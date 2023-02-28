https://sputnik-georgia.ru/20230228/passazhir-upal-na-relsy-na-stantsii-metro-v-tbilisi-275347493.html

Пассажир упал на рельсы на станции метро в Тбилиси

Пассажир упал на рельсы на станции метро в Тбилиси

Движение поездов на Сабурталинской линии было временно приостановлено 28.02.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Пассажир упал на рельсы на станции "Важа-Пшавела" Тбилисского метрополетена.По имеющимся данным, человек не пострадал.Движение поездов на Сабурталинской линии было временно приостановлено, но сейчас метро работает в обычном режиме.На сегодняшний день тбилисский метрополитен насчитывает 23 станции, которые расположены на двух линиях – "Театр Ахметели" - "Варкетили" и Сабурталинской. Общая протяженность линий метро – 57 километров, из них первой линии – 40 километров, а второй – 17 километров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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