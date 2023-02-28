https://sputnik-georgia.ru/20230228/test-pro-redkie-bolezni-275322663.html
Тест про редкие болезни
Тест про редкие болезни
Сегодня в мире отмечается Международный день редких заболеваний. Традиционно проводимый в последний день февраля, он призван привлечь внимание общественности к... 28.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-28T14:45+0400
2023-02-28T14:45+0400
2023-02-28T14:45+0400
тесты
интерактив
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24540/51/245405181_0:827:2170:2048_1920x0_80_0_0_b0800200dcb7c25624d65b5fc1e301f2.jpg
Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил небольшой тест.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24540/51/245405181_169:910:1686:2048_1920x0_80_0_0_03b24e8c7598cac861392bbcfb46b239.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
тесты, интерактив, тесты
Тест про редкие болезни
Сегодня в мире отмечается Международный день редких заболеваний. Традиционно проводимый в последний день февраля, он призван привлечь внимание общественности к проблемам людей, больных редкими заболеваниями
Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил небольшой тест.