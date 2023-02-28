https://sputnik-georgia.ru/20230228/paraatlet-iz-gruzii-vyigral-dve-medali-na-mirovoy-serii-gran-pri-275317316.html

Параатлет из Грузии выиграл две медали на мировой серии Гран-при

Параатлет из Грузии выиграл две медали на мировой серии Гран-при

Благодаря выступлению в Дубае грузинский параатлет уже выиграл лицензию на парижский чемпионат мира 28.02.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Грузинский параатлет Давид Кавтарадзе завоевал две медали на Гран-при в Дубае. Мировая серия Гран-при по пара легкой атлетике проходит в Дубае с 26 февраля по 1 марта. В соревнованиях принимают участие 545 спортсменов из 61 страны мира. Грузинский спортсмен занял второе место в метании копья (32 м, 42 м). Обладателем золотой медали в этой же дисциплине стал украинец Владислав Биль (40 м, 82 м). Кавтарадзе также принес сборной Грузии бронзовую медаль в прыжках в длину (5,37 м). Золотую и серебряную медали разделили китайские параатлеты Син Хуанхао (6,37 м) и Чжу Дэнин (6,26 м). Благодаря выступлению в Дубае грузинский параатлет уже выиграл квалификационную лицензию на парижский чемпионат мира в обеих дисциплинах. Сборная Грузии по параатлетике продолжает выступать на Гран-при в Дубае.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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