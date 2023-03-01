https://sputnik-georgia.ru/20230301/karatisty-iz-gruzii-stali-luchshimi-na-turnire-vo-frantsii-275359827.html

Каратисты из Грузии стали лучшими на турнире во Франции

Каратисты из Грузии стали лучшими на турнире во Франции

Все девять грузинских спортсменов завоевали медали 01.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-01T12:40+0400

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ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Сборная Грузии по контактному карате из девяти человек выступила на престижном международном турнире в Лилле (Франция), где все спортсмены завоевали медали и заняли первое место в командном зачете. Пятикратный чемпион Европы Андрей Зинченко наряду с золотой медалью турнира получил и приз лучшего бойца. Пьедестал победителей в легкой весовой категории (-70 кг) заняли только грузинские бойцы. Медали завоевали (-70 кг): 1. Андрей Зинченко 2. Миндия Мгеладзе 3. Лаша Шантадзе 4. Дата Путкарадзе В весовой категории -80 кг золото завоевал Тенгиз Бастоян. Грузинский финал также прошел в категории +80 кг, где Давид Мсхаладзе победил Левана Верулидзе, а копилка сборной пополнилась золотой и серебряной медалями. Cреди женщин в весовой категории -55 кг серебро завоевала Мариам Циклаури. Среди ветеранов (старше 35 лет) первое место занял главный тренер молодежной сборной Грузии Леван Цинцадзе, который наряду с чемпионством также получил специальный приз турнира. Международный турнир в Лилле стал этапом подготовки к чемпионату Европы, который пройдет 1 апреля в шведском Гетеборге.

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