https://sputnik-georgia.ru/20230227/sbornaya-gruzii-po-basketbolu-vpervye-budet-na-chempionate-mira---foto-275282278.html

Сборная Грузии по баскетболу впервые будет на чемпионате мира – фото

Сборная Грузии по баскетболу впервые будет на чемпионате мира – фото

Сборная Грузии по баскетболу впервые в истории вышла в финальную стадию чемпионата мира. Смотрите в фотоленте Sputnik, как поздравляли баскетболистов 27.02.2023, Sputnik Грузия

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сборная грузии по баскетболу

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Чемпионат мира по баскетболу пройдет на Филиппинах, в Японии и Индонезии с 25 августа по 10 сентября 2023 года.

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