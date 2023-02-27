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Победитель Суперкубка Грузии по футболу определится в июле

Победитель Суперкубка Грузии по футболу определится в июле

Горийское "Дила" сыграет с тбилисским "Динамо", а кутаисское "Торпедо" с батумским "Динамо" 27.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-27T07:32+0400

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ТБИЛИСИ, 27 фев – Sputnik. Розыгрыш Суперкубка Грузии по футболу пройдет в измененном формате в начале июля, рассказал заместитель генерального секретаря федерации футбола Давид Муджири. Согласно новым правилам, в розыгрыше примут участие четыре команды вместо двух. Все три призера Национальной лиги - тбилисское "Динамо", батумское "Динамо" и горийское "Дила", а также кутаисское "Торпедо", завоевавшее кубок. Горийское "Дила" сыграет с тбилисским "Динамо", а кутаисское "Торпедо" с батумским "Динамо". Команды-победители пар сыграют в финале, а проигравшие выяснят между собой бронзового призера. Кроме того, по словам Муджири, перерыв в Национальном чемпионате Грузии в этом году начнется 9 июня и продлится до 5 августа в связи с проведением молодежного Евро-2023. Грузия примет турнир с 21 июня по 8 июля. До сих пор за Суперкубок боролись чемпион страны и победитель Кубка Грузии. В 2022 году обладателем Суперкубка стало батумское "Динамо".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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