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Турецкий бизнесмен Озтюрк приговорен в Грузии к 8 годам тюрьмы
Турецкий бизнесмен Озтюрк приговорен в Грузии к 8 годам тюрьмы
На исторической родине Галип Озтюрк заочно приговорен к пожизненному заключению 27.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-27T15:43+0400
2023-02-27T15:43+0400
2023-02-27T15:43+0400
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ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Батумский городской суд признал турецкого бизнесмена, основателя компании "Метро холдинг" Галипа Озтюрка виновным в незаконном приобретении-хранении психотропных и наркотических веществ и приговорил к 8 годам тюрьмы, сообщило Аджарское телевидение. Озтюрк участвовал в заключительном судебном заседании дистанционно. За все время судебного разбирательства он лишь несколько раз являлся в суд. Причиной он называл плохое состояние здоровья. Основатель "Метро холдинга" был задержан 31 мая 2022 года.По данным следствия, наркотики в квартире бизнесмена были обнаружены во время обыска, который Следственная служба Минфина Грузии проводила в рамках расследования дела об умышленном уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, изготовлении и использовании поддельных документов и легализации незаконных доходов. Кто такой ОзтюркГалип Озтюрк получил гражданство Грузии в 2015 году. На родине в Турции он был фигурантом многочисленных судебных процессов и заочно приговорен к пожизненному заключению.После задержания Озтюрка посол Турции в Грузии Фатма Джерен Язган сообщила журналистам, что Турция требует его экстрадиции.В Грузии бизнесмен работал в направлении туризма, транспорта и строительства. Он основал компанию "Метро холдинг", которая объединила множество компаний в разных сферах.Одним из ее крупнейших активов является гостиница "Эйфория", расположенная в Батуми. По данным на 2020 год, Галип Озтюрк инвестировал в Грузию 500 миллионов долларов.В 2022 году было объявлено, что на инвестиции компании Галипа Озтюрка в Батуми будет построен технопарк, объем инвестиций должен был составить 250 миллионов долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, происшествия, турция, батуми, тбилиси, батумский городской суд
новости, грузия, происшествия, турция, батуми, тбилиси, батумский городской суд
Турецкий бизнесмен Озтюрк приговорен в Грузии к 8 годам тюрьмы
На исторической родине Галип Озтюрк заочно приговорен к пожизненному заключению
ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Батумский городской суд признал турецкого бизнесмена, основателя компании "Метро холдинг" Галипа Озтюрка виновным в незаконном приобретении-хранении психотропных и наркотических веществ и приговорил к 8 годам тюрьмы, сообщило Аджарское телевидение.
Озтюрк участвовал в заключительном судебном заседании дистанционно. За все время судебного разбирательства он лишь несколько раз являлся в суд. Причиной он называл плохое состояние здоровья.
Основатель "Метро холдинга" был задержан 31 мая 2022 года.
По данным следствия, наркотики в квартире бизнесмена были обнаружены во время обыска, который Следственная служба Минфина Грузии проводила в рамках расследования дела об умышленном уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, изготовлении и использовании поддельных документов и легализации незаконных доходов.
Кто такой Озтюрк
Галип Озтюрк получил гражданство Грузии в 2015 году. На родине в Турции он был фигурантом многочисленных судебных процессов и заочно приговорен к пожизненному заключению.
После задержания Озтюрка посол Турции в Грузии Фатма Джерен Язган сообщила журналистам, что Турция требует его экстрадиции.
В Грузии бизнесмен работал в направлении туризма, транспорта и строительства. Он основал компанию "Метро холдинг", которая объединила множество компаний в разных сферах.
Одним из ее крупнейших активов является гостиница "Эйфория", расположенная в Батуми. По данным на 2020 год, Галип Озтюрк инвестировал в Грузию 500 миллионов долларов.
В 2022 году было объявлено, что на инвестиции компании Галипа Озтюрка в Батуми будет построен технопарк, объем инвестиций должен был составить 250 миллионов долларов.