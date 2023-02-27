Сборная Грузии по баскетболу впервые будет на чемпионате мира – фото
Сборная Грузии по баскетболу впервые примет участие в чемпионате мира
Сборная Грузии по баскетболу впервые примет участие в чемпионате мира
Спортсмены сборной ликуют!
Спортсмены сборной ликуют!
Трибуны с болельщиками сборной в восторге!
Трибуны с болельщиками сборной в восторге!
Игроки сборной Грузии приложили много сил для выход на ЧМ
Игроки сборной Грузии приложили много сил для выход на ЧМ
Теперь заслуженному успеху можно радоваться от души
Теперь заслуженному успеху можно радоваться от души
Баскетболистам такая возможность предоставляется впервые
Баскетболистам такая возможность предоставляется впервые
Чемпионат мира по баскетболу пройдет на Филиппинах, в Японии и Индонезии с 25 августа по 10 сентября 2023 года
Чемпионат мира по баскетболу пройдет на Филиппинах, в Японии и Индонезии с 25 августа по 10 сентября 2023 года
Тренер баскетбольной сборной Грузии Ильяс Зурос после матча с Исландией, который, несмотря на проигрыш, позволил грузинской команде получить путевку на чемпионат мира, поблагодарил баскетболистов за игру
Тренер баскетбольной сборной Грузии Ильяс Зурос после матча с Исландией, который, несмотря на проигрыш, позволил грузинской команде получить путевку на чемпионат мира, поблагодарил баскетболистов за игру
В заключительном матче отборочного турнира грузинские баскетболисты проиграли в Тбилиси сборной Исландии со счетом 77:80
В заключительном матче отборочного турнира грузинские баскетболисты проиграли в Тбилиси сборной Исландии со счетом 77:80
Однако благодаря победе в Рейкьявике (88:85) Грузия прошла на чемпионат мира благодаря большему числу набранных очков в первом матче
Однако благодаря победе в Рейкьявике (88:85) Грузия прошла на чемпионат мира благодаря большему числу набранных очков в первом матче
Из группы L на чемпионат мира кроме Грузии прошли Италия и Испания
Из группы L на чемпионат мира кроме Грузии прошли Италия и Испания
По словам наставника сборной Грузии, еще утром перед матчем с Исландией он уже знал, что команда пройдет на чемпионат мира, увидев настрой в глазах баскетболистов
По словам наставника сборной Грузии, еще утром перед матчем с Исландией он уже знал, что команда пройдет на чемпионат мира, увидев настрой в глазах баскетболистов
"Спасибо всем моим баскетболистам. Они сделали все возможное. Энергия нашей команды, которую давали нам зрители, была велика. Эта энергия также исходила от тех, кто наблюдал за нами из дома", – сказал Зурос
"Спасибо всем моим баскетболистам. Они сделали все возможное. Энергия нашей команды, которую давали нам зрители, была велика. Эта энергия также исходила от тех, кто наблюдал за нами из дома", – сказал Зурос
Особую благодарность тренер выразил капитану команды Торнике Шенгелия и одному из ветеранов Георгию Шермадини
Особую благодарность тренер выразил капитану команды Торнике Шенгелия и одному из ветеранов Георгию Шермадини
"Мы увидели, что можем вместе бороться, вместе играть и вместе побеждать", – добавил Илиас Зурос
"Мы увидели, что можем вместе бороться, вместе играть и вместе побеждать", – добавил Илиас Зурос