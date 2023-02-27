https://sputnik-georgia.ru/20230227/test-pro-velikiy-post-275308575.html

Тест про Великий пост

Тест про Великий пост

Сегодня начинается Великий пост - Пост Святой Четыредесятницы, который установлен, главным образом, в память сорокадневного поста Иисуса Христа 27.02.2023, Sputnik Грузия

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тесты

интерактив

великий пост

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Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил небольшой тест

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тесты, интерактив, великий пост, тесты