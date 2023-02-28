https://sputnik-georgia.ru/20230228/v-gruzinskoy-mechte-otvetili-na-kritiku-predstavitelya-gosdepa-ssha-275334279.html

В "Грузинской мечте" ответили на критику представителя Госдепа США

В "Грузинской мечте" ответили на критику представителя Госдепа США

Представители грузинских властей недовольны заявлениями из Вашингтона 28.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-28T16:51+0400

2023-02-28T16:51+0400

2023-02-28T16:51+0400

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ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Заявления пресс-спикера Государственного департамента США Неда Прайса не должны основываться на лживом нарративе, заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе. Прайс во второй раз раскритиковал инициативу о принятии в Грузии закона об иноагентах, но при этом не стал конкретизировать, какой именно проект закона имеет в виду: первый, согласно которому агентом иностранного влияния может быть только юрлицо, или второй, который был скопирован с американского "Акта о регистрации иностранных агентов". При этом Мдинарадзе отметил, что инициированный "Силой народа" первый законопроект касается лишь прозрачности. "Если мы не можем договориться о названии, так и скажем, а если проблема в содержании – и это подтвердим", – подчеркнул Мдинарадзе. Нед Прайс ранее сказал, что предложенный законопроект заклеймит и заглушит независимый голос граждан Грузии и создаст потенциальную угрозу евроатлантической интеграции Грузии. Он отметил, что законопроект основан не на Законе США о регистрации иностранных агентов (FARA), как об этом говорят, а на российском и венгерском законодательстве. Как отметил Мдианарадзе, если кто-то говорит, что это российский законопроект, то тот просто лжет. По его словам, есть определенные люди, которые внушают представителям разных организаций, что их финансирование прекратится и они останутся без зарплаты. "Это однозначная провокация и ложь. В конце концов, когда они выйдут из этой пиар наглости, то увидят, что останется написано черным по белому. Цель – только прозрачность. Ни один бенефициар не пострадает и не может пострадать", – отметил он. Грузия получит статус кандидата на вступление в ЕС, если примет закон об иноагентах?>>В понедельник стало известно, что "Грузинская мечта" решила поддержать оба варианта инициированного законопроекта в первом чтении, после чего документы будут направлены в Венецианскую комиссию. На основании заключения Венецианской комиссии правящая партия примет решение, какой из предложенных законопроектов окончательно поддержать. Между тем председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе ранее не раз заявлял, что американский закон – неадекватно строгий закон и принятие подобного законопроекта в "Грузинской мечте" считают неправильным. Изначально "Сила народа" инициировала проект закона "О прозрачности иностранного влияния", который, по словам членов "Силы народа" и представителей "Грузинской мечты", в отличие от американского закона, полностью соответствует стандартам прав человека. Тем не менее он подвергся критике со стороны грузинской оппозиции, президента, Госдепа США, службы по внешним связям Евросоюза и представительства ООН в Грузии. Критики увидели в проекте закона "О прозрачности иностранного влияния" угрозу грузинской демократии. В ответ на это авторы законопроекта решили скопировать американский закон и инициировать его. Одним из главных отличий первого законопроекта от второго является то, что агентом иностранного влияния могут быть только юридические лица. При этом принципиальна терминология – "агент иностранного влияния", а не "иностранный агент", как в зарубежных аналогах закона. Использование термина "иноагент", по мнению авторов, несет в себе риск стигматизации. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, сша, тбилиси, мамука мдинарадзе, ираклий кобахидзе, грузинская мечта, венецианская комиссия