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https://sputnik-georgia.ru/20230228/test-pro-redkie-bolezni-275322663.html
Тест про редкие болезни
Тест про редкие болезни
Сегодня в мире отмечается Международный день редких заболеваний. Традиционно проводимый в последний день февраля, он призван привлечь внимание общественности к... 28.02.2023, Sputnik Грузия
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Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил небольшой тест.
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тесты, интерактив, тесты
тесты, интерактив, тесты

Тест про редкие болезни

14:45 28.02.2023
© photo: Sputnik / StringerБольничная палата
Больничная палата - Sputnik Грузия, 1920, 28.02.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Сегодня в мире отмечается Международный день редких заболеваний. Традиционно проводимый в последний день февраля, он призван привлечь внимание общественности к проблемам людей, больных редкими заболеваниями
Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил небольшой тест.
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