https://sputnik-georgia.ru/20230301/vuchich-zapadnye-lidery-priznali-svoyu-vovlechennost-v-konflikt-na-ukraine-275353692.html

Вучич: западные лидеры признали свою вовлеченность в конфликт на Украине

Вучич: западные лидеры признали свою вовлеченность в конфликт на Украине

Западные лидеры допустили возможность прекращения инвестиций в Сербию и приостановку ее интеграции в Евросоюз в случае несговорчивости Белграда 01.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-01T10:35+0400

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ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Политические представители Запада признались, что участвуют в конфликте на Украине и призвали Белград "вести себя как надо", сказал Президент Сербии Александр Вучич в эфире Радио и телевидения Сербии.В противном случае, по словам президента Сербии, политические представители Запада допустили возможность прекращения инвестиций в Сербию, отзыв уже вложенного капитала, закрытие предприятий, а также приостановку ее интеграции в Евросоюз.Сербия получила официальный статус страны-кандидата на вступление в Евросоюз в 2012 году. Вучич подчеркнул, что в связи с эскалацией конфликта на Украине разговоры с представителями Запада стали более требовательными и жесткими, в том числе по урегулированию в Косово.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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