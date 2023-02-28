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Движение на дорогах Тбилиси: ужас для гостей города - видео

Движение на дорогах Тбилиси: ужас для гостей города - видео

Для гостей Тбилиси движение на дорогах столицы Грузии кажется непривычным. На первый взгляд, не все упорядочено, есть нарушения. Но вместе с тем есть и... 28.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-28T17:45+0400

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"Хаос на дорогах", – говорят некоторые приезжие гости, впервые оказавшись в Тбилиси. Но, если задуматься, в столице Грузии просто свои особенности вождения. К ним надо привыкнуть, набраться опыта, и потом видишь, что во всем происходящем на дорогах есть свой порядок и особенности. Что-то, конечно, далеко не всегда связано с безопасным вождением. Поэтому на дорогах надо быть осмотрительными.

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2023

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