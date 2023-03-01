Умер грузинский композитор Тамаз Курашвили
© Tbilisi State ConservatoireТамаз Курашвили
© Tbilisi State Conservatoire
В 2011 году Тамазу Курашвили открыли именную звезду перед Тбилисским концертным залом
ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Грузинский композитор, музыкант, джазмен Тамаз (Татуза) Курашвили умер 28 февраля в возрасте 75 лет, говорится в сообщении Тбилисской государственной консерватории.
Тамаз Курашвили окончил Тбилисский государственный университет и Тбилисскую государственную консерваторию.
В 1968-1969 годы Курашвили был солистом ансамбля филармонии "Диело", в 1970 году – ансамбля "Чанги", в 1968-1982 годах – солистом эстрадного оркестра Комитета радио и телевидения.
В 1979 году Курашвили был руководителем джаз-ансамбля, 1983-1985 годах – главным дирижером и художественным руководителем эстрадно-симфонического оркестра.
Тамаз Курашвили является автором музыки к короткометражному художественному фильму "Чистая доска" (1982), художественному фильму "Они" (1993), спектаклю Телавского драматического театра "Укрощение Мимино" (1985) и других.
В 2011 году перед Тбилисским концертным залом (Филармония) Тамазу Курашвили открыли звезду.
Тамаз Курашвили был почетным гражданином Тбилиси.
Тамаз Курашвили окончил Тбилисский государственный университет и Тбилисскую государственную консерваторию.
В 1968-1969 годы Курашвили был солистом ансамбля филармонии "Диело", в 1970 году – ансамбля "Чанги", в 1968-1982 годах – солистом эстрадного оркестра Комитета радио и телевидения.
В 1979 году Курашвили был руководителем джаз-ансамбля, 1983-1985 годах – главным дирижером и художественным руководителем эстрадно-симфонического оркестра.
Тамаз Курашвили является автором музыки к короткометражному художественному фильму "Чистая доска" (1982), художественному фильму "Они" (1993), спектаклю Телавского драматического театра "Укрощение Мимино" (1985) и других.
В 2011 году перед Тбилисским концертным залом (Филармония) Тамазу Курашвили открыли звезду.
Тамаз Курашвили был почетным гражданином Тбилиси.