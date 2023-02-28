https://sputnik-georgia.ru/20230228/ekspert-po-kosmosu-konanykhin-voyna-v-kosmose-uzhe-idet-275309352.html

Эксперт по космосу Конаныхин: война в космосе уже идет

Эксперт по космосу Конаныхин: война в космосе уже идет

Стратегия США по милитаризации космоса заключается в том, чтобы заполнить околоземную орбиту таким количеством спутников, которое было бы практически... 28.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-28T12:07+0400

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал инженер, писатель и эксперт по космической отрасли Дмитрий Конаныхин. Как выстроена американская военно-космическая отрасль? Зачем США милитаризуют космос? Как Россия и Китай могут противостоять американской военной машине в космосе? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.

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