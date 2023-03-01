https://sputnik-georgia.ru/20230301/deputat-ob-otkaze-moldovy-ot-neytraliteta-napadkakh-na-gagauziyu-i-ugrozakh-pridnestrovyu-275357374.html

Депутат об отказе Молдовы от нейтралитета, нападках на Гагаузию и угрозах Приднестровью

Депутат об отказе Молдовы от нейтралитета, нападках на Гагаузию и угрозах Приднестровью

Отказ от нейтрального статуса может привести к тяжелым последствиям для Молдовы 01.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-01T11:21+0400

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Об этом в интервью на канале "Sputnik на русском" поговорили с молдавским депутатом Василием Боля. По его словам, желание Майи Санду "поиграть в войнушку" идет вразрез с желанием народа, который четко высказался за сохранение нейтралитета. Также обсудили с нашим гостем выдуманную Киевом и Кишиневом историю с попыткой госпереворота. Боля считает, что эта сказка нужна была только для того, чтобы отвлечь общественность от тяжелейшего экономического кризиса, в котором оказалась Молдова по вине нынешних властей. Кроме того, поговорили про нападки на Гагаузию и угрозы Приднестровью.

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