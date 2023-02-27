https://sputnik-georgia.ru/20230227/tochnyy-prognoz-pogody-v-tbilisi-s-27-fevralya-do-5-marta-275263831.html
Точный прогноз погоды в Тбилиси с 27 февраля до 5 марта
Точный прогноз погоды в Тбилиси с 27 февраля до 5 марта
Гостей и жителей грузинской столицы на этой неделе ожидает переменчивая погода 27.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-27T10:24+0400
2023-02-27T10:24+0400
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ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Синоптики на этой неделе в Тбилиси прогнозируют переменчивую погоду – ожидается местами облачная, местами дождливая и ясная погода. В понедельник, 27 февраля, в столице ожидается солнечная и ясная погода. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс четыре градуса, а днем столбик термометра поднимется максимум до 18 градусов тепла. Ожидается слабый ветер Закат в Тбилиси будет в 18:48. Во вторник, 28 февраля, в Тбилиси ожидается преимущественно облачная погода. Восход солнца будет в 07:38. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 5 градусов, а днем столбик термометра поднимется до 19 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 18:49. В среду, 1 марта, в Тбилиси ожидается преимущественно облачная погода. Восход солнца будет в 07:36. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 7 градусов, а днем столбик термометра поднимется максимум до 17 градусов тепла. Скорость ветра 10-15-17-22 м/с. Закат в Тбилиси будет в 18:50. В четверг, 2 марта, синоптики прогнозируют частично облачную и преимущественно ясную погоду. Восход солнца будет в 07:35. Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке плюс 8 градусов тепла, а днем поднимется максимум до 12 градусов тепла. Скорость ветра 10-15-17-22 м/с. Закат в Тбилиси будет в 18:51. В пятницу, 3 марта, в Тбилиси будет частично облачная погода и слабый дождь. Восход солнца будет в 07:33. Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 6 градусов, а днем прогреется максимум до 10 градусов тепла. Скорость ветра 8-13 м/с. Закат в Тбилиси будет в 18:53. В субботу, 4 марта, в столице Грузии ожидается преимущественно облачная погода. Восход солнца будет в 07:31. Минимальная температура воздуха ночью составит 6 градусов, днем воздух прогреется до 16 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 18:54. В воскресенье, 5 марта, в столице Грузии ожидается облачная погода. Восход солнца будет в 07:30. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 6 градусов, а днем поднимется максимум до 14 градусов тепла. Скорость ветра 8-13 м/с. Закат в Тбилиси будет в 18:55.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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погода, грузия, новости, тбилиси
погода, грузия, новости, тбилиси
Точный прогноз погоды в Тбилиси с 27 февраля до 5 марта
10:24 27.02.2023 (обновлено: 10:27 27.02.2023)
Гостей и жителей грузинской столицы на этой неделе ожидает переменчивая погода
ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Синоптики на этой неделе в Тбилиси прогнозируют переменчивую погоду – ожидается местами облачная, местами дождливая и ясная погода.
В понедельник, 27 февраля, в столице ожидается солнечная и ясная погода. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс четыре градуса, а днем столбик термометра поднимется максимум до 18 градусов тепла.
Закат в Тбилиси будет в 18:48.
Во вторник, 28 февраля, в Тбилиси ожидается преимущественно облачная погода. Восход солнца будет в 07:38.
Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 5 градусов, а днем столбик термометра поднимется до 19 градусов тепла.
Скорость ветра 10-15 м/с.
Закат в Тбилиси будет в 18:49.
В среду, 1 марта, в Тбилиси ожидается преимущественно облачная погода. Восход солнца будет в 07:36.
Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 7 градусов, а днем столбик термометра поднимется максимум до 17 градусов тепла.
Скорость ветра 10-15-17-22 м/с.
Закат в Тбилиси будет в 18:50.
В четверг, 2 марта, синоптики прогнозируют частично облачную и преимущественно ясную погоду. Восход солнца будет в 07:35.
Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке плюс 8 градусов тепла, а днем поднимется максимум до 12 градусов тепла.
Скорость ветра 10-15-17-22 м/с.
Закат в Тбилиси будет в 18:51.
В пятницу, 3 марта, в Тбилиси будет частично облачная погода и слабый дождь. Восход солнца будет в 07:33.
Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 6 градусов, а днем прогреется максимум до 10 градусов тепла.
Закат в Тбилиси будет в 18:53.
В субботу, 4 марта, в столице Грузии ожидается преимущественно облачная погода. Восход солнца будет в 07:31.
Минимальная температура воздуха ночью составит 6 градусов, днем воздух прогреется до 16 градусов тепла.
Скорость ветра 10-15 м/с.
Закат в Тбилиси будет в 18:54.
В воскресенье, 5 марта, в столице Грузии ожидается облачная погода. Восход солнца будет в 07:30.
Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 6 градусов, а днем поднимется максимум до 14 градусов тепла.
Закат в Тбилиси будет в 18:55.