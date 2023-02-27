https://sputnik-georgia.ru/20230227/v-gruzii-uchrezhden-natsionalnyy-den-khachapuri-275270758.html
В Грузии учрежден национальный день хачапури
В Грузии учрежден национальный день хачапури
Ни одно грузинское застолье не обходится без хачапури, отмечают инициаторы праздника 27.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-27T13:23+0400
2023-02-27T13:23+0400
2023-02-27T13:23+0400
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ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Ассоциация гастрономии Грузии 27 февраля учредила национальным днем хачапури, сообщается на странице ассоциации в соцсети. Как отмечают инициаторы праздника, хачапури – уже часть грузинской традиции и ни одно застолье не обходится без него. Они также призвали заведения, которые продают хачапури, перечислить по 20 тетри с каждого проданного хачапури в фонд Дмитрия Цинцадзе, который помогает детям, больным онкологией. К этому времени к кампании уже присоединилась Ассоциация рестораторов Грузии с 500 ресторанами по всей стране. "Хачапури не только наше блюдо, это культура нашей страны, нематериальный памятник, гордость, и использовать его в целях благотворительности – большая честь", – отмечено в сообщении.В Грузии много разновидностей хачапури, однако самые распространенные это имерули хачапури, мегрули, гурули, рачули, аджарули, ачма. Хачапури – обязательное блюдо на праздничном столе Грузии. Жители здесь могут есть хачапури и на завтрак, и на обед, и на ужин, и не устают спорить, какой из видов вкуснее. Хачапури могут готовиться из разных видов теста с разными начинками, у каждой хозяйки в Грузии есть свой, особенный рецепт. А главный секрет приготовления вкусного хачапури – готовить с душой и не жалеть для начинки настоящего грузинского сыра! Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси
грузия, новости, общество, тбилиси
В Грузии учрежден национальный день хачапури
Ни одно грузинское застолье не обходится без хачапури, отмечают инициаторы праздника
ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Ассоциация гастрономии Грузии 27 февраля учредила национальным днем хачапури, сообщается на странице ассоциации в соцсети.
Как отмечают инициаторы праздника, хачапури – уже часть грузинской традиции и ни одно застолье не обходится без него.
"Самое демократическое блюдо для всех возрастов и вкусов. Хачапури как национальное блюдо настолько пропитано в грузинском гене, что является показателем этноса грузин, разбросанных по всем уголкам мира", – говорится в сообщении ассоциации.
Они также призвали заведения, которые продают хачапури, перечислить по 20 тетри с каждого проданного хачапури в фонд Дмитрия Цинцадзе, который помогает детям, больным онкологией.
К этому времени к кампании уже присоединилась Ассоциация рестораторов Грузии с 500 ресторанами по всей стране.
"Хачапури не только наше блюдо, это культура нашей страны, нематериальный памятник, гордость, и использовать его в целях благотворительности – большая честь", – отмечено в сообщении.
В Грузии много разновидностей хачапури, однако самые распространенные это имерули хачапури, мегрули, гурули, рачули, аджарули, ачма.
Хачапури – обязательное блюдо на праздничном столе Грузии. Жители здесь могут есть хачапури и на завтрак, и на обед, и на ужин, и не устают спорить, какой из видов вкуснее.
Хачапури могут готовиться из разных видов теста с разными начинками, у каждой хозяйки в Грузии есть свой, особенный рецепт. А главный секрет приготовления вкусного хачапури – готовить с душой и не жалеть для начинки настоящего грузинского сыра!