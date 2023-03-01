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Трагедия в Греции - число жертв столкновения поездов выросло до 32 человек

Трагедия в Греции - число жертв столкновения поездов выросло до 32 человек

Усилия пожарных сосредоточены на первых двух вагонах пассажирского поезда, которые перевернулись и откуда извлечь людей труднее всего 01.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-01T09:58+0400

2023-03-01T09:58+0400

2023-03-01T10:46+0400

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ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Число погибших в результате столкновения грузового и пассажирского поездов в городке Темпи в Греции увеличилось до 32 человек, в больницы доставлены 85 пострадавших, сообщает РИА Новости.Поезда столкнулись около полуночи при невыясненных пока обстоятельствах. От Афин до места ЧП примерно 200 километров."На данный момент подтверждена гибель 32 человек. Из 85 раненых, которых перевезли в больницы, госпитализированы 53, остальные выписаны", – сказал официальный представитель пожарной службы Греции Василис Вартакояннис в прямом эфире греческого общественного телевидения ERT.После столкновения поездов произошел пожар, три вагона сошли с рельсов."Усилия пожарных сейчас сосредоточены на первых двух вагонах пассажирского поезда, которые перевернулись и откуда извлечь людей труднее всего", – заявил Вартакояннис.На месте мобилизованы 150 пожарных и 40 бригад скорой помощи.Пассажирский поезд совершал рейс Афины-Салоники. В момент столкновения в нем, по предварительным данным, находились 350 человек, сообщило греческое общественное телевидение ERT, в прямом эфире которого Вартакояннис рассказал о последних событиях с места ЧП.Сайт компании Hellenic Train во вторник сообщал о постоянных задержках в движении поездов. В частности, поезд Афины-Салоники вышел с задержкой в 48 минут. Поезд из Салоников в Афины задержался на 70 минут.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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