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Сотрудники МВД Грузии задержаны за кражу 1,5 тонны горючего
Сотрудники МВД Грузии задержаны за кражу 1,5 тонны горючего
Обвиняемым в краже горючего грозит лишение свободы на срок от 4 до 7 лет 28.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-28T11:42+0400
2023-02-28T11:42+0400
2023-02-28T11:42+0400
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ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Восемь человек задержаны по обвинению в краже горючего, двое из них сотрудниками Департамента охранной полиции Министерства внутренних дел Грузии, говорится в заявлении ведомства.Следствие установило, что в вагонном парке обвиняемые с помощью специального насоса, так называемой помпы, крали горючее из вагона-цистерны, принадлежащего конкретной компании. Правоохранители в результате обыска изъяли украденное горючее – почти 1,5 тонны. Горючее обвиняемые поместили в 87 двадцатилитровых бидонов. Правоохранители также изъяли 127 пустых 20-литровых бидонов. Следствие идет по статье УК Грузии – кража группой лиц по предварительному сговору. Обвиняемым грозит лишение свободы на срок от 4 до 7 лет. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, новости, грузия, мвд грузии
происшествия, новости, грузия, мвд грузии
Сотрудники МВД Грузии задержаны за кражу 1,5 тонны горючего
Обвиняемым в краже горючего грозит лишение свободы на срок от 4 до 7 лет
ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Восемь человек задержаны по обвинению в краже горючего, двое из них сотрудниками Департамента охранной полиции Министерства внутренних дел Грузии, говорится в заявлении ведомства.
Следствие
установило, что в вагонном парке обвиняемые с помощью специального насоса, так называемой помпы, крали горючее из вагона-цистерны, принадлежащего конкретной компании.
Правоохранители в результате обыска изъяли украденное горючее – почти 1,5 тонны. Горючее обвиняемые поместили в 87 двадцатилитровых бидонов. Правоохранители также изъяли 127 пустых 20-литровых бидонов.
Следствие идет по статье УК Грузии – кража группой лиц по предварительному сговору. Обвиняемым грозит лишение свободы на срок от 4 до 7 лет.