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Пассажир упал на рельсы на станции метро в Тбилиси
Пассажир упал на рельсы на станции метро в Тбилиси
Движение поездов на Сабурталинской линии было временно приостановлено 28.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-28T22:34+0400
2023-02-28T22:34+0400
2023-02-28T22:43+0400
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ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Пассажир упал на рельсы на станции "Важа-Пшавела" Тбилисского метрополетена.По имеющимся данным, человек не пострадал.Движение поездов на Сабурталинской линии было временно приостановлено, но сейчас метро работает в обычном режиме.На сегодняшний день тбилисский метрополитен насчитывает 23 станции, которые расположены на двух линиях – "Театр Ахметели" - "Варкетили" и Сабурталинской. Общая протяженность линий метро – 57 километров, из них первой линии – 40 километров, а второй – 17 километров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, тбилиси, тбилисский метрополитен
грузия, новости, происшествия, тбилиси, тбилисский метрополитен
Пассажир упал на рельсы на станции метро в Тбилиси
22:34 28.02.2023 (обновлено: 22:43 28.02.2023)
Движение поездов на Сабурталинской линии было временно приостановлено
ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Пассажир упал на рельсы на станции "Важа-Пшавела" Тбилисского метрополетена.
По имеющимся данным, человек не пострадал.
Движение поездов на Сабурталинской линии было временно приостановлено, но сейчас метро работает в обычном режиме.
На сегодняшний день тбилисский метрополитен насчитывает 23 станции, которые расположены на двух линиях – "Театр Ахметели" - "Варкетили" и Сабурталинской. Общая протяженность линий метро – 57 километров, из них первой линии – 40 километров, а второй – 17 километров.