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В Тбилиси потеплеет до 22 градусов - прогноз синоптиков
В Тбилиси потеплеет до 22 градусов - прогноз синоптиков
Ближайшие дни в грузинской столице идеально подойдут для пеших прогулок 27.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-27T16:44+0400
2023-02-27T16:44+0400
2023-02-27T16:58+0400
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ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Грузинские синоптики в ближайшие дни прогнозируют теплую погоду без осадков на территории страны, сообщает Национальное агентство окружающей среды. Так, 27-28 февраля воздух в низине прогреется до +17...+22 градусов тепла. Со второй половины дня с 1 марта до 6 марта временами ожидаются осадки. В некоторых местах ожидается ветер западного направления. Температура воздуха упадет на 4-6 градусов. В Тбилиси 27-28 февраля и 1 марта сохранится погода без осадков, а со 2 марта ожидаются кратковременные дожди и ветер. В дневное время температура воздуха прогреется до +18...+22 градусов, а со 2 марта упадет на 4-6 градусов. С начала февраля в Грузии бушует непогода. Из-за обильного снегопада, метели и гололеда на определенных дорогах Грузии до сих пор действуют специальные режимы. Школы и детские сады высокогорья закрыты, жители некоторых районов остались без электричества. Соответствующие службы работают в круглосуточном режиме, чтобы обеспечить движение на дорогах и восстановить электроснабжение. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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погода, грузия, новости, тбилиси, национальное агентство окружающей среды
погода, грузия, новости, тбилиси, национальное агентство окружающей среды
В Тбилиси потеплеет до 22 градусов - прогноз синоптиков
16:44 27.02.2023 (обновлено: 16:58 27.02.2023)
Ближайшие дни в грузинской столице идеально подойдут для пеших прогулок
ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Грузинские синоптики в ближайшие дни прогнозируют теплую погоду без осадков на территории страны, сообщает Национальное агентство окружающей среды.
Так, 27-28 февраля воздух в низине прогреется до +17...+22 градусов тепла. Со второй половины дня с 1 марта до 6 марта временами ожидаются осадки. В некоторых местах ожидается ветер западного направления. Температура воздуха упадет на 4-6 градусов.
В Тбилиси 27-28 февраля и 1 марта сохранится погода без осадков, а со 2 марта ожидаются кратковременные дожди и ветер. В дневное время температура воздуха прогреется до +18...+22 градусов, а со 2 марта упадет на 4-6 градусов.
С начала февраля в Грузии бушует непогода. Из-за обильного снегопада, метели и гололеда на определенных дорогах Грузии до сих пор действуют специальные режимы. Школы и детские сады высокогорья закрыты, жители некоторых районов остались без электричества.
Соответствующие службы работают в круглосуточном режиме, чтобы обеспечить движение на дорогах и восстановить электроснабжение.