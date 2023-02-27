https://sputnik-georgia.ru/20230227/test-chto-vy-znaete-o-belykh-medvedyakh-275307675.html

Тест: что вы знаете о белых медведях

Тест: что вы знаете о белых медведях

Сегодня, 27 февраля, в мире отмечается Международный день полярного медведя, основной целью которого является распространение информации о самом крупном... 27.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-27T11:47+0400

2023-02-27T11:47+0400

2023-02-28T11:47+0400

тесты

интерактив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24482/78/244827898_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_cbae542dffc5b3899a930c5b66e79895.jpg

Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил небольшой тест.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

тесты, интерактив, тесты