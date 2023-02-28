https://sputnik-georgia.ru/20230228/sozvezdiya-planety-soedineniya-chem-poraduet-nebo-v-marte-2023-275313710.html

Созвездия, планеты, соединения: чем порадует небо в марте 2023?

Созвездия, планеты, соединения: чем порадует небо в марте 2023?

Первый весенний месяц 2023 года порадует интересными астрономическими событиями – в марте астрономы-любители увидят в небе крупнейшие планеты солнечной... 28.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-28T21:51+0400

2023-02-28T21:51+0400

2023-02-28T21:51+0400

справки

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В марте наступит день весеннего равноденствия, который знаменует в Северном полушарии начало астрономической весны.Чем порадует небо в марте, когда ожидаются главные астрономические события первого весеннего месяца 2023 года, читайте в Sputnik Грузия. Планеты и соединения В марте 2023 года астрономы-любители невооруженным глазом смогут в небе увидеть четыре планеты – Юпитер, Венеру, Уран и Марс. Венеру любители астрономии смогут увидеть в первой половине марта в созвездии Рыбы, а во второй – в созвездии Овен. Весь март яркая планета будет сиять вечерами над западным горизонтом. Юпитер можно будет наблюдать вечером низко на западе в созвездии Рыбы, но не более часа. Уран виден на вечернем небе в созвездии Овен. Марс можно наблюдать в первой половине марта вечером и ночью в Тельце, а во второй – в Близнецах. Тесное сближение Венеры и Юпитера произойдет 2 марта. Всю первую половину месяца эту пару ярких планет при ясной погоде можно будет увидеть над западным горизонтом сразу после захода Солнца. Нептун и Меркурий, которые окажутся 16 и 17 марта в соединении с Солнцем, теряются в течение нескольких недель в солнечном сиянии, и, следовательно, в первый весенний месяц эти планеты не наблюдаются. Созвездия В марте небо порадует яркими созвездиями – зимние созвездия, которые будут видны с вечера в юго-западной части неба, постепенно склоняясь к горизонту, уступят место весенним. Змееносец восходит на востоке, над ним находится Геркулес, а еще выше расположен астеризм Голова Дракона. Созвездие Лиры поднимается в северо-восточной области неба, а Лебедь – недалеко от горизонта. Созвездие Кассиопея видно невысоко над горизонтом в северной стороне, выше и правее находится Цефей, а левее – Персей. Орион заходит на западе, а над ним располагаются созвездия Возничий и Близнецы. Большая Медведица находится вблизи зенита, в марте на ночном небе будут хорошо видны семь ярких звезд небесного Ковша – Дубхе, Мицар, Мерак, Мегрец, Фекда, Алиот и Бенетнаш. Созвездие Лев будет царствовать в течении ночи на юге, восточнее будут видны Волопас и Северная Корона. Материал подготовлен на основе открытых источников

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2023

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

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справки