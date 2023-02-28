https://sputnik-georgia.ru/20230228/lunnyy-posevnoy-kalendar-chto-mozhno-sazhat-v-marte-2023-275331868.html

Лунный посевной календарь: что можно сажать в марте 2023?

Лунный посевной календарь: что можно сажать в марте 2023?

Огородники выбирают благоприятные дни для посадки различных культур в марте 2023 года и проведения других агротехнических мероприятий на основе лунного... 28.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-28T17:33+0400

2023-02-28T17:33+0400

2023-02-28T17:33+0400

справки

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Что и когда можно сажать в марте 2023 года по лунному календарю, читайте в Sputnik Грузия. Лунный посевной календарь Опытные садоводы и огородники знают, что, используя лунный посевной календарь, можно удачно посадить растения и способствовать его дальнейшему благоприятному росту. Опытные огородники в день новолуния и полнолуния избавляются от сорняков, борются с вредителями и рыхлят сухую землю, так как сажать и пересаживать в эти дни растения не рекомендуется. Знать благоприятные дни посадки растений недостаточно, сажать различные культуры нужно, следуя определенным правилам. В частности, на растущую Луну по лунному календарю сажают растения с надземными плодами или "вершки", а на убывающую – корнеплоды или корешки. Что можно сажать в марте? Огурцы, помидоры, сладкий и горький перец по лунному посевному календарю можно сажать 2, 3, 15, 29 и 30 марта. Баклажаны, кабачки, патиссоны и тыкву благоприятно сажать в марте в эти же дни. Сажать спаржу и капусту (в том числе цветную, пекинскую, брокколи и кольраби) лунный посевной календарь советует 2, 3, 13, 15, 16, 24, 25, 26, 29 и 30 числа. В эти же дни в марте по лунному посевному календарю можно сажать картофель и топинамбур. Редис, редьку и дайкон лунный посевной календарь рекомендует сажать 2, 3, 16, 24, 25, 26, 29, 30 марта. Сажать морковь, сельдерей (корень) свеклу и репу благоприятно 2, 3, 13, 16, 24, 25, 26, 29 и 30 марта, а салат, кинзу, петрушку, укроп, шпинат, базилик, сельдерей, тмин, горчицу и другую зелень лунный посевной календарь советует сажать 2, 3, 29 и 30 числа. Сажать плодово-ягодные кустарники и декоративные деревья и кустарники можно 1, 2, 3, 15, 16, 24, 25, 26, 27, 29 и 30 марта, а плодовые деревья - 2, 3, 15, 16, 24, 25, 26, 29 и 30 числа. Помните: хороший урожай можно получить, используя лунный посевной календарь и четко следуя общеизвестным правилам. Материал подготовлен на основе открытых источников

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справки