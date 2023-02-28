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Юные фигуристы из Грузии примут участие в чемпионате мира в Канаде
Юные фигуристы из Грузии примут участие в чемпионате мира в Канаде
Первой из Грузии на чемпионате выступит Инга Гургенидзе 28.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-28T13:23+0400
2023-02-28T13:23+0400
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ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Сборная Грузия по фигурному катанию будет представлена четырьмя спортсменами на чемпионате мира среди юниоров, который пройдет с 1 по 6 марта в канадском городе Калгари. Канада ранее пять раз принимала юниорский чемпионат мира по фигурному катанию. Дважды турнир принимал Китченер, по разу – Лондон, Халл и Сент-Джон. На турнир отправятся Инга Гургенидзе (девушки), Константин Супаташвили (юноши), Грейс Элизабет Вайник и Егор Баршак (спортивные танцы). Для пары Вайник-Баршак и Инги Гургенидзе выступление на чемпионате мира станет первым в карьере. Первой выступление на чемпионате из грузинских спортсменов 2 марта начнет Инга Гургенидзе. Арбитры из Грузии международной категории Саломе Чигогидзе и Юлия Левшунова войдут в состав судейской бригады в категориях юношей и спортивных танцев.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, канада, лондон
спорт, грузия, новости, канада, лондон
Юные фигуристы из Грузии примут участие в чемпионате мира в Канаде
Первой из Грузии на чемпионате выступит Инга Гургенидзе
ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Сборная Грузия по фигурному катанию будет представлена четырьмя спортсменами на чемпионате мира среди юниоров, который пройдет с 1 по 6 марта в канадском городе Калгари.
Канада ранее пять раз принимала юниорский чемпионат
мира по фигурному катанию. Дважды турнир принимал Китченер, по разу – Лондон, Халл и Сент-Джон.
На турнир отправятся Инга Гургенидзе (девушки), Константин Супаташвили (юноши), Грейс Элизабет Вайник и Егор Баршак (спортивные танцы).
Для пары Вайник-Баршак и Инги Гургенидзе выступление на чемпионате мира станет первым в карьере.
Первой выступление на чемпионате из грузинских спортсменов 2 марта начнет Инга Гургенидзе.
Арбитры из Грузии международной категории Саломе Чигогидзе и Юлия Левшунова войдут в состав судейской бригады в категориях юношей и спортивных танцев.