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Спас жизнь сопернику: грузинский футболист получил награду ФИФА за честную игру

Спас жизнь сопернику: грузинский футболист получил награду ФИФА за честную игру

Спасение жизни – важнее футбола, убежден грузинский спортсмен 28.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-28T10:46+0400

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ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Защитник футбольной сборной Грузии и итальянского "Кремонезе" Лука Лочошвили стал обладателем ежегодной награды ФИФА "Fair Play" ("Честная игра").Церемония награждения The Best FIFA Football Awards 2022 прошла накануне в Париже.Лочошвили получил приз за поступок, который совершил в феврале 2022 года, выступая за австрийский "Вольфсбергер". В матче чемпионата Австрии против "Аустрии" защитник соперников Георг Тайгль потерял сознание после столкновения с соперником. Оказывать первую помощь пострадавшему ринулся грузинский футболист. Вместе с Лочошвили за награду боролись Эдуардо Камавинга ("Реал") и Садио Мане ("Бавария"). Лочошвили готовится к следующему туру чемпионата Италии, поэтому лично получить награду не смог. Грузинский защитник подключился к церемонии дистанционно. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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