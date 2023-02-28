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Эксперт по космосу Конаныхин: война в космосе уже идет
Эксперт по космосу Конаныхин: война в космосе уже идет
Стратегия США по милитаризации космоса заключается в том, чтобы заполнить околоземную орбиту таким количеством спутников, которое было бы практически... 28.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-28T12:07+0400
2023-02-28T12:07+0400
2023-02-28T12:07+0400
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал инженер, писатель и эксперт по космической отрасли Дмитрий Конаныхин. Как выстроена американская военно-космическая отрасль? Зачем США милитаризуют космос? Как Россия и Китай могут противостоять американской военной машине в космосе? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.
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мультимедиа, видео, в мире, россия, сша, китай, видео
мультимедиа, видео, в мире, россия, сша, китай, видео
Эксперт по космосу Конаныхин: война в космосе уже идет
Стратегия США по милитаризации космоса заключается в том, чтобы заполнить околоземную орбиту таким количеством спутников, которое было бы практически невозможно оперативно уничтожить
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал инженер, писатель и эксперт по космической отрасли Дмитрий Конаныхин.
Как выстроена американская военно-космическая отрасль? Зачем США милитаризуют космос? Как Россия и Китай могут противостоять американской военной машине в космосе?
Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.