https://sputnik-georgia.ru/20230301/test-ko-dnyu-koshek-v-rossii-275382446.html

Тест ко дню кошек в России

Тест ко дню кошек в России

В первый день первого весеннего месяца по стихийно сложившейся традиции в России отмечается день чествования этих самых близких человеку домашних обитателей 01.03.2023, Sputnik Грузия

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тесты

кошки

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Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил небольшой тест о кошках.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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