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От капитана сборной Грузии до мэра Тбилиси: пять побед Кахи Каладзе

От капитана сборной Грузии до мэра Тбилиси: пять побед Кахи Каладзе

Мэр Тбилиси Каха Каладзе пришел в большую политику буквального с футбольного поля, едва успев повесить бутсы на гвоздь 27.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-27T10:22+0400

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единое национальное движение

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Сегодня один из самых рейтинговых политиков отмечает день рождения. В свои 46 он успел побывать капитаном Национальной сборной по футболу, двукратным обладателям кубка Лиги чемпионов в составе итальянского "Милана", министром энергетики Грузии, а также столичным градоначальником с 2017 года. Игра за Милан Каладзе с самого начала карьеры на поле отличался универсальностью. Он мог занять любую позицию: и в полузащите, и в центре, и на фланге. Талантливого футболиста сначала заметили в киевском "Динамо" , куда он перешел из тбилисского клуба в 1998 году. Затем Каладзе заинтересовался уже гранд мирового футбола – итальянский "Милан". Трансфер Каладзе в серию А стал на тот момент самым дорогим в истории грузинского футбола. За защитника сборной Грузии заплатили 16 миллионов евро. Для Грузии, где еще только мечтали о 24-часовом электроснабжении, это была фантастическая сумма. Каладзе стал первым грузинским игроком, который выигрывал Лигу чемпионов, причем дважды: в 2003 и 2007 годах. Семья и четыре сына Каладзе женат на бывшей модели, дизайнере, одной из самых стильных женщин Тбилиси Ануки Арешидзе. Пара воспитывает четверых сыновей – Левана, Кахабера, Ваче и Николаса. Трое из низ родились в Милане. А последний – Николас – родился в Париже. Супруги часто берут с собой детей на публичные мероприятия. Министр энергетики В 2011 году Каладзе занялся политикой. Он стал членом партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", основанной грузинским миллиардером Бидзиной Иванишвили. В 2012 году Каладзе выиграл выборы в его родном городе Самтредиа, став депутатом парламента Грузии. В тот же год он занял пост министра энергетики страны, который занимал вплоть на 2017 года. Кроме того, почти более 10 лет, с ноября 2013 года, Каладзе занимает пост генерального секретаря партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия".Мэр Тбилиси В 2017 Каладзе решил попробовать свои силы в качестве мэра столицы. Тогда кандидат от правящей партии смог одержать убедительную победу в первом же туре местных выборов, набрав 51,13% голосов избирателей. Разрыв с другими кандидатами был довольно внушительным. Прошедший на второе место независимый кандидат Алеко Элисашвили смог набрать лишь 17,49% голосов. Вслед за ним был кандидат от бывшей правящей партии "Единое Нацдвижение" Заал Удумашвили с 16,53%. Уже под конец срока Каладзе заявил, что успел реализовать не все проекты, поэтому решил баллотироваться во второй раз. Для победы понадобилось проведение второго тура выборов. Здесь Каладзе получил 55,6% голосов, а его основной конкурент от оппозиции, на тот момент председатель партии "Единое национальное движение" Ника Мелия – 44, 4%.Самый рейтинговый политикСогласно последним опросам общественного мнения, Каладзе самый популярный политик Грузии. Примечательно, что мэр Тбилиси идет в рейтинге общественных и политических деятелей сразу после Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии II. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, тбилиси, милан, париж, каха каладзе, ануки арешидзе, бидзина иванишвили, единое национальное движение