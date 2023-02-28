https://sputnik-georgia.ru/20230228/test-interesnye-fakty-pro-son-275321388.html
Тест: интересные факты про сон
Тест: интересные факты про сон
Сегодня, 28 февраля, в мире отмечается День общественного сна или День сна в общественных местах, связанный с проявлением склонности человека ко сну в... 28.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-28T14:23+0400
2023-02-28T14:23+0400
2023-02-28T14:23+0400
тесты
интерактив
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Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил небольшой тест про сон.
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MIA „Rosiya Segodnya“
тесты, интерактив, тесты
Тест: интересные факты про сон
Сегодня, 28 февраля, в мире отмечается День общественного сна или День сна в общественных местах, связанный с проявлением склонности человека ко сну в необычной обстановке
Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил небольшой тест про сон.