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Погода в Грузии ухудшится – синоптики предупреждают граждан
Погода в Грузии ухудшится – синоптики предупреждают граждан
В низменности и горных регионах могут пойти дожди, а в высокогорье ожидается снегопад 28.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-28T15:27+0400
2023-02-28T15:27+0400
2023-02-28T15:27+0400
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ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Грузинские синоптики прогнозируют ухудшение погоды на территории страны с 1 по 4 марта, сообщает Национальное агентство окружающей среды. В частности, ухудшение погоды ожидается со второй половины 1 марта. В низменности и горных регионах могут пойти дожди, а в высокогорье – снегопад. В некоторых местах ожидается сильный ветер (особенно в западной части страны). Интенсивное таяние снегов в горных регионах, вызванное потеплением, а также сильные осадки могут значительно повысить уровень воды в реках, а в высокогорье сформировать лавины и оползни, отмечено в заявлении. В течение последних нескольких дней в Грузии держалась теплая погода. Температура воздуха прогрелась до +22 градусов тепла. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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погода, грузия, новости, тбилиси, национальное агентство окружающей среды
погода, грузия, новости, тбилиси, национальное агентство окружающей среды
Погода в Грузии ухудшится – синоптики предупреждают граждан
В низменности и горных регионах могут пойти дожди, а в высокогорье ожидается снегопад
ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Грузинские синоптики прогнозируют ухудшение погоды на территории страны с 1 по 4 марта, сообщает Национальное агентство окружающей среды.
В частности, ухудшение погоды ожидается со второй половины 1 марта. В низменности и горных регионах могут пойти дожди, а в высокогорье – снегопад. В некоторых местах ожидается сильный ветер (особенно в западной части страны).
Интенсивное таяние снегов в горных регионах, вызванное потеплением, а также сильные осадки могут значительно повысить уровень воды в реках, а в высокогорье сформировать лавины и оползни, отмечено в заявлении.
В течение последних нескольких дней в Грузии держалась теплая погода. Температура воздуха прогрелась до +22 градусов тепла.