https://sputnik-georgia.ru/20230301/test-chto-vy-znaete-o-pive-275475609.html

Тест: что вы знаете о пиве

Тест: что вы знаете о пиве

Сегодня, 1 марта, в Исландии празднуется День пива – в этот день полагается пить его ровно столько, сколько сможете в себя вместить 01.03.2023, Sputnik Грузия

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тесты

интерактив

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Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил небольшой тест про пиво.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

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тесты, интерактив, тесты