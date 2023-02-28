Достопримечательности Грузии. Коджори. Крепость Азеула и дача Берии - фото
Самая главная достопримечательность Коджори – средневековая крепость Азеула
Самая главная достопримечательность Коджори – средневековая крепость Азеула
Она была построена в XI веке
Она была построена в XI веке
Несмотря на то, что у крепости многовековая история, больше всего она известна тем, что была местом смерти царицы Тамары (1166-1213)
Несмотря на то, что у крепости многовековая история, больше всего она известна тем, что была местом смерти царицы Тамары (1166-1213)
Прежде чем отправиться на крепость, можно остановиться в Коджори и посмотреть посёлок
Прежде чем отправиться на крепость, можно остановиться в Коджори и посмотреть посёлок
Мало кто знает, что в советское время в Коджори располагалась дача Берии
Мало кто знает, что в советское время в Коджори располагалась дача Берии
После расстрела Берии в 1953 году его резиденция оставалась в собственности МВД СССР. Затем какое-то время там был детский лагерь
После расстрела Берии в 1953 году его резиденция оставалась в собственности МВД СССР. Затем какое-то время там был детский лагерь
После закрытия лагеря резиденция стояла заброшенной, но всё равно привлекала внимание своими архитектурными формами
После закрытия лагеря резиденция стояла заброшенной, но всё равно привлекала внимание своими архитектурными формами
В нескольких помещениях есть камины. Комнат достаточно много, но в них, естественно, ни мебели, ни каких-то мелких деталей с советских времён не сохранилось
В нескольких помещениях есть камины. Комнат достаточно много, но в них, естественно, ни мебели, ни каких-то мелких деталей с советских времён не сохранилось
Интереснее всего выглядит просторная светлая комната, большие окна которой выходят на другой участок
Интереснее всего выглядит просторная светлая комната, большие окна которой выходят на другой участок
Главное помещение закрыто на замок. С улицы можно увидеть красивый голубой фасад, однако сзади стена разрушена
Главное помещение закрыто на замок. С улицы можно увидеть красивый голубой фасад, однако сзади стена разрушена
На участке есть ещё несколько полуразрушенных строений, но в некоторых из них можно обнаружить следы жизни
На участке есть ещё несколько полуразрушенных строений, но в некоторых из них можно обнаружить следы жизни
Не так давно дача Берии и почти 22,5 тысячи квадратных метров земли были проданы с аукциона инвестиционной компании "Иберотель"
Не так давно дача Берии и почти 22,5 тысячи квадратных метров земли были проданы с аукциона инвестиционной компании "Иберотель"
Сейчас это частная собственность, и входить на участок без разрешения, конечно же, не стоит, даже несмотря на дыры в ограждении
Сейчас это частная собственность, и входить на участок без разрешения, конечно же, не стоит, даже несмотря на дыры в ограждении
Дорогу к крепости Азеула, если остановились в селе Коджори, следует искать по навигатору или спросить у местных. Но проще поехать на коджорском автобусе. Конечная остановка как раз выходит на маркированную тропу к крепости
Дорогу к крепости Азеула, если остановились в селе Коджори, следует искать по навигатору или спросить у местных. Но проще поехать на коджорском автобусе. Конечная остановка как раз выходит на маркированную тропу к крепости
Если повезёт с погодой, то можно увидеть крепость над облаками тумана с холма в Коджори. Зрелище не передать словами какое красивое. Но и в ясную погоду крепость на горе выглядит очень привлекательно
Если повезёт с погодой, то можно увидеть крепость над облаками тумана с холма в Коджори. Зрелище не передать словами какое красивое. Но и в ясную погоду крепость на горе выглядит очень привлекательно
Тропа к крепости зимой особенно красива. Заснеженная дорога с нависающими над ней белыми и пушистыми от снега ветвями деревьев выглядит сказочно
Тропа к крепости зимой особенно красива. Заснеженная дорога с нависающими над ней белыми и пушистыми от снега ветвями деревьев выглядит сказочно
На подходе к цитадели можно увидеть мшистые скалы. Мох и лед в лучах солнца переливаются и удивляют буйством красок. На скалах можно даже обнаружить интересные растения, которые неплохо переносят зиму
На подходе к цитадели можно увидеть мшистые скалы. Мох и лед в лучах солнца переливаются и удивляют буйством красок. На скалах можно даже обнаружить интересные растения, которые неплохо переносят зиму
Конечно, на подъёме на крепость нужно быть аккуратным. Лучше надеть обувь, которая не скользит
Конечно, на подъёме на крепость нужно быть аккуратным. Лучше надеть обувь, которая не скользит
Подъём на крепость – металлическая лестница, круто поднимающаяся вверх. Обязательно держитесь за поручни. Чтобы выйти на смотровую площадку, нужно пройти через арку
Подъём на крепость – металлическая лестница, круто поднимающаяся вверх. Обязательно держитесь за поручни. Чтобы выйти на смотровую площадку, нужно пройти через арку
На вершине крепости стоит столб с грузинским флагом. В тёплое время года самые отважные поднимаются прям туда, проходя над обрывом и карабкаясь по скалам к цели
На вершине крепости стоит столб с грузинским флагом. В тёплое время года самые отважные поднимаются прям туда, проходя над обрывом и карабкаясь по скалам к цели
Большинство же останавливаются на плоской площадке, где можно сидеть часами и смотреть на горы. Летом сюда даже приходят устраивать пикники
Большинство же останавливаются на плоской площадке, где можно сидеть часами и смотреть на горы. Летом сюда даже приходят устраивать пикники
Зимой же долго не посидишь. На высоте практически 1300 метров холодно и может быть ветрено. Но в солнечную погоду посидеть с чашечкой горячего чая на вершине горы очень приятно. Запасайтесь термосом, пледами, снеками и вперёд в зимний поход в Коджори!
Зимой же долго не посидишь. На высоте практически 1300 метров холодно и может быть ветрено. Но в солнечную погоду посидеть с чашечкой горячего чая на вершине горы очень приятно. Запасайтесь термосом, пледами, снеками и вперёд в зимний поход в Коджори!