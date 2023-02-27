https://sputnik-georgia.ru/20230227/posledstviya-snegopada-v-gruzii---chto-proiskhodit-na-dorogakh-275280623.html

Последствия снегопада в Грузии – что происходит на дорогах?

Последствия снегопада в Грузии – что происходит на дорогах?

Восстановить движение удалось после проведения очистительных работ 27.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-27T14:36+0400

2023-02-27T14:36+0400

2023-02-27T14:44+0400

погода

грузия

новости

сачхере

департамент автомобильных дорог

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/01/251031769_13:0:2466:1380_1920x0_80_0_0_21e19724839eee052487ebcc28080619.jpg

ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Запрет на движение машин с прицепом и полуприцепом на дороге внутригосударственного значения Сачхере (Сареки)-Узунта-Шкмери-Зудали снят, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии. Восстановить движение удалось благодаря проведению очистительных работ. Департамент автомобильных дорог Грузии также сообщает, что из-за запланированных работ на 132-163 км участка (Сурамис Квандзи - Сакасриа) трассы международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе 27 февраля до 19:00 по тбилисскому времени запрещается движение машин с прицепом и полуприцепом. Для остального вида автотранспорта движение свободно. В течение остального периода суток движение автотранспорта свободное. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

сачхере

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

погода, грузия, новости, сачхере, департамент автомобильных дорог