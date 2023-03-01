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Умер грузинский композитор Тамаз Курашвили
Умер грузинский композитор Тамаз Курашвили
В 2011 году Тамазу Курашвили открыли именную звезду перед Тбилисским концертным залом 01.03.2023, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Грузинский композитор, музыкант, джазмен Тамаз (Татуза) Курашвили умер 28 февраля в возрасте 75 лет, говорится в сообщении Тбилисской государственной консерватории. Тамаз Курашвили окончил Тбилисский государственный университет и Тбилисскую государственную консерваторию.В 1968-1969 годы Курашвили был солистом ансамбля филармонии "Диело", в 1970 году – ансамбля "Чанги", в 1968-1982 годах – солистом эстрадного оркестра Комитета радио и телевидения. В 1979 году Курашвили был руководителем джаз-ансамбля, 1983-1985 годах – главным дирижером и художественным руководителем эстрадно-симфонического оркестра.Тамаз Курашвили является автором музыки к короткометражному художественному фильму "Чистая доска" (1982), художественному фильму "Они" (1993), спектаклю Телавского драматического театра "Укрощение Мимино" (1985) и других.В 2011 году перед Тбилисским концертным залом (Филармония) Тамазу Курашвили открыли звезду. Тамаз Курашвили был почетным гражданином Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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кто ушел в 2023 году, грузия, культура, новости, тбилиси, тбилисский государственный университет
кто ушел в 2023 году, грузия, культура, новости, тбилиси, тбилисский государственный университет

Умер грузинский композитор Тамаз Курашвили

17:41 01.03.2023
© Tbilisi State ConservatoireТамаз Курашвили
Тамаз Курашвили - Sputnik Грузия, 1920, 01.03.2023
© Tbilisi State Conservatoire
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В 2011 году Тамазу Курашвили открыли именную звезду перед Тбилисским концертным залом
ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Грузинский композитор, музыкант, джазмен Тамаз (Татуза) Курашвили умер 28 февраля в возрасте 75 лет, говорится в сообщении Тбилисской государственной консерватории.

Тамаз Курашвили окончил Тбилисский государственный университет и Тбилисскую государственную консерваторию.

В 1968-1969 годы Курашвили был солистом ансамбля филармонии "Диело", в 1970 году – ансамбля "Чанги", в 1968-1982 годах – солистом эстрадного оркестра Комитета радио и телевидения.

В 1979 году Курашвили был руководителем джаз-ансамбля, 1983-1985 годах – главным дирижером и художественным руководителем эстрадно-симфонического оркестра.

Тамаз Курашвили является автором музыки к короткометражному художественному фильму "Чистая доска" (1982), художественному фильму "Они" (1993), спектаклю Телавского драматического театра "Укрощение Мимино" (1985) и других.

В 2011 году перед Тбилисским концертным залом (Филармония) Тамазу Курашвили открыли звезду.

Тамаз Курашвили был почетным гражданином Тбилиси.
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