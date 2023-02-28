https://sputnik-georgia.ru/20230228/kak-vy-prazdnuete-den-materi-3-marta-275319307.html
Как вы празднуете День матери 3 марта?
Как вы празднуете День матери 3 марта?
28.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-28T13:59+0400
2023-02-28T13:59+0400
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2023
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Sputnik Грузия
опрос на сайте, опрос sputnik грузия, общество, опросы
опрос на сайте, опрос sputnik грузия, общество, опросы
Как вы празднуете День матери 3 марта?
© photo: Sputnik / StringerЦветочный рынок. Торговля цветами в День святого Валентина
© photo: Sputnik / Stringer