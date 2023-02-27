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Последствия снегопада в Грузии – что происходит на дорогах?
Последствия снегопада в Грузии – что происходит на дорогах?
Восстановить движение удалось после проведения очистительных работ 27.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-27T14:36+0400
2023-02-27T14:36+0400
2023-02-27T14:44+0400
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ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Запрет на движение машин с прицепом и полуприцепом на дороге внутригосударственного значения Сачхере (Сареки)-Узунта-Шкмери-Зудали снят, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии. Восстановить движение удалось благодаря проведению очистительных работ. Департамент автомобильных дорог Грузии также сообщает, что из-за запланированных работ на 132-163 км участка (Сурамис Квандзи - Сакасриа) трассы международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе 27 февраля до 19:00 по тбилисскому времени запрещается движение машин с прицепом и полуприцепом. Для остального вида автотранспорта движение свободно. В течение остального периода суток движение автотранспорта свободное. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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погода, грузия, новости, сачхере, департамент автомобильных дорог
погода, грузия, новости, сачхере, департамент автомобильных дорог
Последствия снегопада в Грузии – что происходит на дорогах?
14:36 27.02.2023 (обновлено: 14:44 27.02.2023)
Восстановить движение удалось после проведения очистительных работ
ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Запрет на движение машин с прицепом и полуприцепом на дороге внутригосударственного значения Сачхере (Сареки)-Узунта-Шкмери-Зудали снят, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии.
Восстановить движение удалось благодаря проведению очистительных работ.
Департамент автомобильных дорог Грузии также сообщает, что из-за запланированных работ на 132-163 км участка (Сурамис Квандзи - Сакасриа) трассы международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе 27 февраля до 19:00 по тбилисскому времени запрещается движение машин с прицепом и полуприцепом.
Для остального вида автотранспорта движение свободно. В течение остального периода суток движение автотранспорта свободное.