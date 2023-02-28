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Драка на востоке Грузии привела к убийству
Драка на востоке Грузии привела к убийству
Драка произошла между двумя группами жителей города 28.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-28T19:14+0400
2023-02-28T19:14+0400
2023-02-28T19:14+0400
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ТБИЛИСИ, 28 фев - Sputnik. Два человека были ранены в городе Гори из автоматического оружия, выжить удалось лишь одному, сообщает телеканал "Мтавари архи". Один из раненых скончался по пути в больницу, второй доставлен в Горийский военный госпиталь, и сейчас ему оказывают медицинскую помощь. По неподтвержденной информации, полиции уже удалось идентифицировать подозреваемого. Ранее телеканал сообщил, что драка произошла между двумя группами жителей города. Однако ни подробности драки, ни ее причина на данный момент не известны. МВД пока не делало официального комментария для СМИ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, гори, мвд грузии
грузия, новости, происшествия, гори, мвд грузии
Драка на востоке Грузии привела к убийству
Драка произошла между двумя группами жителей города
ТБИЛИСИ, 28 фев - Sputnik. Два человека были ранены в городе Гори из автоматического оружия, выжить удалось лишь одному, сообщает телеканал "Мтавари архи".
Один из раненых скончался по пути в больницу, второй доставлен в Горийский военный госпиталь, и сейчас ему оказывают медицинскую помощь.
По неподтвержденной информации, полиции уже удалось идентифицировать подозреваемого.
Ранее телеканал сообщил, что драка произошла между двумя группами жителей города. Однако ни подробности драки, ни ее причина на данный момент не известны.
МВД пока не делало официального комментария для СМИ.