https://sputnik-georgia.ru/20230228/gruzinskaya-biblioteka-otkrylis-v-milane-i-neapole--prichem-tut-khvicha-kvaratskheliya-275320418.html
Грузинская библиотека открылась в Милане и Неаполе – причем тут Хвича Кварацхелия
Грузинская библиотека открылась в Милане и Неаполе – причем тут Хвича Кварацхелия
Интерес к открытию библиотек со стороны итальянских СМИ связан с грузинским футболистом Хвичей Кварацхелия, пользующимся особой популярностью в Италии 28.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-28T14:46+0400
2023-02-28T14:46+0400
2023-02-28T15:43+0400
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георгий кекелидзе
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италия
национальная парламентская библиотека
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ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Грузинская библиотека открылась в Милане и Неаполе, об этом сообщил директор Национальной парламентской библиотеки Грузии Георгий Кекелидзе на своей странице в соцсети. Данное событие освещало более 100 итальянских изданий и большинство журналистов, по словам Кекелидзе, интересовались, есть ли великие писатели на родине Хвичи Кварацхелия – полузащитника сборной Грузии и итальянского "Наполи", который сейчас особенно популярен в Италии. Информация о том, что среди произведений грузинских авторов есть поэма эпохи Раннего Возрождения, которая ничем не уступает "Божественной комедии", вызывала улыбку у итальянских журналистов, написал Кекелидзе. "Я думаю и я уверен, Хвича тоже точно понимает, что он сейчас своего рода локомотив, пусть даже в одной европейской стране, и мы обязаны сделать больше – познакомить их с нашей удивительной страной, со сложной историей и великой культурой", – написал Кекелидзе. Кроме того, по словам директора Национальной парламентской библиотеки, этого события ждали тысячи грузинских эмигрантов."Эквилибриум" – проект Национальной парламентской библиотеки Грузии, цель которого – повышение уровня образования граждан и создание культурно-образовательных пространств. В рамках проекта грузинские библиотеки были открыты в 80 странах мира.Что касается Хвичи Кварацхелия, то за время пребывания в "Наполи" с июня 2022 года Кварацхелия сыграл за неаполитанцев 24 матча. Он забил 12 голов и сделал 14 голевых передач. В августе Кварацхелия был признан лучшим игроком месяца серии А . Кроме того, Кварацхелия ходит в десятку претендентов на получение "Золотого мяча" в 2023 году. С 15-й строчки за три месяца он переместился на седьмую. Как заявили в руководстве клуба, "Наполи" заинтересован в том, чтобы Хвича Кварацхелия оставался в клубе как можно дольше, и хочет увеличить ему зарплату. Пока Кварацхелия зарабатывает 1,2 миллиона евро за сезон и, согласно контраку, останется в клубе до 2027 года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, культура, милан, неаполь, георгий кекелидзе, хвича кварацхелия, италия, национальная парламентская библиотека
грузия, новости, культура, милан, неаполь, георгий кекелидзе, хвича кварацхелия, италия, национальная парламентская библиотека
Грузинская библиотека открылась в Милане и Неаполе – причем тут Хвича Кварацхелия
14:46 28.02.2023 (обновлено: 15:43 28.02.2023)
Интерес к открытию библиотек со стороны итальянских СМИ связан с грузинским футболистом Хвичей Кварацхелия, пользующимся особой популярностью в Италии
ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Грузинская библиотека открылась в Милане и Неаполе, об этом сообщил директор Национальной парламентской библиотеки Грузии Георгий Кекелидзе на своей странице в соцсети.
Данное событие освещало более 100 итальянских изданий и большинство журналистов, по словам Кекелидзе, интересовались, есть ли великие писатели на родине Хвичи Кварацхелия – полузащитника сборной Грузии и итальянского "Наполи", который сейчас особенно популярен в Италии.
Информация о том, что среди произведений грузинских авторов есть поэма эпохи Раннего Возрождения, которая ничем не уступает "Божественной комедии", вызывала улыбку у итальянских журналистов, написал Кекелидзе.
"Я думаю и я уверен, Хвича тоже точно понимает, что он сейчас своего рода локомотив, пусть даже в одной европейской стране, и мы обязаны сделать больше – познакомить их с нашей удивительной страной, со сложной историей и великой культурой", – написал Кекелидзе.
Кроме того, по словам директора Национальной парламентской библиотеки, этого события ждали тысячи грузинских эмигрантов.
"Эквилибриум" – проект Национальной парламентской библиотеки Грузии, цель которого – повышение уровня образования граждан и создание культурно-образовательных пространств. В рамках проекта грузинские библиотеки были открыты в 80 странах мира.
Что касается Хвичи Кварацхелия, то за время пребывания в "Наполи" с июня 2022 года Кварацхелия сыграл за неаполитанцев 24 матча. Он забил 12 голов и сделал 14 голевых передач. В августе Кварацхелия был признан лучшим игроком месяца серии А . Кроме того, Кварацхелия ходит в десятку претендентов на получение "Золотого мяча" в 2023 году. С 15-й строчки за три месяца он переместился на седьмую.
Как заявили в руководстве клуба, "Наполи" заинтересован в том, чтобы Хвича Кварацхелия оставался в клубе как можно дольше, и хочет увеличить ему зарплату. Пока Кварацхелия зарабатывает 1,2 миллиона евро за сезон и, согласно контраку, останется в клубе до 2027 года.