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Сильное землетрясение произошло на востоке Турции

Сильное землетрясение произошло на востоке Турции

Согласно предварительным официальным данным, погиб один человек и 69 получили ранения 27.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-27T16:24+0400

2023-02-27T16:24+0400

2023-02-27T16:24+0400

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ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло на востоке Турции, сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Эпицентр подземных толчков располагался в 123 километрах к северо-западу от города Шанлыурфа с населением 449 тысяч человек и в 16 километрах к юго-востоку от города Малатья с населением 441 тысяча человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 2 километров.Согласно информации Президиума по управлению стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD), в результате землетрясения один человек погиб и 69 получили ранения Напомним, землетрясения магнитудой 7,8 произошли 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. По последним данным, в Турции погибло свыше 44 тысяч человек, в Сирии – 8,5 тысячи.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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