https://sputnik-georgia.ru/20230301/test-chto-vy-znaete-o-pive-275475609.html
Тест: что вы знаете о пиве
Тест: что вы знаете о пиве
Сегодня, 1 марта, в Исландии празднуется День пива – в этот день полагается пить его ровно столько, сколько сможете в себя вместить 01.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-01T10:49+0400
2023-03-01T10:49+0400
2023-03-06T11:13+0400
тесты
интерактив
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24193/19/241931943_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_85e653b8bd18c097f9bef32cf75c495e.jpg
Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил небольшой тест про пиво.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24193/19/241931943_109:0:1817:1281_1920x0_80_0_0_5515a6268d6a5eef1dc41a8e7ad9eb1c.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
тесты, интерактив, тесты
Тест: что вы знаете о пиве
10:49 01.03.2023 (обновлено: 11:13 06.03.2023)
Сегодня, 1 марта, в Исландии празднуется День пива – в этот день полагается пить его ровно столько, сколько сможете в себя вместить
Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил небольшой тест про пиво.