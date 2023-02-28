https://sputnik-georgia.ru/20230228/zavtra-vesna-nachinaete-li-vy-khudet-k-letu-275322321.html
Завтра весна! Начинаете ли вы худеть к лету?
Завтра весна! Начинаете ли вы худеть к лету?
28.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-28T14:34+0400
2023-02-28T14:34+0400
2023-02-28T14:34+0400
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2023
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Sputnik Грузия
опрос на сайте, опрос sputnik грузия, общество, опросы
опрос на сайте, опрос sputnik грузия, общество, опросы
Завтра весна! Начинаете ли вы худеть к лету?
© photo: Sputnik / StringerВесна Победы. Тренировка в мае - пробежка
© photo: Sputnik / Stringer