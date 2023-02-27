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https://sputnik-georgia.ru/20230227/pervyy-den-vesny-1-marta-2023-primety-narodnogo-prazdnika-275286583.html
Первый день весны 1 марта 2023: приметы народного праздника
Первый день весны 1 марта 2023: приметы народного праздника
Первый день весны, или 1 марта, – народный праздник, который отмечают во многих странах 27.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-27T18:08+0400
2023-02-27T18:08+0400
справки
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Весну до принятия христианства считали символом возрождения природы, поэтому с древних времен первый день весны встречали всеобщей радостью и народным гулянием. Как праздновали первый день весны и какие приметы связаны с народным праздником, читайте в Sputnik Грузия. Первый день весны Первый день весны, или 1 марта, – народный праздник, который празднуют с древних времен. После принятия христианства традиции празднования сохранилась во многих странах, в том числе в Болгарии, Румынии, Молдове, России и Белоруссии. Древние славяне первый день весны встречали народным гуляньем, так как верили, что все болезни и несчастья уходят с зимними холодами, уступая место радости, достатку и удаче. Славяне считали первый день весны началом года и прославляли в народный праздник бога солнечного света и плодородия – Ярилу. Многие традиции и приметы народного праздника сохранились после принятия христианства. Работать в праздник в те далекие времена не полагалось – многие и сегодня стараются провести первый день весны весело, не отягощая себя домашними делами. В первый день весны, по обычаю, молились за родных и близких, чтобы самоубийц в роду не было, так как, по преданию, Иуда, предавший Спасителя, повесился именно 1 марта. Приметы народного праздника Множество народных примет связано с первым днем весны: беременные женщины в те далекие времена старались в первый день весны не пропустить рассвет, так как верили, что именно восходящее солнце дает силы выносить здоровое и крепкое дитя. Повитухи 1 марта вносили в дом полуденный снег и обтирали им руки: по приметам так им передалась весенняя чистота. Снег, выпавший в ночь на 1 марта, – хорошая примета. Матери поручали детишкам с утра смести со ступенек крыльца снег и размести дорожку к колодцу, чтобы привлечь в дом счастье и здоровье. По приметам народного праздника урожай будет хороший, если 1 марта идет снег, а если в первый день весны тепло – значит, ожидаются заморозки. Скоро потеплеет, если веточка, которую бросят 1 марта на снег, провалится, а если останется на поверхности – это явная примета, что холода еще продержатся. Лето по приметам ожидается теплое, но дождливое, если в первый день весны густой туман и дует теплый южный ветер. А если 1 марта дует северный ветер – это явная примета, что лето будет холодным. Нашествие грызунов и насекомых на поля предсказывает паводок в первый день весны. Рыбаки первый день весны стараются не пропустить, так как есть примета, что 1 марта очень хорошо клюют лещ, щука и плотва. По приметам талая вода, собранная в первый день весны, по сей день считается целебной во многих регионах России. Материал подготовлен на основе открытых источников
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Лиза Офман
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MIA „Rosiya Segodnya“
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справки
справки

Первый день весны 1 марта 2023: приметы народного праздника

18:08 27.02.2023
© photo: Sputnik / StringerКарантинная весна в столице Грузии. Нет туристов в ущелье Легвтахеви в центре старого Тбилиси
Карантинная весна в столице Грузии. Нет туристов в ущелье Легвтахеви в центре старого Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 27.02.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Колумнист Sputnik Лиза Офман - Sputnik Грузия
Лиза Офман
Все материалы
Первый день весны, или 1 марта, – народный праздник, который отмечают во многих странах
Весну до принятия христианства считали символом возрождения природы, поэтому с древних времен первый день весны встречали всеобщей радостью и народным гулянием.
Как праздновали первый день весны и какие приметы связаны с народным праздником, читайте в Sputnik Грузия.

Первый день весны

Первый день весны, или 1 марта, – народный праздник, который празднуют с древних времен. После принятия христианства традиции празднования сохранилась во многих странах, в том числе в Болгарии, Румынии, Молдове, России и Белоруссии.
Древние славяне первый день весны встречали народным гуляньем, так как верили, что все болезни и несчастья уходят с зимними холодами, уступая место радости, достатку и удаче.
© Sputnik / Alexander ImedashviliВесна в Тбилиси - исторический центр города
Весна в Тбилиси - исторический центр города - Sputnik Грузия, 1920, 27.02.2023
Весна в Тбилиси - исторический центр города
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Славяне считали первый день весны началом года и прославляли в народный праздник бога солнечного света и плодородия – Ярилу.
Многие традиции и приметы народного праздника сохранились после принятия христианства. Работать в праздник в те далекие времена не полагалось – многие и сегодня стараются провести первый день весны весело, не отягощая себя домашними делами.
В первый день весны, по обычаю, молились за родных и близких, чтобы самоубийц в роду не было, так как, по преданию, Иуда, предавший Спасителя, повесился именно 1 марта.

Приметы народного праздника

Множество народных примет связано с первым днем весны: беременные женщины в те далекие времена старались в первый день весны не пропустить рассвет, так как верили, что именно восходящее солнце дает силы выносить здоровое и крепкое дитя.
Повитухи 1 марта вносили в дом полуденный снег и обтирали им руки: по приметам так им передалась весенняя чистота.
Снег, выпавший в ночь на 1 марта, – хорошая примета. Матери поручали детишкам с утра смести со ступенек крыльца снег и размести дорожку к колодцу, чтобы привлечь в дом счастье и здоровье.
По приметам народного праздника урожай будет хороший, если 1 марта идет снег, а если в первый день весны тепло – значит, ожидаются заморозки.
© photo: Sputnik / StringerВесна в Тбилиси - деревья в цвету в старом городе. Городская архитектура и колорит
Весна в Тбилиси - деревья в цвету в старом городе. Городская архитектура и колорит - Sputnik Грузия, 1920, 27.02.2023
Весна в Тбилиси - деревья в цвету в старом городе. Городская архитектура и колорит
© photo: Sputnik / Stringer
Скоро потеплеет, если веточка, которую бросят 1 марта на снег, провалится, а если останется на поверхности – это явная примета, что холода еще продержатся.
Лето по приметам ожидается теплое, но дождливое, если в первый день весны густой туман и дует теплый южный ветер. А если 1 марта дует северный ветер – это явная примета, что лето будет холодным.
Нашествие грызунов и насекомых на поля предсказывает паводок в первый день весны.
Рыбаки первый день весны стараются не пропустить, так как есть примета, что 1 марта очень хорошо клюют лещ, щука и плотва.
По приметам талая вода, собранная в первый день весны, по сей день считается целебной во многих регионах России.
Материал подготовлен на основе открытых источников
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