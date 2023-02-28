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https://sputnik-georgia.ru/20230228/premer-gruzii-provel-zasedanie-sovbeza-strany-275346400.html
Премьер Грузии провел заседание Совбеза страны
Премьер Грузии провел заседание Совбеза страны
На заседании был обсужден процесс обновления концептуальных документов национального уровня 28.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-28T21:26+0400
2023-02-28T21:26+0400
грузия
новости
политика
ираклий гарибашвили
национальный совет безопасности
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ТБИЛИСИ, 28 фев - Sputnik. Обновление "Документа об оценке угроз" и "Национальной стратегии Грузии по снижению риска бедствий" стало главной темой обсуждения Национального совета безопасности под руководством премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили. Премьер-министр вместе с главами силовых ведомств, Минфина и командующим Сил оборон обсудили важные тенденции в мировой и региональной среде безопасности, ситуацию на Украины и вызовы, стоящие перед Грузией, говорится в сообщении администрации правительства.На заседании также был обсужден процесс обновления концептуальных документов национального уровня, в том числе окончательный вариант "Стратегии комплексного управления государственной границей Грузии на 2023-2027 годы", было принято решение о ее утверждении. Кроме того, участники заседания также обсудили процесс подготовки реформы в сфере защиты критической инфраструктуры и приняли решение о проведении в этом году Национального форума по кибербезопасности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, политика, ираклий гарибашвили, национальный совет безопасности
грузия, новости, политика, ираклий гарибашвили, национальный совет безопасности

Премьер Грузии провел заседание Совбеза страны

21:26 28.02.2023
© Сourtesy of Georgian GovernmentЗаседание Совета безопасности Грузии
Заседание Совета безопасности Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 28.02.2023
© Сourtesy of Georgian Government
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На заседании был обсужден процесс обновления концептуальных документов национального уровня
ТБИЛИСИ, 28 фев - Sputnik. Обновление "Документа об оценке угроз" и "Национальной стратегии Грузии по снижению риска бедствий" стало главной темой обсуждения Национального совета безопасности под руководством премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.
Премьер-министр вместе с главами силовых ведомств, Минфина и командующим Сил оборон обсудили важные тенденции в мировой и региональной среде безопасности, ситуацию на Украины и вызовы, стоящие перед Грузией, говорится в сообщении администрации правительства.
На заседании также был обсужден процесс обновления концептуальных документов национального уровня, в том числе окончательный вариант "Стратегии комплексного управления государственной границей Грузии на 2023-2027 годы", было принято решение о ее утверждении.
Кроме того, участники заседания также обсудили процесс подготовки реформы в сфере защиты критической инфраструктуры и приняли решение о проведении в этом году Национального форума по кибербезопасности.
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