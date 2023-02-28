https://sputnik-georgia.ru/20230228/aktsii-i-reaktsii--nezavidnaya-anatomiya-ulichnykh-voyn-v-gruzii-275313073.html
Акции и реакции – незавидная анатомия "уличных войн" в Грузии
Акции и реакции – незавидная анатомия "уличных войн" в Грузии
Революционные уличные войны, как правило, ассоциируются с баррикадами и булыжниками, но грузинское общество сражаться на баррикадах за непонятную идею... 28.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-28T13:01+0400
2023-02-28T13:01+0400
2023-02-28T13:09+0400
грузия
аналитика
политика
леван хабеишвили
рамаз сакварелидзе
грузинская мечта
единое нацдвижение
колумнисты
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Самое неблагодарное и неблаговидное в политике – заниматься самообманом, принимая желаемое за действительное. Как ни печально, но недуг этот довольно распространен, и ему в равной степени подвержены как оппозиция, так и власть. В последние годы самообман и самовнушение все серьезней и глубже охватывают варящуюся в собственном соку политическую элиту Грузии. В особенности ту ее часть, которая выбилась сюда нахрапом. Не имея под рукой (в отличии от власти) реальных рычагов воздействия, она почему-то упрямо рассчитывает, что общество станет не задумываясь откликаться на ее пламенные призывы, как когда-то на заре независимости. Акция 24 февраля в Тбилиси лишний раз это подтвердила. То, что она будет многолюдной, сомнений ни у кого не вызывало. Как, собственно, и то, что радикальное оппозиционное крыло во главе с обновленным руководством "Национального движения" предпримет отчаянные усилия, пытаясь повернуть ее в собственное политическое русло. Не замедлили воспользоваться и некоторые другие партии. Наскоро сформулировав протестные лозунги, ключевым среди которых, как всегда, был призыв к смене правительства, они попытались выставить себя в роли организаторов. Результат такого самообмана сразу же дал о себе знать. Радикальные заявления из уст некоторых выступавших вызвали лишь недовольство и раздражение большинства собравшихся, а в рядах оппозиции вызвали растерянность ("Резонанси, 27.02). Леван Хабеишвили уже две недели, как заведенный, бегает повсюду, но никто так и не откликнулся на его призыв и не вышел на улицу, замечает аналитик Гия Абашидзе (27.02). Народ не доверяет оппозиции, вторит ему политолог Вахтанг Дзабирадзе, он считает ее хуже власти. Так что реакцию вполне можно было предугадать. Намерения нового руководства "Нацдвижения", сделавшего ставку исключительно на уличные методы борьбы, априори вызывали скептическую оценку у большинства экспертов. Кое-кто даже охарактеризовал происходящее как "невпечатляющее начало уличной войны". Количества людей, которое способно вывести ЕНД, в общем-то, достаточно для того, чтобы поднять шум, однако его крайне мало, чтобы обеспечить результат, согласен политолог Рамаз Сакварелидзе. Уже и некоторые члены оппозиции стали ворчать: чем устраивать акции из 100-200-300 человек, лучше вообще отказаться от их проведения. Готовые перерасти в скандал точечные протесты вызывают лишь раздражение у общественности. Кое-кто уже называет их организаторов бездельниками и провокаторами. А депутат Дато Лордкипанидзе заговорил о необходимости даже не политической, а правовой оценки "Нацдвижения" ("Ахали таоба", 20.02). Не случайно такие большие надежды возлагались на 24 число. Националы, как отмечают некоторые комментаторы, в последнее время готовы использовать любое скопление людей, выдавая его за организованный их руками протест. А тут такой, казалось бы, замечательный повод! Но не получилось. Весьма сомнительное, прямо скажем, "преимущество". Вдобавок у подобной тактики есть предел, и она полностью исчерпала свой лимит, все больше отдаляя правящую партию от рядовых граждан. Не пора ли отложить, наконец, в сторону межпартийные дефиле и перейти к реальной политике? Тем более, что на наших глазах в очередной раз неотвратимо и требовательно формируется так и не нашедший до сих пор решения сакраментальный вопрос: кому в Грузии озвучивать истинное общественное мнение?.. Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Гоги Вардзиели
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23685/92/236859276_0:70:499:570_100x100_80_0_0_6091e44ab3eb0252bfd15aad628cc462.jpg
грузия, аналитика, политика, леван хабеишвили, рамаз сакварелидзе, грузинская мечта, единое нацдвижение, колумнисты
грузия, аналитика, политика, леван хабеишвили, рамаз сакварелидзе, грузинская мечта, единое нацдвижение, колумнисты
Акции и реакции – незавидная анатомия "уличных войн" в Грузии
13:01 28.02.2023 (обновлено: 13:09 28.02.2023)
Революционные уличные войны, как правило, ассоциируются с баррикадами и булыжниками, но грузинское общество сражаться на баррикадах за непонятную идею отказывается
Самое неблагодарное и неблаговидное в политике – заниматься самообманом, принимая желаемое за действительное. Как ни печально, но недуг этот довольно распространен, и ему в равной степени подвержены как оппозиция, так и власть.
В последние годы самообман и самовнушение все серьезней и глубже охватывают варящуюся в собственном соку политическую элиту Грузии. В особенности ту ее часть, которая выбилась сюда нахрапом. Не имея под рукой (в отличии от власти) реальных рычагов воздействия, она почему-то упрямо рассчитывает, что общество станет не задумываясь откликаться на ее пламенные призывы, как когда-то на заре независимости.
Акция 24 февраля в Тбилиси лишний раз это подтвердила. То, что она будет многолюдной, сомнений ни у кого не вызывало. Как, собственно, и то, что радикальное оппозиционное крыло во главе с обновленным руководством "Национального движения" предпримет отчаянные усилия, пытаясь повернуть ее в собственное политическое русло.
Не замедлили воспользоваться и некоторые другие партии. Наскоро сформулировав протестные лозунги, ключевым среди которых, как всегда, был призыв к смене правительства, они попытались выставить себя в роли организаторов. Результат такого самообмана сразу же дал о себе знать. Радикальные заявления из уст некоторых выступавших вызвали лишь недовольство и раздражение большинства собравшихся, а в рядах оппозиции вызвали растерянность ("Резонанси, 27.02).
Общественность, стремившаяся донести свою позицию до действующей власти, образно говоря, брать в руки булыжники отказалась. Практически для всех экспертов это было заранее очевидно. Еще накануне они утверждали, что направить энергию граждан на проведение перманентных уличных акций "Нацдвижению" вряд ли удастся. Тем не менее, националы не остановились, и лишь усугубили свое положение.
Леван Хабеишвили уже две недели, как заведенный, бегает повсюду, но никто так и не откликнулся на его призыв и не вышел на улицу, замечает аналитик Гия Абашидзе (27.02). Народ не доверяет оппозиции, вторит ему политолог Вахтанг Дзабирадзе, он считает ее хуже власти. Так что реакцию вполне можно было предугадать.
Намерения нового руководства "Нацдвижения", сделавшего ставку исключительно на уличные методы борьбы, априори вызывали скептическую оценку у большинства экспертов. Кое-кто даже охарактеризовал происходящее как "невпечатляющее начало уличной войны". Количества людей, которое способно вывести ЕНД, в общем-то, достаточно для того, чтобы поднять шум, однако его крайне мало, чтобы обеспечить результат, согласен политолог Рамаз Сакварелидзе.
Уже и некоторые члены оппозиции стали ворчать: чем устраивать акции из 100-200-300 человек, лучше вообще отказаться от их проведения. Готовые перерасти в скандал точечные протесты вызывают лишь раздражение у общественности. Кое-кто уже называет их организаторов бездельниками и провокаторами. А депутат Дато Лордкипанидзе заговорил о необходимости даже не политической, а правовой оценки "Нацдвижения" ("Ахали таоба", 20.02).
Не случайно такие большие надежды возлагались на 24 число. Националы, как отмечают некоторые комментаторы, в последнее время готовы использовать любое скопление людей, выдавая его за организованный их руками протест. А тут такой, казалось бы, замечательный повод! Но не получилось.
Другое дело, что все это, по мнению эксперта Пааты Закареишвили, блестяще работает на оппонентов – на "Грузинскую мечту". Что, кстати, чревато не меньшими заблуждениями и ошибками. Власть получила возможность обманывать себя, считая лучше националов. Она самоуспокоилась и бессовестно этим пользуется.
Весьма сомнительное, прямо скажем, "преимущество". Вдобавок у подобной тактики есть предел, и она полностью исчерпала свой лимит, все больше отдаляя правящую партию от рядовых граждан. Не пора ли отложить, наконец, в сторону межпартийные дефиле и перейти к реальной политике?
Тем более, что на наших глазах в очередной раз неотвратимо и требовательно формируется так и не нашедший до сих пор решения сакраментальный вопрос: кому в Грузии озвучивать истинное общественное мнение?..
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.