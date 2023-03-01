https://sputnik-georgia.ru/20230301/vavilov-ob-amerikanskikh-sanktsiyakh-protiv-knr-za-pomosch-rossii-275367846.html

Вавилов об американских санкциях против КНР за помощь России

Вавилов об американских санкциях против КНР за помощь России

Беларусь будет играть важнейшую роль в российско-китайском военном сотрудничестве. Таким мнением поделился со "Sputnik на русском" китаевед Николай Вавилов 01.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-01T14:49+0400

2023-03-01T14:49+0400

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Эксперт считает, что одним из направлений совместной работы России и Китая может стать производство беспилотников. Зачем КНР меняет свое военное законодательство? Почему американцы не готовы к войне с Китаем? В чем причина агрессивной реакции США на китайский мирный план по Украине? Ответы на все эти вопросы смотрите в видео.

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