https://sputnik-georgia.ru/20230301/kogda-sazhat-kartoshku-v-2023-lunnyy-kalendar-blagopriyatnye-dni-275372798.html

Когда сажать картошку в 2023? Лунный календарь, благоприятные дни

Когда сажать картошку в 2023? Лунный календарь, благоприятные дни

Вкусную и полезную картошку, входящую практически в наш ежедневный рацион, выращивают в более чем 100 странах мира с разными климатическими условиями 01.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-01T22:31+0400

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справки

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Следовательно, очень важно знать, когда сажать картошку, чтобы получить качественный и богатый урожай. Когда сажать картофель по лунному календарю и какие приметы нужно знать, читайте в Sputnik Грузия. Когда сажать картошку Количество и качество урожая напрямую зависит от времени высадки картошки. Если клубни посадить рано, то есть в холодную землю, они долго будут прорастать или даже могут погибнуть, а если поздно – некоторые сорта могут не успеть созреть. Однако это правило в разных климатических поясах действует по-разному: в одних регионах сажать картошку можно уже в марте, в других – в апреле, а в третьих – желательно в мае. Традиционно картошку в открытый грунт принято сажать проращенными корнеплодами в конце апреля. Однако погода в последние годы нестабильная, следовательно, опытные огородники рекомендуют ориентироваться главным образом на то, прогрелся ли грунт на глубине посадки клубней (8-10 сантиметров) до 6-8 градусов. Но, чтобы не бегать с термометром и не мерять температуру почвы, опытные огородники рекомендуют обратиться к народным приметам. Например, если дождевые черви активно копошатся в земле – это явная примета, что почва готова и можно сажать картошку. Также сажать картошку можно, если температуру воздуха прогрелась до 15-16 градусов. По статистике, отклонение от оптимального периода посадки картошки может составлять не больше 10 календарных дней, иначе в несколько раз снизится плодоношение. Лунный календарь – благоприятные дни Современные огородники придерживаются календарных сроков посева этой распространенной овощной культуры, в том числе и по лунному календарю. Наиболее опытные из них знают, что сажать картошку нельзя во время новолуния или полнолуния. По лунному календарю растения при растущей Луне хорошо формируются и быстро становятся крепкими и коренастыми, а убывающая Луна забирает все силы черенка и побега. Чтобы избежать подобных проблем и получить богатый и качественный урожай, нужно правильно определить благоприятные дни для посадки картофеля, а также полива, обработки, прополки и так далее. По лунному календарю картошку, как и все корнеплоды, благоприятно сажать на убывающей Луне. В марте картошку можно сажать 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 28, 29 и 30 числа. В апреле самые благоприятные дни для посадки картошки – 7, 8, 9, 12,13, 14, 18, 22, 23, 25, 26, 27. Сажать картошку в 2023 году также благоприятно 2, 3, 4, 9, 10, 11, 13, 14, 22, 23, 24, 29 и 30 мая; 1, 2, 5, 6, 13, 14, 15, 20, 26, 27, 28, 29 и 30 июня; 7, 8, 11, 12, 13, 23, 24 и 25 июля. Самые неблагоприятные дни для высадки картошки в 2023 году: 7, 20, 21 и 22 марта; 6, 19, 20 и 21 апреля; 5, 18, 19 и 20 мая; 4, 17, 18 и 19 июня; 3, 16, 17 и 18 июля. Сажать в июне и июле можно только раннеспелые сорта картошки. Скороспелые сорта менее урожайны и не так устойчивы к болезням, их клубни набирают меньше крахмала, но все эти недостатки компенсируются более ранним созреванием. Определять оптимальное время и благоприятные дни для посадки картошки, огородник должен с учетом погодных особенностей региона проживания, так как многое зависит от климата определенной местности. Материал подготовлен на основе открытых источников

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