https://sputnik-georgia.ru/20230228/kak-izmenilis-tseny-na-produkty-v-gruzii-za-god-275332725.html

Как изменились цены на продукты в Грузии за год?

Как изменились цены на продукты в Грузии за год?

В январе 2023 года цены на продукты и напитки в Грузии выросли на 15% по сравнению с январем 2022 года и на 1,4% по сравнению с декабрем 2022 года. 28.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-28T21:02+0400

2023-02-28T21:02+0400

2023-02-28T21:02+0400

экономика

грузия

новости

ираклий гарибашвили

инфографика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/02/18/275215724_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_dff407509a762a8d3cbeccd0b067c492.png

Согласно данным Национальной службы статистики, больше всего цены выросли на лук (+74%) и картофель (54,5%). Между тем цены на капусту снизились на 53,7%. Также за год подешевела гречка – на 1,2%. В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете, как менялись цены на основные продукты питания за год. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поручил правительству выяснить, почему наценка на продукты питания, в том числе первой необходимости, достигает 70-80%, а то и 100%, и принять меры.Для этого правительство начало работу над проектом нового закона и работу с импортерами продукции. По словам министра экономики Левана Давиташвили, работа с бизнесом принесла результаты – цены на продукты снизились в сетевых магазинах в рамках акций.Годовой уровень инфляции в Грузии январе 2023 года составил 9,4%. При этом цены на продукты и напитки выросли на 15% по сравнению с январем 2022 года и на 1,4% по сравнению с декабрем 2022 года. Среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО в январе 2023 года составило 131,2 пункта, что на 1,1 пункта (0,8 процента) ниже его декабрьского уровня.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, новости, ираклий гарибашвили, инфографика