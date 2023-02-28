https://sputnik-georgia.ru/20230228/test-pro-redkie-bolezni-275322663.html

Тест про редкие болезни

Тест про редкие болезни

Сегодня в мире отмечается Международный день редких заболеваний. Традиционно проводимый в последний день февраля, он призван привлечь внимание общественности к... 28.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-28T14:45+0400

2023-02-28T14:45+0400

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тесты

интерактив

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Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил небольшой тест.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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тесты, интерактив, тесты