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Спас жизнь сопернику: грузинский футболист получил награду ФИФА за честную игру
Спас жизнь сопернику: грузинский футболист получил награду ФИФА за честную игру
Спасение жизни – важнее футбола, убежден грузинский спортсмен 28.02.2023, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Защитник футбольной сборной Грузии и итальянского "Кремонезе" Лука Лочошвили стал обладателем ежегодной награды ФИФА "Fair Play" ("Честная игра").Церемония награждения The Best FIFA Football Awards 2022 прошла накануне в Париже.Лочошвили получил приз за поступок, который совершил в феврале 2022 года, выступая за австрийский "Вольфсбергер". В матче чемпионата Австрии против "Аустрии" защитник соперников Георг Тайгль потерял сознание после столкновения с соперником. Оказывать первую помощь пострадавшему ринулся грузинский футболист. Вместе с Лочошвили за награду боролись Эдуардо Камавинга ("Реал") и Садио Мане ("Бавария"). Лочошвили готовится к следующему туру чемпионата Италии, поэтому лично получить награду не смог. Грузинский защитник подключился к церемонии дистанционно. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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спорт, грузия, новости, аргентина, англия, тбилиси, лионель месси, фифа

Спас жизнь сопернику: грузинский футболист получил награду ФИФА за честную игру

10:46 28.02.2023 (обновлено: 10:49 28.02.2023)
© U.S. CremoneseИгрок сборной Грузии Лука Лочошвили
Игрок сборной Грузии Лука Лочошвили - Sputnik Грузия, 1920, 28.02.2023
© U.S. Cremonese
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Спасение жизни – важнее футбола, убежден грузинский спортсмен
ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Защитник футбольной сборной Грузии и итальянского "Кремонезе" Лука Лочошвили стал обладателем ежегодной награды ФИФА "Fair Play" ("Честная игра").
Церемония награждения The Best FIFA Football Awards 2022 прошла накануне в Париже.
Лочошвили получил приз за поступок, который совершил в феврале 2022 года, выступая за австрийский "Вольфсбергер". В матче чемпионата Австрии против "Аустрии" защитник соперников Георг Тайгль потерял сознание после столкновения с соперником. Оказывать первую помощь пострадавшему ринулся грузинский футболист.
Вместе с Лочошвили за награду боролись Эдуардо Камавинга ("Реал") и Садио Мане ("Бавария").
Лочошвили готовится к следующему туру чемпионата Италии, поэтому лично получить награду не смог. Грузинский защитник подключился к церемонии дистанционно.

"Я счастлив получить эту награду, но больше всего меня радует спасение жизни, что важнее футбола", – сказал Лука Лочошвили.

Лучший игрок ФИФА среди мужчин: Лионель Месси (Аргентина, "Пари Сен-Жермен"),
Лучший игрок ФИФА среди женщин: Алексия Путеллас (Испания, "Барселона"),
Лучший вратарь ФИФА среди мужчин: Эмилиано Мартинес (Аргентина, "Астон Вилла"),
Лучший вратарь ФИФА среди женщин: Мэри Эрпс (Англия, "Манчестер Юнайтед"),
Лучший тренер ФИФА среди мужчин: Лионель Скалони (сборная Аргентины),
Лучший женский тренер ФИФА: Сарина Вигман (сборная Англии),
Премия Пушкаша: Марцин Олекси (Польша, "Варта Познань"),
Награда "Фэйр-плей": Лука Лочошвили (Грузия, "Вольфсбергер"/"Кремонезе").
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