https://sputnik-georgia.ru/20230227/v-tbilisi-potepleet-do-22-gradusov---prognoz-sinoptikov-275286447.html

В Тбилиси потеплеет до 22 градусов - прогноз синоптиков

В Тбилиси потеплеет до 22 градусов - прогноз синоптиков

Ближайшие дни в грузинской столице идеально подойдут для пеших прогулок 27.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-27T16:44+0400

2023-02-27T16:44+0400

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ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Грузинские синоптики в ближайшие дни прогнозируют теплую погоду без осадков на территории страны, сообщает Национальное агентство окружающей среды. Так, 27-28 февраля воздух в низине прогреется до +17...+22 градусов тепла. Со второй половины дня с 1 марта до 6 марта временами ожидаются осадки. В некоторых местах ожидается ветер западного направления. Температура воздуха упадет на 4-6 градусов. В Тбилиси 27-28 февраля и 1 марта сохранится погода без осадков, а со 2 марта ожидаются кратковременные дожди и ветер. В дневное время температура воздуха прогреется до +18...+22 градусов, а со 2 марта упадет на 4-6 градусов. С начала февраля в Грузии бушует непогода. Из-за обильного снегопада, метели и гололеда на определенных дорогах Грузии до сих пор действуют специальные режимы. Школы и детские сады высокогорья закрыты, жители некоторых районов остались без электричества. Соответствующие службы работают в круглосуточном режиме, чтобы обеспечить движение на дорогах и восстановить электроснабжение. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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