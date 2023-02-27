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Сильное землетрясение произошло на востоке Турции
Сильное землетрясение произошло на востоке Турции
Согласно предварительным официальным данным, погиб один человек и 69 получили ранения 27.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-27T16:24+0400
2023-02-27T16:24+0400
2023-02-27T16:24+0400
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ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло на востоке Турции, сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Эпицентр подземных толчков располагался в 123 километрах к северо-западу от города Шанлыурфа с населением 449 тысяч человек и в 16 километрах к юго-востоку от города Малатья с населением 441 тысяча человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 2 километров.Согласно информации Президиума по управлению стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD), в результате землетрясения один человек погиб и 69 получили ранения Напомним, землетрясения магнитудой 7,8 произошли 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. По последним данным, в Турции погибло свыше 44 тысяч человек, в Сирии – 8,5 тысячи.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, происшествия, турция, землетрясения в грузии
в мире, новости, происшествия, турция, землетрясения в грузии
Сильное землетрясение произошло на востоке Турции
Согласно предварительным официальным данным, погиб один человек и 69 получили ранения
ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло на востоке Турции, сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Эпицентр подземных толчков располагался в 123 километрах к северо-западу от города Шанлыурфа с населением 449 тысяч человек и в 16 километрах к юго-востоку от города Малатья с населением 441 тысяча человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 2 километров.
Согласно информации Президиума по управлению стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD), в результате землетрясения один человек погиб и 69 получили ранения
Напомним, землетрясения магнитудой 7,8 произошли 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. По последним данным, в Турции погибло свыше 44 тысяч человек, в Сирии – 8,5 тысячи.