Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20230228/yunye-figuristy-iz-gruzii-primut-uchastie-v-chempionate-mira-v-kanade-275314019.html
Юные фигуристы из Грузии примут участие в чемпионате мира в Канаде
Юные фигуристы из Грузии примут участие в чемпионате мира в Канаде
Первой из Грузии на чемпионате выступит Инга Гургенидзе 28.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-28T13:23+0400
2023-02-28T13:23+0400
спорт
грузия
новости
канада
лондон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/12/264569424_361:369:1600:1066_1920x0_80_0_0_819a02d85241ee8881ad81c093a34731.jpg
ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Сборная Грузия по фигурному катанию будет представлена четырьмя спортсменами на чемпионате мира среди юниоров, который пройдет с 1 по 6 марта в канадском городе Калгари. Канада ранее пять раз принимала юниорский чемпионат мира по фигурному катанию. Дважды турнир принимал Китченер, по разу – Лондон, Халл и Сент-Джон. На турнир отправятся Инга Гургенидзе (девушки), Константин Супаташвили (юноши), Грейс Элизабет Вайник и Егор Баршак (спортивные танцы). Для пары Вайник-Баршак и Инги Гургенидзе выступление на чемпионате мира станет первым в карьере. Первой выступление на чемпионате из грузинских спортсменов 2 марта начнет Инга Гургенидзе. Арбитры из Грузии международной категории Саломе Чигогидзе и Юлия Левшунова войдут в состав судейской бригады в категориях юношей и спортивных танцев.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
канада
лондон
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/12/264569424_582:376:1502:1066_1920x0_80_0_0_162f38765edbf013eab736dd0dda3076.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
спорт, грузия, новости, канада, лондон
спорт, грузия, новости, канада, лондон

Юные фигуристы из Грузии примут участие в чемпионате мира в Канаде

13:23 28.02.2023
© photo: Sputnik / Asatur YesayantsАлександра Трусова (Россия) во время произвольной программы женского одиночного катания по фигурному катанию на XXIV зимних Олимпийских играх (17 февраля 2022). Пекин
Александра Трусова (Россия) во время произвольной программы женского одиночного катания по фигурному катанию на XXIV зимних Олимпийских играх (17 февраля 2022). Пекин - Sputnik Грузия, 1920, 28.02.2023
© photo: Sputnik / Asatur Yesayants
Подписаться на
НовостиTelegram
Первой из Грузии на чемпионате выступит Инга Гургенидзе
ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Сборная Грузия по фигурному катанию будет представлена четырьмя спортсменами на чемпионате мира среди юниоров, который пройдет с 1 по 6 марта в канадском городе Калгари.
Канада ранее пять раз принимала юниорский чемпионат мира по фигурному катанию. Дважды турнир принимал Китченер, по разу – Лондон, Халл и Сент-Джон.
На турнир отправятся Инга Гургенидзе (девушки), Константин Супаташвили (юноши), Грейс Элизабет Вайник и Егор Баршак (спортивные танцы).
Для пары Вайник-Баршак и Инги Гургенидзе выступление на чемпионате мира станет первым в карьере.
Первой выступление на чемпионате из грузинских спортсменов 2 марта начнет Инга Гургенидзе.
Арбитры из Грузии международной категории Саломе Чигогидзе и Юлия Левшунова войдут в состав судейской бригады в категориях юношей и спортивных танцев.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0