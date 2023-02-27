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Сафаров: Формат "3+3" помог бы Грузии решить много вопросов - видео

Сафаров: Формат "3+3" помог бы Грузии решить много вопросов - видео

Идея формата "3+3" является положительной и могла бы дать определенную защиту региону от влияния внешних сил, считает российский эксперт Руслан Сафаров. Об... 27.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-27T21:58+0400

2023-02-27T21:58+0400

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Политолог подчеркнул, что с пониманием относится к позиции Грузии из-за ее отказа от участия в формате "3+3"."Позиция понятна, но верна ли она стратегически? Это большой вопрос. Ведь идея формата "3+3" заключается в том, чтобы немного вывести регион Южного Кавказа из-под ударов внешних сил. Ведь стратегический интерес к региону может провоцировать проблемные истории в будущем", – считает Сафаров.Эксперт отметил, что как страна Грузия отказом может многое потерять и упустить возможность решить старые нерешенные вопросы."Грузия в этом формате могла бы решить большое количество других вопросов. Возможно была бы какая-то почва в формате "3+3" для того, чтобы усадить за стол переговоров Россию и Грузию", – подчеркнул Сафаров.Платформа "3+3" предусматривала поствоенное региональное сотрудничество Армении, Азербайджана и Грузии с тремя крупными и влиятельными соседями – Турцией, Россией и Ираном. Лидеры Азербайджана и Турции предлагали разблокировку всех путей сообщения и налаживание транзитных перевозок по территории Армении, которые были прекращены после начала карабахского конфликта. Грузия отказалась от участия, однако предложила свой трехсторонний формат, с Арменией и Азербайджаном.

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