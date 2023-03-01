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https://sputnik-georgia.ru/20230301/kogda-sazhat-kartoshku-v-2023-lunnyy-kalendar-blagopriyatnye-dni-275372798.html
Когда сажать картошку в 2023? Лунный календарь, благоприятные дни
Когда сажать картошку в 2023? Лунный календарь, благоприятные дни
Вкусную и полезную картошку, входящую практически в наш ежедневный рацион, выращивают в более чем 100 странах мира с разными климатическими условиями 01.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-01T22:31+0400
2023-03-01T22:31+0400
справки
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Следовательно, очень важно знать, когда сажать картошку, чтобы получить качественный и богатый урожай. Когда сажать картофель по лунному календарю и какие приметы нужно знать, читайте в Sputnik Грузия. Когда сажать картошку Количество и качество урожая напрямую зависит от времени высадки картошки. Если клубни посадить рано, то есть в холодную землю, они долго будут прорастать или даже могут погибнуть, а если поздно – некоторые сорта могут не успеть созреть. Однако это правило в разных климатических поясах действует по-разному: в одних регионах сажать картошку можно уже в марте, в других – в апреле, а в третьих – желательно в мае. Традиционно картошку в открытый грунт принято сажать проращенными корнеплодами в конце апреля. Однако погода в последние годы нестабильная, следовательно, опытные огородники рекомендуют ориентироваться главным образом на то, прогрелся ли грунт на глубине посадки клубней (8-10 сантиметров) до 6-8 градусов. Но, чтобы не бегать с термометром и не мерять температуру почвы, опытные огородники рекомендуют обратиться к народным приметам. Например, если дождевые черви активно копошатся в земле – это явная примета, что почва готова и можно сажать картошку. Также сажать картошку можно, если температуру воздуха прогрелась до 15-16 градусов. По статистике, отклонение от оптимального периода посадки картошки может составлять не больше 10 календарных дней, иначе в несколько раз снизится плодоношение. Лунный календарь – благоприятные дни Современные огородники придерживаются календарных сроков посева этой распространенной овощной культуры, в том числе и по лунному календарю. Наиболее опытные из них знают, что сажать картошку нельзя во время новолуния или полнолуния. По лунному календарю растения при растущей Луне хорошо формируются и быстро становятся крепкими и коренастыми, а убывающая Луна забирает все силы черенка и побега. Чтобы избежать подобных проблем и получить богатый и качественный урожай, нужно правильно определить благоприятные дни для посадки картофеля, а также полива, обработки, прополки и так далее. По лунному календарю картошку, как и все корнеплоды, благоприятно сажать на убывающей Луне. В марте картошку можно сажать 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 28, 29 и 30 числа. В апреле самые благоприятные дни для посадки картошки – 7, 8, 9, 12,13, 14, 18, 22, 23, 25, 26, 27. Сажать картошку в 2023 году также благоприятно 2, 3, 4, 9, 10, 11, 13, 14, 22, 23, 24, 29 и 30 мая; 1, 2, 5, 6, 13, 14, 15, 20, 26, 27, 28, 29 и 30 июня; 7, 8, 11, 12, 13, 23, 24 и 25 июля. Самые неблагоприятные дни для высадки картошки в 2023 году: 7, 20, 21 и 22 марта; 6, 19, 20 и 21 апреля; 5, 18, 19 и 20 мая; 4, 17, 18 и 19 июня; 3, 16, 17 и 18 июля. Сажать в июне и июле можно только раннеспелые сорта картошки. Скороспелые сорта менее урожайны и не так устойчивы к болезням, их клубни набирают меньше крахмала, но все эти недостатки компенсируются более ранним созреванием. Определять оптимальное время и благоприятные дни для посадки картошки, огородник должен с учетом погодных особенностей региона проживания, так как многое зависит от климата определенной местности. Материал подготовлен на основе открытых источников
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Лиза Офман
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справки
справки

Когда сажать картошку в 2023? Лунный календарь, благоприятные дни

22:31 01.03.2023
© Pixabay / user_id:1195798 / Клубни картофеля
Клубни картофеля - Sputnik Грузия, 1920, 01.03.2023
© Pixabay / user_id:1195798 /
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Колумнист Sputnik Лиза Офман - Sputnik Грузия
Лиза Офман
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Вкусную и полезную картошку, входящую практически в наш ежедневный рацион, выращивают в более чем 100 странах мира с разными климатическими условиями
Следовательно, очень важно знать, когда сажать картошку, чтобы получить качественный и богатый урожай.
Когда сажать картофель по лунному календарю и какие приметы нужно знать, читайте в Sputnik Грузия.

Когда сажать картошку

Количество и качество урожая напрямую зависит от времени высадки картошки. Если клубни посадить рано, то есть в холодную землю, они долго будут прорастать или даже могут погибнуть, а если поздно – некоторые сорта могут не успеть созреть.
Однако это правило в разных климатических поясах действует по-разному: в одних регионах сажать картошку можно уже в марте, в других – в апреле, а в третьих – желательно в мае.
© photo: Sputnik / Stringer / Картофель грузинского производства, подготовленный к продаже
Картофель грузинского производства, подготовленный к продаже - Sputnik Грузия, 1920, 01.03.2023
Картофель грузинского производства, подготовленный к продаже
© photo: Sputnik / Stringer /
Традиционно картошку в открытый грунт принято сажать проращенными корнеплодами в конце апреля. Однако погода в последние годы нестабильная, следовательно, опытные огородники рекомендуют ориентироваться главным образом на то, прогрелся ли грунт на глубине посадки клубней (8-10 сантиметров) до 6-8 градусов.
Но, чтобы не бегать с термометром и не мерять температуру почвы, опытные огородники рекомендуют обратиться к народным приметам. Например, если дождевые черви активно копошатся в земле – это явная примета, что почва готова и можно сажать картошку.
Также сажать картошку можно, если температуру воздуха прогрелась до 15-16 градусов.
По статистике, отклонение от оптимального периода посадки картошки может составлять не больше 10 календарных дней, иначе в несколько раз снизится плодоношение.

Лунный календарь – благоприятные дни

Современные огородники придерживаются календарных сроков посева этой распространенной овощной культуры, в том числе и по лунному календарю.
Наиболее опытные из них знают, что сажать картошку нельзя во время новолуния или полнолуния.
По лунному календарю растения при растущей Луне хорошо формируются и быстро становятся крепкими и коренастыми, а убывающая Луна забирает все силы черенка и побега.
Чтобы избежать подобных проблем и получить богатый и качественный урожай, нужно правильно определить благоприятные дни для посадки картофеля, а также полива, обработки, прополки и так далее. По лунному календарю картошку, как и все корнеплоды, благоприятно сажать на убывающей Луне.
В марте картошку можно сажать 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 28, 29 и 30 числа.
В апреле самые благоприятные дни для посадки картошки – 7, 8, 9, 12,13, 14, 18, 22, 23, 25, 26, 27.
© photo: Sputnik / Artur Lebedev / Перейти в фотобанкПродажа картофеля на продуктовой ярмарке
Продажа картофеля на продуктовой ярмарке - Sputnik Грузия, 1920, 01.03.2023
Продажа картофеля на продуктовой ярмарке
© photo: Sputnik / Artur Lebedev
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Сажать картошку в 2023 году также благоприятно 2, 3, 4, 9, 10, 11, 13, 14, 22, 23, 24, 29 и 30 мая; 1, 2, 5, 6, 13, 14, 15, 20, 26, 27, 28, 29 и 30 июня; 7, 8, 11, 12, 13, 23, 24 и 25 июля.
Самые неблагоприятные дни для высадки картошки в 2023 году: 7, 20, 21 и 22 марта; 6, 19, 20 и 21 апреля; 5, 18, 19 и 20 мая; 4, 17, 18 и 19 июня; 3, 16, 17 и 18 июля.
Сажать в июне и июле можно только раннеспелые сорта картошки. Скороспелые сорта менее урожайны и не так устойчивы к болезням, их клубни набирают меньше крахмала, но все эти недостатки компенсируются более ранним созреванием.
Определять оптимальное время и благоприятные дни для посадки картошки, огородник должен с учетом погодных особенностей региона проживания, так как многое зависит от климата определенной местности.
Материал подготовлен на основе открытых источников
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