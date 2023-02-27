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Победитель Суперкубка Грузии по футболу определится в июле
Победитель Суперкубка Грузии по футболу определится в июле
Горийское "Дила" сыграет с тбилисским "Динамо", а кутаисское "Торпедо" с батумским "Динамо" 27.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-27T07:32+0400
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ТБИЛИСИ, 27 фев – Sputnik. Розыгрыш Суперкубка Грузии по футболу пройдет в измененном формате в начале июля, рассказал заместитель генерального секретаря федерации футбола Давид Муджири. Согласно новым правилам, в розыгрыше примут участие четыре команды вместо двух. Все три призера Национальной лиги - тбилисское "Динамо", батумское "Динамо" и горийское "Дила", а также кутаисское "Торпедо", завоевавшее кубок. Горийское "Дила" сыграет с тбилисским "Динамо", а кутаисское "Торпедо" с батумским "Динамо". Команды-победители пар сыграют в финале, а проигравшие выяснят между собой бронзового призера. Кроме того, по словам Муджири, перерыв в Национальном чемпионате Грузии в этом году начнется 9 июня и продлится до 5 августа в связи с проведением молодежного Евро-2023. Грузия примет турнир с 21 июня по 8 июля. До сих пор за Суперкубок боролись чемпион страны и победитель Кубка Грузии. В 2022 году обладателем Суперкубка стало батумское "Динамо".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, футбол, чемпионат грузии по футболу, кубок грузии по футболу имени давида кипиани, суперкубок грузии, фк "динамо" батуми, фк "динамо" тбилиси, фк "дила", фк "торпедо" кутаиси
спорт, грузия, новости, футбол, чемпионат грузии по футболу, кубок грузии по футболу имени давида кипиани, суперкубок грузии, фк "динамо" батуми, фк "динамо" тбилиси, фк "дила", фк "торпедо" кутаиси
Победитель Суперкубка Грузии по футболу определится в июле
07:32 27.02.2023 (обновлено: 08:25 27.02.2023)
Горийское "Дила" сыграет с тбилисским "Динамо", а кутаисское "Торпедо" с батумским "Динамо"
ТБИЛИСИ, 27 фев – Sputnik. Розыгрыш Суперкубка Грузии по футболу пройдет в измененном формате в начале июля, рассказал заместитель генерального секретаря федерации футбола Давид Муджири.
Согласно новым правилам, в розыгрыше примут участие четыре команды вместо двух. Все три призера Национальной лиги - тбилисское "Динамо", батумское "Динамо" и горийское "Дила", а также кутаисское "Торпедо", завоевавшее кубок.
"Эти команды разыграют Суперкубок в начале июля. Соответственно, они будут участвовать в розыгрыше Кубка Давида Кипиани с 1/8 финала. Я воспользуюсь этой возможностью и пожелаю успехов командам, выступающим в Национальной лиге и европейских турнирах", - сказал Муджири.
Горийское "Дила" сыграет с тбилисским "Динамо", а кутаисское "Торпедо" с батумским "Динамо". Команды-победители пар сыграют в финале, а проигравшие выяснят между собой бронзового призера.
Кроме того, по словам Муджири, перерыв в Национальном чемпионате Грузии в этом году начнется 9 июня и продлится до 5 августа в связи с проведением молодежного Евро-2023. Грузия примет турнир с 21 июня по 8 июля.
До сих пор за Суперкубок боролись чемпион страны и победитель Кубка Грузии. В 2022 году обладателем Суперкубка стало батумское "Динамо".