Спас жизнь сопернику: грузинский футболист получил награду ФИФА за честную игру
10:46 28.02.2023 (обновлено: 10:49 28.02.2023)
Спасение жизни – важнее футбола, убежден грузинский спортсмен
ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Защитник футбольной сборной Грузии и итальянского "Кремонезе" Лука Лочошвили стал обладателем ежегодной награды ФИФА "Fair Play" ("Честная игра").
Церемония награждения The Best FIFA Football Awards 2022 прошла накануне в Париже.
Лочошвили получил приз за поступок, который совершил в феврале 2022 года, выступая за австрийский "Вольфсбергер". В матче чемпионата Австрии против "Аустрии" защитник соперников Георг Тайгль потерял сознание после столкновения с соперником. Оказывать первую помощь пострадавшему ринулся грузинский футболист.
Вместе с Лочошвили за награду боролись Эдуардо Камавинга ("Реал") и Садио Мане ("Бавария").
Лочошвили готовится к следующему туру чемпионата Италии, поэтому лично получить награду не смог. Грузинский защитник подключился к церемонии дистанционно.
"Я счастлив получить эту награду, но больше всего меня радует спасение жизни, что важнее футбола", – сказал Лука Лочошвили.
Лучший игрок ФИФА среди мужчин: Лионель Месси (Аргентина, "Пари Сен-Жермен"),
Лучший игрок ФИФА среди женщин: Алексия Путеллас (Испания, "Барселона"),
Лучший вратарь ФИФА среди мужчин: Эмилиано Мартинес (Аргентина, "Астон Вилла"),
Лучший вратарь ФИФА среди женщин: Мэри Эрпс (Англия, "Манчестер Юнайтед"),
Лучший тренер ФИФА среди мужчин: Лионель Скалони (сборная Аргентины),
Лучший женский тренер ФИФА: Сарина Вигман (сборная Англии),
Премия Пушкаша: Марцин Олекси (Польша, "Варта Познань"),
Награда "Фэйр-плей": Лука Лочошвили (Грузия, "Вольфсбергер"/"Кремонезе").