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https://sputnik-georgia.ru/20230227/test-chto-vy-znaete-o-belykh-medvedyakh-275307675.html
Тест: что вы знаете о белых медведях
Тест: что вы знаете о белых медведях
Сегодня, 27 февраля, в мире отмечается Международный день полярного медведя, основной целью которого является распространение информации о самом крупном... 27.02.2023, Sputnik Грузия
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Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил небольшой тест.
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тесты, интерактив, тесты
тесты, интерактив, тесты

Тест: что вы знаете о белых медведях

11:47 27.02.2023 (обновлено: 11:47 28.02.2023)
© photo: Sputnik / Alexandr Kryazhev / Перейти в фотобанкБелые медвежата в Новосибирском зоопарке
Белые медвежата в Новосибирском зоопарке - Sputnik Грузия, 1920, 27.02.2023
© photo: Sputnik / Alexandr Kryazhev
/
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Сегодня, 27 февраля, в мире отмечается Международный день полярного медведя, основной целью которого является распространение информации о самом крупном наземном хищнике планеты и привлечение внимания общества к необходимости его охраны
Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил небольшой тест.
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