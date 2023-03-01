https://sputnik-georgia.ru/20230301/mid-kitaya-prokommentiroval-dannye-fbr-o-laboratornom-proiskhozhdenii-covid-19-275368741.html

МИД Китая опроверг данные ФБР о лабораторном происхождении коронавируса

МИД Китая опроверг данные ФБР о лабораторном происхождении коронавируса

С момента начала пандемии коронавируса ведутся споры о происхождении возбудителя 01.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-01T15:41+0400

2023-03-01T15:41+0400

2023-03-01T15:49+0400

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ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Официальный представитель МИД КНР Мао Ни заявила, что власти Китая против любых политических манипуляций, связанных с поиском источника коронавируса COVID-19, сообщает РИА Новости. Директор ФБР Кристофер Рей в среду заявил, что версия о лабораторном происхождении COVID-19 наиболее вероятная из всех существующих. Ранее газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники, сообщила, что в Минэнергетики США пришли к выводу, что пандемия началась из-за лабораторной утечки коронавируса, о чем информировали Белый дом и конгресс США.Заключения, основанные на фальсифицированных отчетах американских спецслужб, недостоверны, отметила она. Для поиска источника COVID-19 Китай с самого начала участвовал в научных исследованиях, отметила она. "Происхождение вируса — это сложный научный вопрос, его исследование может и должно быть осуществлено лишь в сотрудничестве ученых всего мира", — сказала она.Китайские эксперты совместно с экспертами Всемирной организации здравоохранения, посетив лаборатории в Ухане, опровергли вероятность лабораторного происхождения коронавируса, сообщила Мао Ни.Между тем советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан считает, что на данный момент не существует определенности в вопросе происхождения коронавируса.Грузинский инфекционист рассказал, когда может завершиться пандемия коронавируса>>Вспышка COVID-19 произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Первые заболевшие имели отношение к уханьскому рынку морепродуктов. Уже в начале января 2020 года власти Китая объявили, что причина вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения – новый вид коронавируса. В начале марта 2020 года ВОЗ объявила о всемирной пандемии.С тех пор ведутся споры о происхождении возбудителя — коронавируса SARS-CoV-2. В марте 2022 года международная группа экспертов ВОЗ заключила, что коронавирус, наиболее вероятно, передался человеку от летучих мышей через другое животное. А утечку из лаборатории эксперты назвали "крайне маловероятной". Кроме того, рассматривали передачу вируса человеку напрямую от животного или через охлажденные продукты.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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коронавирус covid-19, в мире, новости, китай, всемирная организация здравоохранения, фбр