https://sputnik-georgia.ru/20230228/premer-gruzii-provel-zasedanie-sovbeza-strany-275346400.html

Премьер Грузии провел заседание Совбеза страны

Премьер Грузии провел заседание Совбеза страны

На заседании был обсужден процесс обновления концептуальных документов национального уровня 28.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-28T21:26+0400

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2023-02-28T21:26+0400

грузия

новости

политика

ираклий гарибашвили

национальный совет безопасности

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ТБИЛИСИ, 28 фев - Sputnik. Обновление "Документа об оценке угроз" и "Национальной стратегии Грузии по снижению риска бедствий" стало главной темой обсуждения Национального совета безопасности под руководством премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили. Премьер-министр вместе с главами силовых ведомств, Минфина и командующим Сил оборон обсудили важные тенденции в мировой и региональной среде безопасности, ситуацию на Украины и вызовы, стоящие перед Грузией, говорится в сообщении администрации правительства.На заседании также был обсужден процесс обновления концептуальных документов национального уровня, в том числе окончательный вариант "Стратегии комплексного управления государственной границей Грузии на 2023-2027 годы", было принято решение о ее утверждении. Кроме того, участники заседания также обсудили процесс подготовки реформы в сфере защиты критической инфраструктуры и приняли решение о проведении в этом году Национального форума по кибербезопасности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, ираклий гарибашвили, национальный совет безопасности