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https://sputnik-georgia.ru/20230228/test-interesnye-fakty-pro-son-275321388.html
Тест: интересные факты про сон
Тест: интересные факты про сон
Сегодня, 28 февраля, в мире отмечается День общественного сна или День сна в общественных местах, связанный с проявлением склонности человека ко сну в... 28.02.2023, Sputnik Грузия
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Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил небольшой тест про сон.
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тесты, интерактив, тесты
тесты, интерактив, тесты

Тест: интересные факты про сон

14:23 28.02.2023
© photo: Sputnik / Kirill Kallinikov / Перейти в фотобанкЖенщина и мужчина спят в аэропорту
Женщина и мужчина спят в аэропорту - Sputnik Грузия, 1920, 28.02.2023
© photo: Sputnik / Kirill Kallinikov
/
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Сегодня, 28 февраля, в мире отмечается День общественного сна или День сна в общественных местах, связанный с проявлением склонности человека ко сну в необычной обстановке
Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил небольшой тест про сон.
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Люди все еще по-разному трактуют сновидения, но есть несколько теорий о снах, которых придерживается большинство. Одна из самых известных принадлежит Зигмунду Фрейду. Какую из трех предложенных ниже теорий выдвинул австрийский ученый?
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