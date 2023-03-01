https://sputnik-georgia.ru/20230301/uslugi-pensionnogo-agentstva-teper-dostupny-v-domakh-yustitsii-gruzii-275370750.html

Услуги Пенсионного агентства теперь доступны в Домах юстиции Грузии

Услуги Пенсионного агентства теперь доступны в Домах юстиции Грузии

Дома юстиции теперь могут предоставлять гражданам пять новых услуг 01.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-01T16:20+0400

2023-03-01T16:20+0400

2023-03-01T16:20+0400

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дом юстиции

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ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. В Домах юстиции с 1 марта доступны услуги Пенсионного агентства, сообщили в пресс-службе ведомства. Соответствующий документ между Минюстом Грузии и Пенсионным агентством был подписан в начале февраля 2023 года. Сервисы будут доступны во всех филиалах Домов юстиции. Отныне граждане Грузии могут обратиться в Дома юстиции по таким вопросам, как подключение к схеме накопительной пенсии, назначение пенсии на разной основе, прохождение авторизации на сайте Пенсионного агентства и т. д. За начавшимся процессом в Доме юстиции лично проследили председатель ведомства Лаша Лобжанидзе и заместитель директора Пенсионного агентства Анна Кекелидзе. Дом юстиции – учреждение, предоставляющие большинство госуслуг: от регистрации брака до оформления имущества и выдачи архивных записей. На сегодняшний день в Грузии уже функционируют 117 филиалов Дома.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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