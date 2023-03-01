https://sputnik-georgia.ru/20230301/vavilov-ob-amerikanskikh-sanktsiyakh-protiv-knr-za-pomosch-rossii-275367846.html
Вавилов об американских санкциях против КНР за помощь России
Вавилов об американских санкциях против КНР за помощь России
Беларусь будет играть важнейшую роль в российско-китайском военном сотрудничестве. Таким мнением поделился со "Sputnik на русском" китаевед Николай Вавилов 01.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-01T14:49+0400
2023-03-01T14:49+0400
2023-03-01T14:49+0400
видео
россия
мультимедиа
экспертное мнение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/01/275367045_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_da823f902da48917fba123807460214e.jpg
Эксперт считает, что одним из направлений совместной работы России и Китая может стать производство беспилотников. Зачем КНР меняет свое военное законодательство? Почему американцы не готовы к войне с Китаем? В чем причина агрессивной реакции США на китайский мирный план по Украине? Ответы на все эти вопросы смотрите в видео.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/01/275367045_41:0:1481:1080_1920x0_80_0_0_2e6c36c390bf566f8074510e431b101c.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, россия, мультимедиа, экспертное мнение, видео
видео, россия, мультимедиа, экспертное мнение, видео
Вавилов об американских санкциях против КНР за помощь России
Беларусь будет играть важнейшую роль в российско-китайском военном сотрудничестве. Таким мнением поделился со "Sputnik на русском" китаевед Николай Вавилов
Эксперт считает, что одним из направлений совместной работы России и Китая может стать производство беспилотников.
Зачем КНР меняет свое военное законодательство? Почему американцы не готовы к войне с Китаем? В чем причина агрессивной реакции США на китайский мирный план по Украине? Ответы на все эти вопросы смотрите в видео.