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Достопримечательности Грузии. Коджори. Крепость Азеула и дача Берии - фото
Достопримечательности Грузии. Коджори. Крепость Азеула и дача Берии - фото
Коджори – это курортный поселок недалеко от Тбилиси. Ехать до него примерно полчаса. Чем он интересен – смотрите в фотоленте Sputnik Грузия 28.02.2023, Sputnik Грузия
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Чем интересен поселок Коджори? А ведь там есть на что посмотреть. Подробнее в фоторепортаже репортера агентства, который побывал в этом местечке, расположенном в пригороде грузинской столицы.
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мультимедиа, фотоленты, новости грузии в фотографиях, путешествия, туризм, туризм в грузии, фото
мультимедиа, фотоленты, новости грузии в фотографиях, путешествия, туризм, туризм в грузии, фото

Достопримечательности Грузии. Коджори. Крепость Азеула и дача Берии - фото

20:06 28.02.2023 (обновлено: 20:25 28.02.2023)
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Коджори – это курортный поселок недалеко от Тбилиси. Ехать до него примерно полчаса. Чем он интересен – смотрите в фотоленте Sputnik Грузия
Чем интересен поселок Коджори? А ведь там есть на что посмотреть. Подробнее в фоторепортаже репортера агентства, который побывал в этом местечке, расположенном в пригороде грузинской столицы.
© photo: Sputnik / Stringer

Самая главная достопримечательность Коджори – средневековая крепость Азеула

Самая главная достопримечательность Коджори – средневековая крепость Азеула - Sputnik Грузия
1/22
© photo: Sputnik / Stringer

Самая главная достопримечательность Коджори – средневековая крепость Азеула

© photo: Sputnik / Stringer

Она была построена в XI веке

Она была построена в XI веке - Sputnik Грузия
2/22
© photo: Sputnik / Stringer

Она была построена в XI веке

© photo: Sputnik / Stringer

Несмотря на то, что у крепости многовековая история, больше всего она известна тем, что была местом смерти царицы Тамары (1166-1213)

Несмотря на то, что у крепости многовековая история, больше всего она известна тем, что была местом смерти царицы Тамары (1166-1213) - Sputnik Грузия
3/22
© photo: Sputnik / Stringer

Несмотря на то, что у крепости многовековая история, больше всего она известна тем, что была местом смерти царицы Тамары (1166-1213)

© photo: Sputnik / Stringer

Прежде чем отправиться на крепость, можно остановиться в Коджори и посмотреть посёлок

Прежде чем отправиться на крепость, можно остановиться в Коджори и посмотреть посёлок - Sputnik Грузия
4/22
© photo: Sputnik / Stringer

Прежде чем отправиться на крепость, можно остановиться в Коджори и посмотреть посёлок

© photo: Sputnik / Stringer

Мало кто знает, что в советское время в Коджори располагалась дача Берии

Мало кто знает, что в советское время в Коджори располагалась дача Берии - Sputnik Грузия
5/22
© photo: Sputnik / Stringer

Мало кто знает, что в советское время в Коджори располагалась дача Берии

© photo: Sputnik / Stringer

После расстрела Берии в 1953 году его резиденция оставалась в собственности МВД СССР. Затем какое-то время там был детский лагерь

После расстрела Берии в 1953 году его резиденция оставалась в собственности МВД СССР. Затем какое-то время там был детский лагерь - Sputnik Грузия
6/22
© photo: Sputnik / Stringer

После расстрела Берии в 1953 году его резиденция оставалась в собственности МВД СССР. Затем какое-то время там был детский лагерь

© photo: Sputnik / Stringer

После закрытия лагеря резиденция стояла заброшенной, но всё равно привлекала внимание своими архитектурными формами

После закрытия лагеря резиденция стояла заброшенной, но всё равно привлекала внимание своими архитектурными формами - Sputnik Грузия
7/22
© photo: Sputnik / Stringer

После закрытия лагеря резиденция стояла заброшенной, но всё равно привлекала внимание своими архитектурными формами

© photo: Sputnik / Stringer

В нескольких помещениях есть камины. Комнат достаточно много, но в них, естественно, ни мебели, ни каких-то мелких деталей с советских времён не сохранилось

В нескольких помещениях есть камины. Комнат достаточно много, но в них, естественно, ни мебели, ни каких-то мелких деталей с советских времён не сохранилось - Sputnik Грузия
8/22
© photo: Sputnik / Stringer

В нескольких помещениях есть камины. Комнат достаточно много, но в них, естественно, ни мебели, ни каких-то мелких деталей с советских времён не сохранилось

© photo: Sputnik / Stringer

Интереснее всего выглядит просторная светлая комната, большие окна которой выходят на другой участок

Интереснее всего выглядит просторная светлая комната, большие окна которой выходят на другой участок - Sputnik Грузия
9/22
© photo: Sputnik / Stringer

Интереснее всего выглядит просторная светлая комната, большие окна которой выходят на другой участок

© photo: Sputnik / Stringer

Главное помещение закрыто на замок. С улицы можно увидеть красивый голубой фасад, однако сзади стена разрушена

Главное помещение закрыто на замок. С улицы можно увидеть красивый голубой фасад, однако сзади стена разрушена - Sputnik Грузия
10/22
© photo: Sputnik / Stringer

Главное помещение закрыто на замок. С улицы можно увидеть красивый голубой фасад, однако сзади стена разрушена

© photo: Sputnik / Stringer

На участке есть ещё несколько полуразрушенных строений, но в некоторых из них можно обнаружить следы жизни

На участке есть ещё несколько полуразрушенных строений, но в некоторых из них можно обнаружить следы жизни - Sputnik Грузия
11/22
© photo: Sputnik / Stringer

На участке есть ещё несколько полуразрушенных строений, но в некоторых из них можно обнаружить следы жизни

© photo: Sputnik / Stringer

Не так давно дача Берии и почти 22,5 тысячи квадратных метров земли были проданы с аукциона инвестиционной компании "Иберотель"

Не так давно дача Берии и почти 22,5 тысячи квадратных метров земли были проданы с аукциона инвестиционной компании &quot;Иберотель&quot; - Sputnik Грузия
12/22
© photo: Sputnik / Stringer

Не так давно дача Берии и почти 22,5 тысячи квадратных метров земли были проданы с аукциона инвестиционной компании "Иберотель"

© photo: Sputnik / Stringer

Сейчас это частная собственность, и входить на участок без разрешения, конечно же, не стоит, даже несмотря на дыры в ограждении

Сейчас это частная собственность, и входить на участок без разрешения, конечно же, не стоит, даже несмотря на дыры в ограждении - Sputnik Грузия
13/22
© photo: Sputnik / Stringer

Сейчас это частная собственность, и входить на участок без разрешения, конечно же, не стоит, даже несмотря на дыры в ограждении

© photo: Sputnik / Stringer

Дорогу к крепости Азеула, если остановились в селе Коджори, следует искать по навигатору или спросить у местных. Но проще поехать на коджорском автобусе. Конечная остановка как раз выходит на маркированную тропу к крепости

Дорогу к крепости Азеула, если остановились в селе Коджори, следует искать по навигатору или спросить у местных. Но проще поехать на коджорском автобусе. Конечная остановка как раз выходит на маркированную тропу к крепости - Sputnik Грузия
14/22
© photo: Sputnik / Stringer

Дорогу к крепости Азеула, если остановились в селе Коджори, следует искать по навигатору или спросить у местных. Но проще поехать на коджорском автобусе. Конечная остановка как раз выходит на маркированную тропу к крепости

© photo: Sputnik / Stringer

Если повезёт с погодой, то можно увидеть крепость над облаками тумана с холма в Коджори. Зрелище не передать словами какое красивое. Но и в ясную погоду крепость на горе выглядит очень привлекательно

Если повезёт с погодой, то можно увидеть крепость над облаками тумана с холма в Коджори. Зрелище не передать словами какое красивое. Но и в ясную погоду крепость на горе выглядит очень привлекательно - Sputnik Грузия
15/22
© photo: Sputnik / Stringer

Если повезёт с погодой, то можно увидеть крепость над облаками тумана с холма в Коджори. Зрелище не передать словами какое красивое. Но и в ясную погоду крепость на горе выглядит очень привлекательно

© photo: Sputnik / Stringer

Тропа к крепости зимой особенно красива. Заснеженная дорога с нависающими над ней белыми и пушистыми от снега ветвями деревьев выглядит сказочно

Тропа к крепости зимой особенно красива. Заснеженная дорога с нависающими над ней белыми и пушистыми от снега ветвями деревьев выглядит сказочно - Sputnik Грузия
16/22
© photo: Sputnik / Stringer

Тропа к крепости зимой особенно красива. Заснеженная дорога с нависающими над ней белыми и пушистыми от снега ветвями деревьев выглядит сказочно

© photo: Sputnik / Stringer

На подходе к цитадели можно увидеть мшистые скалы. Мох и лед в лучах солнца переливаются и удивляют буйством красок. На скалах можно даже обнаружить интересные растения, которые неплохо переносят зиму

На подходе к цитадели можно увидеть мшистые скалы. Мох и лед в лучах солнца переливаются и удивляют буйством красок. На скалах можно даже обнаружить интересные растения, которые неплохо переносят зиму - Sputnik Грузия
17/22
© photo: Sputnik / Stringer

На подходе к цитадели можно увидеть мшистые скалы. Мох и лед в лучах солнца переливаются и удивляют буйством красок. На скалах можно даже обнаружить интересные растения, которые неплохо переносят зиму

© photo: Sputnik / Stringer

Конечно, на подъёме на крепость нужно быть аккуратным. Лучше надеть обувь, которая не скользит

Конечно, на подъёме на крепость нужно быть аккуратным. Лучше надеть обувь, которая не скользит - Sputnik Грузия
18/22
© photo: Sputnik / Stringer

Конечно, на подъёме на крепость нужно быть аккуратным. Лучше надеть обувь, которая не скользит

© photo: Sputnik / Stringer

Подъём на крепость – металлическая лестница, круто поднимающаяся вверх. Обязательно держитесь за поручни. Чтобы выйти на смотровую площадку, нужно пройти через арку

Подъём на крепость – металлическая лестница, круто поднимающаяся вверх. Обязательно держитесь за поручни. Чтобы выйти на смотровую площадку, нужно пройти через арку - Sputnik Грузия
19/22
© photo: Sputnik / Stringer

Подъём на крепость – металлическая лестница, круто поднимающаяся вверх. Обязательно держитесь за поручни. Чтобы выйти на смотровую площадку, нужно пройти через арку

© photo: Sputnik / Stringer

На вершине крепости стоит столб с грузинским флагом. В тёплое время года самые отважные поднимаются прям туда, проходя над обрывом и карабкаясь по скалам к цели

На вершине крепости стоит столб с грузинским флагом. В тёплое время года самые отважные поднимаются прям туда, проходя над обрывом и карабкаясь по скалам к цели - Sputnik Грузия
20/22
© photo: Sputnik / Stringer

На вершине крепости стоит столб с грузинским флагом. В тёплое время года самые отважные поднимаются прям туда, проходя над обрывом и карабкаясь по скалам к цели

© photo: Sputnik / Stringer

Большинство же останавливаются на плоской площадке, где можно сидеть часами и смотреть на горы. Летом сюда даже приходят устраивать пикники

Большинство же останавливаются на плоской площадке, где можно сидеть часами и смотреть на горы. Летом сюда даже приходят устраивать пикники - Sputnik Грузия
21/22
© photo: Sputnik / Stringer

Большинство же останавливаются на плоской площадке, где можно сидеть часами и смотреть на горы. Летом сюда даже приходят устраивать пикники

© photo: Sputnik / Stringer

Зимой же долго не посидишь. На высоте практически 1300 метров холодно и может быть ветрено. Но в солнечную погоду посидеть с чашечкой горячего чая на вершине горы очень приятно. Запасайтесь термосом, пледами, снеками и вперёд в зимний поход в Коджори!

Зимой же долго не посидишь. На высоте практически 1300 метров холодно и может быть ветрено. Но в солнечную погоду посидеть с чашечкой горячего чая на вершине горы очень приятно. Запасайтесь термосом, пледами, снеками и вперёд в зимний поход в Коджори! - Sputnik Грузия
22/22
© photo: Sputnik / Stringer

Зимой же долго не посидишь. На высоте практически 1300 метров холодно и может быть ветрено. Но в солнечную погоду посидеть с чашечкой горячего чая на вершине горы очень приятно. Запасайтесь термосом, пледами, снеками и вперёд в зимний поход в Коджори!

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