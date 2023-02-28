Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20230228/zavtra-vesna-nachinaete-li-vy-khudet-k-letu-275322321.html
Завтра весна! Начинаете ли вы худеть к лету?
Завтра весна! Начинаете ли вы худеть к лету?
28.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-28T14:34+0400
2023-02-28T14:34+0400
опрос на сайте
опрос sputnik грузия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/09/251676786_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_a1cc0a1dde04df7b12b9a86deb91a428.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/09/251676786_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_d23316e282f54e77f1b5dbd3b196d6a4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
опрос на сайте, опрос sputnik грузия, общество, опросы
опрос на сайте, опрос sputnik грузия, общество, опросы

Завтра весна! Начинаете ли вы худеть к лету?

14:34 28.02.2023
© photo: Sputnik / StringerВесна Победы. Тренировка в мае - пробежка
Весна Победы. Тренировка в мае - пробежка - Sputnik Грузия, 1920, 28.02.2023
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться на
НовостиTelegram
Голосов8
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0