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https://sputnik-georgia.ru/20230228/passazhir-upal-na-relsy-na-stantsii-metro-v-tbilisi-275347493.html
Пассажир упал на рельсы на станции метро в Тбилиси
Пассажир упал на рельсы на станции метро в Тбилиси
Движение поездов на Сабурталинской линии было временно приостановлено 28.02.2023, Sputnik Грузия
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новости
происшествия
тбилиси
тбилисский метрополитен
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ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Пассажир упал на рельсы на станции "Важа-Пшавела" Тбилисского метрополетена.По имеющимся данным, человек не пострадал.Движение поездов на Сабурталинской линии было временно приостановлено, но сейчас метро работает в обычном режиме.На сегодняшний день тбилисский метрополитен насчитывает 23 станции, которые расположены на двух линиях – "Театр Ахметели" - "Варкетили" и Сабурталинской. Общая протяженность линий метро – 57 километров, из них первой линии – 40 километров, а второй – 17 километров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, происшествия, тбилиси, тбилисский метрополитен
грузия, новости, происшествия, тбилиси, тбилисский метрополитен

Пассажир упал на рельсы на станции метро в Тбилиси

22:34 28.02.2023 (обновлено: 22:43 28.02.2023)
© Sputnik / Denis Aslanov / Вагон поезда метро Тбилиси на станции "Государственный университет"
Вагон поезда метро Тбилиси на станции Государственный университет - Sputnik Грузия, 1920, 28.02.2023
© Sputnik / Denis Aslanov /
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Движение поездов на Сабурталинской линии было временно приостановлено
ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Пассажир упал на рельсы на станции "Важа-Пшавела" Тбилисского метрополетена.
По имеющимся данным, человек не пострадал.
Движение поездов на Сабурталинской линии было временно приостановлено, но сейчас метро работает в обычном режиме.
На сегодняшний день тбилисский метрополитен насчитывает 23 станции, которые расположены на двух линиях – "Театр Ахметели" - "Варкетили" и Сабурталинской. Общая протяженность линий метро – 57 километров, из них первой линии – 40 километров, а второй – 17 километров.
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