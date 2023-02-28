https://sputnik-georgia.ru/20230228/premer-gruzii-provel-zasedanie-sovbeza-strany-275346400.html
Премьер Грузии провел заседание Совбеза страны
Премьер Грузии провел заседание Совбеза страны
На заседании был обсужден процесс обновления концептуальных документов национального уровня 28.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-28T21:26+0400
2023-02-28T21:26+0400
2023-02-28T21:26+0400
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ираклий гарибашвили
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ТБИЛИСИ, 28 фев - Sputnik. Обновление "Документа об оценке угроз" и "Национальной стратегии Грузии по снижению риска бедствий" стало главной темой обсуждения Национального совета безопасности под руководством премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили. Премьер-министр вместе с главами силовых ведомств, Минфина и командующим Сил оборон обсудили важные тенденции в мировой и региональной среде безопасности, ситуацию на Украины и вызовы, стоящие перед Грузией, говорится в сообщении администрации правительства.На заседании также был обсужден процесс обновления концептуальных документов национального уровня, в том числе окончательный вариант "Стратегии комплексного управления государственной границей Грузии на 2023-2027 годы", было принято решение о ее утверждении. Кроме того, участники заседания также обсудили процесс подготовки реформы в сфере защиты критической инфраструктуры и приняли решение о проведении в этом году Национального форума по кибербезопасности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, политика, ираклий гарибашвили, национальный совет безопасности
грузия, новости, политика, ираклий гарибашвили, национальный совет безопасности
Премьер Грузии провел заседание Совбеза страны
На заседании был обсужден процесс обновления концептуальных документов национального уровня
ТБИЛИСИ, 28 фев - Sputnik. Обновление "Документа об оценке угроз" и "Национальной стратегии Грузии по снижению риска бедствий" стало главной темой обсуждения Национального совета безопасности под руководством премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.
Премьер-министр вместе с главами силовых ведомств, Минфина и командующим Сил оборон обсудили важные тенденции в мировой и региональной среде безопасности, ситуацию на Украины и вызовы, стоящие перед Грузией, говорится в сообщении
администрации правительства.
На заседании также был обсужден процесс обновления концептуальных документов национального уровня, в том числе окончательный вариант "Стратегии комплексного управления государственной границей Грузии на 2023-2027 годы", было принято решение о ее утверждении.
Кроме того, участники заседания также обсудили процесс подготовки реформы в сфере защиты критической инфраструктуры и приняли решение о проведении в этом году Национального форума по кибербезопасности.