https://sputnik-georgia.ru/20230228/kak-izmenilis-tseny-na-produkty-v-gruzii-za-god-275332725.html
Как изменились цены на продукты в Грузии за год?
Как изменились цены на продукты в Грузии за год?
В январе 2023 года цены на продукты и напитки в Грузии выросли на 15% по сравнению с январем 2022 года и на 1,4% по сравнению с декабрем 2022 года. 28.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-28T21:02+0400
2023-02-28T21:02+0400
2023-02-28T21:02+0400
экономика
грузия
новости
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инфографика
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Согласно данным Национальной службы статистики, больше всего цены выросли на лук (+74%) и картофель (54,5%). Между тем цены на капусту снизились на 53,7%. Также за год подешевела гречка – на 1,2%. В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете, как менялись цены на основные продукты питания за год. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поручил правительству выяснить, почему наценка на продукты питания, в том числе первой необходимости, достигает 70-80%, а то и 100%, и принять меры.Для этого правительство начало работу над проектом нового закона и работу с импортерами продукции. По словам министра экономики Левана Давиташвили, работа с бизнесом принесла результаты – цены на продукты снизились в сетевых магазинах в рамках акций.Годовой уровень инфляции в Грузии январе 2023 года составил 9,4%. При этом цены на продукты и напитки выросли на 15% по сравнению с январем 2022 года и на 1,4% по сравнению с декабрем 2022 года. Среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО в январе 2023 года составило 131,2 пункта, что на 1,1 пункта (0,8 процента) ниже его декабрьского уровня.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, ираклий гарибашвили, инфографика
экономика, грузия, новости, ираклий гарибашвили, инфографика
Как изменились цены на продукты в Грузии за год?
В январе 2023 года цены на продукты и напитки в Грузии выросли на 15% по сравнению с январем 2022 года и на 1,4% по сравнению с декабрем 2022 года.
Согласно данным Национальной службы статистики, больше всего цены выросли на лук (+74%) и картофель (54,5%). Между тем цены на капусту снизились на 53,7%. Также за год подешевела гречка – на 1,2%.
В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете, как менялись цены на основные продукты питания за год.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поручил правительству выяснить, почему наценка на продукты питания, в том числе первой необходимости, достигает 70-80%, а то и 100%, и принять меры.
Для этого правительство начало работу над проектом нового закона и работу с импортерами продукции. По словам министра экономики Левана Давиташвили, работа с бизнесом принесла результаты – цены на продукты снизились в сетевых магазинах в рамках акций.
Годовой уровень инфляции в Грузии январе 2023 года составил 9,4%. При этом цены на продукты и напитки выросли на 15% по сравнению с январем 2022 года и на 1,4% по сравнению с декабрем 2022 года. Среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО в январе 2023 года составило 131,2 пункта, что на 1,1 пункта (0,8 процента) ниже его декабрьского уровня.