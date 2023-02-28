https://sputnik-georgia.ru/20230228/dvizhenie-na-dorogakh-tbilisi-uzhas-dlya-gostey-goroda---video-275339677.html
Движение на дорогах Тбилиси: ужас для гостей города - видео
Движение на дорогах Тбилиси: ужас для гостей города - видео
Для гостей Тбилиси движение на дорогах столицы Грузии кажется непривычным. На первый взгляд, не все упорядочено, есть нарушения. Но вместе с тем есть и... 28.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-28T17:45+0400
2023-02-28T17:45+0400
2023-02-28T17:58+0400
видео
мультимедиа
видео-новости из грузии
дороги
грузинские дороги, машины и их водители
транспорт в грузии
транспорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/02/1c/275338738_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_351197b24d08684412be7fb33a5683f3.jpg
"Хаос на дорогах", – говорят некоторые приезжие гости, впервые оказавшись в Тбилиси. Но, если задуматься, в столице Грузии просто свои особенности вождения. К ним надо привыкнуть, набраться опыта, и потом видишь, что во всем происходящем на дорогах есть свой порядок и особенности. Что-то, конечно, далеко не всегда связано с безопасным вождением. Поэтому на дорогах надо быть осмотрительными.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/02/1c/275338738_179:0:1139:720_1920x0_80_0_0_d3bc1ec682f9a60cacacf67f3914bb75.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, дороги, грузинские дороги, машины и их водители, транспорт в грузии, транспорт, видео
видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, дороги, грузинские дороги, машины и их водители, транспорт в грузии, транспорт, видео
Движение на дорогах Тбилиси: ужас для гостей города - видео
17:45 28.02.2023 (обновлено: 17:58 28.02.2023)
Для гостей Тбилиси движение на дорогах столицы Грузии кажется непривычным. На первый взгляд, не все упорядочено, есть нарушения. Но вместе с тем есть и порядок. Это просто особенности вождения по тбилисским дорогам. Так уж повелось
"Хаос на дорогах", – говорят некоторые приезжие гости, впервые оказавшись в Тбилиси. Но, если задуматься, в столице Грузии просто свои особенности вождения. К ним надо привыкнуть, набраться опыта, и потом видишь, что во всем происходящем на дорогах есть свой порядок и особенности. Что-то, конечно, далеко не всегда связано с безопасным вождением. Поэтому на дорогах надо быть осмотрительными.