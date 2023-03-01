https://sputnik-georgia.ru/20230301/test-ko-dnyu-koshek-v-rossii-275382446.html
Тест ко дню кошек в России
Тест ко дню кошек в России
В первый день первого весеннего месяца по стихийно сложившейся традиции в России отмечается день чествования этих самых близких человеку домашних обитателей 01.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-01T17:37+0400
2023-03-01T17:37+0400
2023-03-01T22:38+0400
тесты
кошки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/16/252642864_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4494e8a6f7edbdc6050d1dc39fe82b0f.jpg
Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил небольшой тест о кошках.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/16/252642864_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6af94e945d2925d8be4bdea5e37d1fca.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
тесты, кошки
Тест ко дню кошек в России
17:37 01.03.2023 (обновлено: 22:38 01.03.2023)
В первый день первого весеннего месяца по стихийно сложившейся традиции в России отмечается день чествования этих самых близких человеку домашних обитателей
Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил небольшой тест о кошках.
Тест
Тест: что вы знаете о кошках