию: и в полузащите, и в центре, и на фланге. Талантливого футболиста сначала заметили в киевском "Динамо" , куда он перешел из тбилисского клуба в 1998 году. Затем Каладзе заинтересовался уже гранд мирового футбола – итальянский "Милан".
Трансфер Каладзе в серию А стал на тот момент самым дорогим в истории грузинского футбола. За защитника сборной Грузии заплатили 16 миллионов евро. Для Грузии, где еще только мечтали о 24-часовом электроснабжении, это была фантастическая сумма. Каладзе стал первым грузинским игроком, который выигрывал Лигу чемпионов, причем дважды: в 2003 и 2007 годах.
Каладзе женат на бывшей модели, дизайнере, одной из самых стильных женщин Тбилиси Ануки Арешидзе. Пара воспитывает четверых сыновей – Левана, Кахабера, Ваче и Николаса. Трое из низ родились в Милане. А последний – Николас – родился в Париже. Супруги часто берут с собой детей на публичные мероприятия.
В 2011 году Каладзе занялся политикой. Он стал членом партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", основанной грузинским миллиардером Бидзиной Иванишвили. В 2012 году Каладзе выиграл выборы в его родном городе Самтредиа, став депутатом парламента Грузии. В тот же год он занял пост министра энергетики страны, который занимал вплоть на 2017 года.
Кроме того, почти более 10 лет, с ноября 2013 года, Каладзе занимает пост генерального секретаря партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия".
В 2017 Каладзе решил попробовать свои силы в качестве мэра столицы. Тогда кандидат от правящей партии смог одержать убедительную победу в первом же туре местных выборов, набрав 51,13% голосов избирателей.
Разрыв с другими кандидатами был довольно внушительным. Прошедший на второе место независимый кандидат Алеко Элисашвили смог набрать лишь 17,49% голосов. Вслед за ним был кандидат от бывшей правящей партии "Единое Нацдвижение" Заал Удумашвили с 16,53%.
Уже под конец срока Каладзе заявил, что успел реализовать не все проекты, поэтому решил баллотироваться во второй раз. Для победы понадобилось проведение второго тура выборов. Здесь Каладзе получил 55,6% голосов, а его основной конкурент от оппозиции, на тот момент председатель партии "Единое национальное движение" Ника Мелия – 44, 4%.
Самый рейтинговый политик
Согласно последним опросам общественного мнения, Каладзе самый популярный политик Грузии.
Примечательно, что мэр Тбилиси идет в рейтинге общественных и политических деятелей сразу после Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии II.