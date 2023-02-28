https://sputnik-georgia.ru/20230228/yunye-figuristy-iz-gruzii-primut-uchastie-v-chempionate-mira-v-kanade-275314019.html

Юные фигуристы из Грузии примут участие в чемпионате мира в Канаде

Юные фигуристы из Грузии примут участие в чемпионате мира в Канаде

Первой из Грузии на чемпионате выступит Инга Гургенидзе 28.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-28T13:23+0400

2023-02-28T13:23+0400

2023-02-28T13:23+0400

спорт

грузия

новости

канада

лондон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/12/264569424_361:369:1600:1066_1920x0_80_0_0_819a02d85241ee8881ad81c093a34731.jpg

ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Сборная Грузия по фигурному катанию будет представлена четырьмя спортсменами на чемпионате мира среди юниоров, который пройдет с 1 по 6 марта в канадском городе Калгари. Канада ранее пять раз принимала юниорский чемпионат мира по фигурному катанию. Дважды турнир принимал Китченер, по разу – Лондон, Халл и Сент-Джон. На турнир отправятся Инга Гургенидзе (девушки), Константин Супаташвили (юноши), Грейс Элизабет Вайник и Егор Баршак (спортивные танцы). Для пары Вайник-Баршак и Инги Гургенидзе выступление на чемпионате мира станет первым в карьере. Первой выступление на чемпионате из грузинских спортсменов 2 марта начнет Инга Гургенидзе. Арбитры из Грузии международной категории Саломе Чигогидзе и Юлия Левшунова войдут в состав судейской бригады в категориях юношей и спортивных танцев.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

канада

лондон

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, грузия, новости, канада, лондон