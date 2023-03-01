https://sputnik-georgia.ru/20230301/deputat-ob-otkaze-moldovy-ot-neytraliteta-napadkakh-na-gagauziyu-i-ugrozakh-pridnestrovyu-275357374.html
Депутат об отказе Молдовы от нейтралитета, нападках на Гагаузию и угрозах Приднестровью
Депутат об отказе Молдовы от нейтралитета, нападках на Гагаузию и угрозах Приднестровью
Отказ от нейтрального статуса может привести к тяжелым последствиям для Молдовы 01.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-01T11:21+0400
2023-03-01T11:21+0400
2023-03-01T11:21+0400
мультимедиа
видео
в мире
молдова
киев
кишинев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/01/275355793_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c145e232e3ee2669f1ec7a93c7055ab4.jpg
Об этом в интервью на канале "Sputnik на русском" поговорили с молдавским депутатом Василием Боля. По его словам, желание Майи Санду "поиграть в войнушку" идет вразрез с желанием народа, который четко высказался за сохранение нейтралитета. Также обсудили с нашим гостем выдуманную Киевом и Кишиневом историю с попыткой госпереворота. Боля считает, что эта сказка нужна была только для того, чтобы отвлечь общественность от тяжелейшего экономического кризиса, в котором оказалась Молдова по вине нынешних властей. Кроме того, поговорили про нападки на Гагаузию и угрозы Приднестровью.
молдова
киев
кишинев
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/01/275355793_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4f512983b5b3ba0db0917d351e35b6f9.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа, видео, в мире, молдова, киев, кишинев, видео
мультимедиа, видео, в мире, молдова, киев, кишинев, видео
Депутат об отказе Молдовы от нейтралитета, нападках на Гагаузию и угрозах Приднестровью
Отказ от нейтрального статуса может привести к тяжелым последствиям для Молдовы
Об этом в интервью на канале "Sputnik на русском" поговорили с молдавским депутатом Василием Боля.
По его словам, желание Майи Санду "поиграть в войнушку" идет вразрез с желанием народа, который четко высказался за сохранение нейтралитета.
Также обсудили с нашим гостем выдуманную Киевом и Кишиневом историю с попыткой госпереворота. Боля считает, что эта сказка нужна была только для того, чтобы отвлечь общественность от тяжелейшего экономического кризиса, в котором оказалась Молдова по вине нынешних властей.
Кроме того, поговорили про нападки на Гагаузию и угрозы Приднестровью.