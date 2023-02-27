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Тест: что вы знаете о белых медведях
Тест: что вы знаете о белых медведях
Сегодня, 27 февраля, в мире отмечается Международный день полярного медведя, основной целью которого является распространение информации о самом крупном... 27.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-27T11:47+0400
2023-02-27T11:47+0400
2023-02-28T11:47+0400
тесты
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Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил небольшой тест.
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тесты, интерактив, тесты
Тест: что вы знаете о белых медведях
11:47 27.02.2023 (обновлено: 11:47 28.02.2023)
Сегодня, 27 февраля, в мире отмечается Международный день полярного медведя, основной целью которого является распространение информации о самом крупном наземном хищнике планеты и привлечение внимания общества к необходимости его охраны
Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил небольшой тест.