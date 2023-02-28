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Достопримечательности Грузии. Коджори. Крепость Азеула и дача Берии - фото

Достопримечательности Грузии. Коджори. Крепость Азеула и дача Берии - фото

Коджори – это курортный поселок недалеко от Тбилиси. Ехать до него примерно полчаса. Чем он интересен – смотрите в фотоленте Sputnik Грузия 28.02.2023, Sputnik Грузия

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Чем интересен поселок Коджори? А ведь там есть на что посмотреть. Подробнее в фоторепортаже репортера агентства, который побывал в этом местечке, расположенном в пригороде грузинской столицы.

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