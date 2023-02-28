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В институте кибернетики в Тбилиси вспыхнул пожар
В институте кибернетики в Тбилиси вспыхнул пожар
Огонь вспыхнул на пятом этаже здания, сгорела техника 28.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-28T10:24+0400
2023-02-28T10:24+0400
2023-02-28T10:42+0400
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ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Пожар вспыхнул в здании института кибернетики на улице Сандро Эули в Тбилиси.Как сообщает телекомпания "Рустави 2", огонь вспыхнул на пятом этаже здания, где была расположена спецтехника. Тревогу забили местные жители, которые рано утром заметили задымление.На месте были мобилизованы бригады скорой помощи, пожарные-спасатели и патрульная полиция. К этому времени пожарным удалось полностью ликвидировать возгорание. О пострадавших не сообщается. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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В институте кибернетики в Тбилиси вспыхнул пожар
10:24 28.02.2023 (обновлено: 10:42 28.02.2023)
Огонь вспыхнул на пятом этаже здания, сгорела техника
ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Пожар вспыхнул в здании института кибернетики на улице Сандро Эули в Тбилиси.
Как сообщает телекомпания "Рустави 2
", огонь вспыхнул на пятом этаже здания, где была расположена спецтехника. Тревогу забили местные жители, которые рано утром заметили задымление.
На месте были мобилизованы бригады скорой помощи, пожарные-спасатели и патрульная полиция.
К этому времени пожарным удалось полностью ликвидировать возгорание. О пострадавших не сообщается.