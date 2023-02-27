https://sputnik-georgia.ru/20230227/test-pro-velikiy-post-275308575.html
Тест про Великий пост
Тест про Великий пост
Сегодня начинается Великий пост - Пост Святой Четыредесятницы, который установлен, главным образом, в память сорокадневного поста Иисуса Христа 27.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-27T12:00+0400
2023-02-27T12:00+0400
2023-02-28T12:00+0400
тесты
интерактив
великий пост
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Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил небольшой тест
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тесты, интерактив, великий пост, тесты
Тест про Великий пост
12:00 27.02.2023 (обновлено: 12:00 28.02.2023)
Сегодня начинается Великий пост - Пост Святой Четыредесятницы, который установлен, главным образом, в память сорокадневного поста Иисуса Христа
Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил небольшой тест