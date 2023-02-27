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Сколько денег потратили туристы из Грузии за границей в 2022 году
Сколько денег потратили туристы из Грузии за границей в 2022 году
Граждане Грузии, помимо посещения знакомых, ездят за рубеж для шопинга 27.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-27T09:01+0400
2023-02-27T09:01+0400
2023-02-27T09:01+0400
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национальная служба статистики грузии "сакстат"
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ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. В 2022 году граждане Грузии осуществили 2,2 миллиона выездов за границу, что в 3,7 раза больше показателя 2021 года, говорится в материалах службы статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).Большую часть выездных визитов (46,8%) совершили резиденты в возрасте 31-50 лет.Общее количество туристических визитов – 944,2 тысячи, что на 99,4% больше по сравнению с 2021 годом. В основном граждане Грузии посещали Турцию (54,1%), Россию (14,2%) и страны ЕС (10,9%).Граждане Грузии, помимо посещения знакомых, ездят за рубеж для шопинга, профессиональной или экономической деятельности.Граждане Грузии в 2022 году потратили за рубежом 1,8 миллиарда лари (680,5 миллиона долларов). Каждый путешественник из Грузии в среднем тратил за визит чуть более одной тысячи лари (400 долларов). Больше всего грузинские туристы платили за покупки, питание и размещение.В течение 2022 года Грузию посетило 5,4 миллиона международных путешественников, что на 188,5% больше, чем в январе-декабре 2021 года. Показатели восстановлены на 58% по сравнению с периодом до пандемии.Доходы Грузии от международных путешественников за 2022 год составили более 3,5 миллиарда долларов, по сравнению с 2021 годом доходы выросли на 182,4%. Кроме того, доходы за 2022 год на 7,6% превысили показатели 2019 года, когда в Грузии был пик визитов международных путешественников.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, туризм, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
грузия, новости, туризм, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
Сколько денег потратили туристы из Грузии за границей в 2022 году
Граждане Грузии, помимо посещения знакомых, ездят за рубеж для шопинга
ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. В 2022 году граждане Грузии осуществили 2,2 миллиона выездов за границу, что в 3,7 раза больше показателя 2021 года, говорится в материалах службы статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).
Большую часть выездных визитов (46,8%) совершили резиденты в возрасте 31-50 лет.
Общее количество туристических визитов – 944,2 тысячи, что на 99,4% больше по сравнению с 2021 годом. В основном граждане Грузии посещали Турцию (54,1%), Россию (14,2%) и страны ЕС (10,9%).
Граждане Грузии, помимо посещения знакомых, ездят за рубеж для шопинга, профессиональной или экономической деятельности.
Сколько денег потратили туристы из Грузии за границей в 2022 году
Цель поездки
Количество туристов, тыс. человек
Доля в общем количестве туристов, %
Шопинг
695,9
41,1
Посещение друзей и знакомых
375,1
22,2
Профессиональная деятельность
322,1
19,0
Отдых
210,0
12,4
Лечение
43,4
2,6
Другие
46,7
2,8
Граждане Грузии в 2022 году потратили за рубежом 1,8 миллиарда лари (680,5 миллиона долларов). Каждый путешественник из Грузии в среднем тратил за визит чуть более одной тысячи лари (400 долларов). Больше всего грузинские туристы платили за покупки, питание и размещение.
Траты граждан Грузии за рубежом в 2022 году
Наименование расходов
Расходы, млн лари
Доля в общих расхода, %
Расходы за визит, лари
Покупки
759,8
41,6
448,7
Питание
552,1
30,2
326,1
Проживание
255,9
14,0
151,1
Местный транспорт
173,6
9,5
102,5
Культура и экскурсии
52,1
2,9
30,8
Другие расходы
32,8
1,8
19,4
В течение 2022 года Грузию посетило 5,4 миллиона международных путешественников, что на 188,5% больше, чем в январе-декабре 2021 года. Показатели восстановлены на 58% по сравнению с периодом до пандемии.
Доходы Грузии от международных путешественников за 2022 год составили более 3,5 миллиарда долларов, по сравнению с 2021 годом доходы выросли на 182,4%. Кроме того, доходы за 2022 год на 7,6% превысили показатели 2019 года, когда в Грузии был пик визитов международных путешественников.