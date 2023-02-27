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Сборная Грузии по баскетболу впервые будет на чемпионате мира – фото
Сборная Грузии по баскетболу впервые будет на чемпионате мира – фото
Сборная Грузии по баскетболу впервые в истории вышла в финальную стадию чемпионата мира. Смотрите в фотоленте Sputnik, как поздравляли баскетболистов 27.02.2023, Sputnik Грузия
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Чемпионат мира по баскетболу пройдет на Филиппинах, в Японии и Индонезии с 25 августа по 10 сентября 2023 года.
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новости в фотографиях, новости грузии в фотографиях, фотоленты, мультимедиа, баскетбол, новости грузинского баскетбола, сборная грузии по баскетболу, фото
новости в фотографиях, новости грузии в фотографиях, фотоленты, мультимедиа, баскетбол, новости грузинского баскетбола, сборная грузии по баскетболу, фото

Сборная Грузии по баскетболу впервые будет на чемпионате мира – фото

15:27 27.02.2023 (обновлено: 15:36 27.02.2023)
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Сборная Грузии по баскетболу впервые в истории вышла в финальную стадию чемпионата мира. Смотрите в фотоленте Sputnik, как поздравляли баскетболистов
Чемпионат мира по баскетболу пройдет на Филиппинах, в Японии и Индонезии с 25 августа по 10 сентября 2023 года.
© photo: Sputnik / Stringer

Сборная Грузии по баскетболу впервые примет участие в чемпионате мира

Сборная Грузии по баскетболу впервые примет участие в чемпионате мира - Sputnik Грузия
1/15
© photo: Sputnik / Stringer

Сборная Грузии по баскетболу впервые примет участие в чемпионате мира

© photo: Sputnik / Stringer

Спортсмены сборной ликуют!

Спортсмены сборной ликуют! - Sputnik Грузия
2/15
© photo: Sputnik / Stringer

Спортсмены сборной ликуют!

© photo: Sputnik / Stringer

Трибуны с болельщиками сборной в восторге!

Трибуны с болельщиками сборной в восторге! - Sputnik Грузия
3/15
© photo: Sputnik / Stringer

Трибуны с болельщиками сборной в восторге!

© photo: Sputnik / Stringer

Игроки сборной Грузии приложили много сил для выход на ЧМ

Игроки сборной Грузии приложили много сил для выход на ЧМ - Sputnik Грузия
4/15
© photo: Sputnik / Stringer

Игроки сборной Грузии приложили много сил для выход на ЧМ

© photo: Sputnik / Stringer

Теперь заслуженному успеху можно радоваться от души

Теперь заслуженному успеху можно радоваться от души - Sputnik Грузия
5/15
© photo: Sputnik / Stringer

Теперь заслуженному успеху можно радоваться от души

© photo: Sputnik / Stringer

Баскетболистам такая возможность предоставляется впервые

Баскетболистам такая возможность предоставляется впервые - Sputnik Грузия
6/15
© photo: Sputnik / Stringer

Баскетболистам такая возможность предоставляется впервые

© photo: Sputnik / Stringer

Чемпионат мира по баскетболу пройдет на Филиппинах, в Японии и Индонезии с 25 августа по 10 сентября 2023 года

Чемпионат мира по баскетболу пройдет на Филиппинах, в Японии и Индонезии с 25 августа по 10 сентября 2023 года - Sputnik Грузия
7/15
© photo: Sputnik / Stringer

Чемпионат мира по баскетболу пройдет на Филиппинах, в Японии и Индонезии с 25 августа по 10 сентября 2023 года

© photo: Sputnik / Stringer

Тренер баскетбольной сборной Грузии Ильяс Зурос после матча с Исландией, который, несмотря на проигрыш, позволил грузинской команде получить путевку на чемпионат мира, поблагодарил баскетболистов за игру

Тренер баскетбольной сборной Грузии Ильяс Зурос после матча с Исландией, который, несмотря на проигрыш, позволил грузинской команде получить путевку на чемпионат мира, поблагодарил баскетболистов за игру - Sputnik Грузия
8/15
© photo: Sputnik / Stringer

Тренер баскетбольной сборной Грузии Ильяс Зурос после матча с Исландией, который, несмотря на проигрыш, позволил грузинской команде получить путевку на чемпионат мира, поблагодарил баскетболистов за игру

© photo: Sputnik / Stringer

В заключительном матче отборочного турнира грузинские баскетболисты проиграли в Тбилиси сборной Исландии со счетом 77:80

В заключительном матче отборочного турнира грузинские баскетболисты проиграли в Тбилиси сборной Исландии со счетом 77:80 - Sputnik Грузия
9/15
© photo: Sputnik / Stringer

В заключительном матче отборочного турнира грузинские баскетболисты проиграли в Тбилиси сборной Исландии со счетом 77:80

© photo: Sputnik / Stringer

Однако благодаря победе в Рейкьявике (88:85) Грузия прошла на чемпионат мира благодаря большему числу набранных очков в первом матче

Однако благодаря победе в Рейкьявике (88:85) Грузия прошла на чемпионат мира благодаря большему числу набранных очков в первом матче - Sputnik Грузия
10/15
© photo: Sputnik / Stringer

Однако благодаря победе в Рейкьявике (88:85) Грузия прошла на чемпионат мира благодаря большему числу набранных очков в первом матче

© photo: Sputnik / Stringer

Из группы L на чемпионат мира кроме Грузии прошли Италия и Испания

Из группы L на чемпионат мира кроме Грузии прошли Италия и Испания - Sputnik Грузия
11/15
© photo: Sputnik / Stringer

Из группы L на чемпионат мира кроме Грузии прошли Италия и Испания

© photo: Sputnik / Stringer

По словам наставника сборной Грузии, еще утром перед матчем с Исландией он уже знал, что команда пройдет на чемпионат мира, увидев настрой в глазах баскетболистов

По словам наставника сборной Грузии, еще утром перед матчем с Исландией он уже знал, что команда пройдет на чемпионат мира, увидев настрой в глазах баскетболистов - Sputnik Грузия
12/15
© photo: Sputnik / Stringer

По словам наставника сборной Грузии, еще утром перед матчем с Исландией он уже знал, что команда пройдет на чемпионат мира, увидев настрой в глазах баскетболистов

© photo: Sputnik / Stringer

"Спасибо всем моим баскетболистам. Они сделали все возможное. Энергия нашей команды, которую давали нам зрители, была велика. Эта энергия также исходила от тех, кто наблюдал за нами из дома", – сказал Зурос

&quot;Спасибо всем моим баскетболистам. Они сделали все возможное. Энергия нашей команды, которую давали нам зрители, была велика. Эта энергия также исходила от тех, кто наблюдал за нами из дома&quot;, – сказал Зурос - Sputnik Грузия
13/15
© photo: Sputnik / Stringer

"Спасибо всем моим баскетболистам. Они сделали все возможное. Энергия нашей команды, которую давали нам зрители, была велика. Эта энергия также исходила от тех, кто наблюдал за нами из дома", – сказал Зурос

© photo: Sputnik / Stringer

Особую благодарность тренер выразил капитану команды Торнике Шенгелия и одному из ветеранов Георгию Шермадини

Особую благодарность тренер выразил капитану команды Торнике Шенгелия и одному из ветеранов Георгию Шермадини - Sputnik Грузия
14/15
© photo: Sputnik / Stringer

Особую благодарность тренер выразил капитану команды Торнике Шенгелия и одному из ветеранов Георгию Шермадини

© photo: Sputnik / Stringer

"Мы увидели, что можем вместе бороться, вместе играть и вместе побеждать", – добавил Илиас Зурос

&quot;Мы увидели, что можем вместе бороться, вместе играть и вместе побеждать&quot;, – добавил Илиас Зурос - Sputnik Грузия
15/15
© photo: Sputnik / Stringer

"Мы увидели, что можем вместе бороться, вместе играть и вместе побеждать", – добавил Илиас Зурос

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