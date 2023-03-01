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Вучич: западные лидеры признали свою вовлеченность в конфликт на Украине
Вучич: западные лидеры признали свою вовлеченность в конфликт на Украине
Западные лидеры допустили возможность прекращения инвестиций в Сербию и приостановку ее интеграции в Евросоюз в случае несговорчивости Белграда 01.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-01T10:35+0400
2023-03-01T10:35+0400
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ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Политические представители Запада признались, что участвуют в конфликте на Украине и призвали Белград "вести себя как надо", сказал Президент Сербии Александр Вучич в эфире Радио и телевидения Сербии.В противном случае, по словам президента Сербии, политические представители Запада допустили возможность прекращения инвестиций в Сербию, отзыв уже вложенного капитала, закрытие предприятий, а также приостановку ее интеграции в Евросоюз.Сербия получила официальный статус страны-кандидата на вступление в Евросоюз в 2012 году. Вучич подчеркнул, что в связи с эскалацией конфликта на Украине разговоры с представителями Запада стали более требовательными и жесткими, в том числе по урегулированию в Косово.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, политика, сербия, украина, европа, александр вучич
в мире, новости, политика, сербия, украина, европа, александр вучич
Вучич: западные лидеры признали свою вовлеченность в конфликт на Украине
Западные лидеры допустили возможность прекращения инвестиций в Сербию и приостановку ее интеграции в Евросоюз в случае несговорчивости Белграда
ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Политические представители Запада признались, что участвуют в конфликте на Украине и призвали Белград "вести себя как надо", сказал Президент Сербии Александр Вучич в эфире Радио и телевидения Сербии.
"Мне сказали: "У нас идет война в Европе, мы участвуем, хоть мы и не говорим этого". И говорят, что мы (Сербия – ред.) потеряем многое или все, если не будем вести себя как надо", – заявил Вучич.
В противном случае, по словам президента Сербии, политические представители Запада допустили возможность прекращения инвестиций в Сербию, отзыв уже вложенного капитала, закрытие предприятий, а также приостановку ее интеграции в Евросоюз.
Сербия получила официальный статус страны-кандидата на вступление в Евросоюз в 2012 году.
Вучич подчеркнул, что в связи с эскалацией конфликта на Украине разговоры с представителями Запада стали более требовательными и жесткими, в том числе по урегулированию в Косово.