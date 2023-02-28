https://sputnik-georgia.ru/20230228/sotrudniki-mvd-gruzii-zaderzhany-za-krazhu-15-tonny-goryuchego-275306222.html

Сотрудники МВД Грузии задержаны за кражу 1,5 тонны горючего

Сотрудники МВД Грузии задержаны за кражу 1,5 тонны горючего

Обвиняемым в краже горючего грозит лишение свободы на срок от 4 до 7 лет 28.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-28T11:42+0400

2023-02-28T11:42+0400

2023-02-28T11:42+0400

происшествия

новости

грузия

мвд грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0c/05/272714739_0:196:2945:1853_1920x0_80_0_0_8c78c9f6c1769d7926bcb7e5e956cc84.jpg

ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Восемь человек задержаны по обвинению в краже горючего, двое из них сотрудниками Департамента охранной полиции Министерства внутренних дел Грузии, говорится в заявлении ведомства.Следствие установило, что в вагонном парке обвиняемые с помощью специального насоса, так называемой помпы, крали горючее из вагона-цистерны, принадлежащего конкретной компании. Правоохранители в результате обыска изъяли украденное горючее – почти 1,5 тонны. Горючее обвиняемые поместили в 87 двадцатилитровых бидонов. Правоохранители также изъяли 127 пустых 20-литровых бидонов. Следствие идет по статье УК Грузии – кража группой лиц по предварительному сговору. Обвиняемым грозит лишение свободы на срок от 4 до 7 лет. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

происшествия, новости, грузия, мвд грузии