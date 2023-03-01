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Жертвами столкновения поездов в Греции стали 26 человек
Жертвами столкновения поездов в Греции стали 26 человек
В пассажирском поезде, по предварительным данным, находились 350 человек 01.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-01T08:24+0400
2023-03-01T08:24+0400
2023-03-01T08:55+0400
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ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Число погибших в результате столкновения грузового и пассажирского поездов в Греции достигло 26 человек, в больницы доставлены 85 пострадавших, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя пожарной службы страны Василиса Вартакоянниса. Поезда столкнулись на станции Эвангелизмос в городке Темпи, недалеко от города Лариса, около полуночи при невыясненных пока обстоятельствах. От Афин до места ЧП около 200 километров.После столкновения поездов произошел пожар, три вагона сошли с рельсов.На месте мобилизованы 150 пожарных и 40 бригад скорой помощи.Пассажирский поезд совершал рейс Афины-Салоники. В момент столкновения в нем, по предварительным данным, находились 350 человек, сообщило греческое общественное телевидение ERT, в прямом эфире которого Вартакояннис рассказал о последних событиях с места ЧП.Сайт компании Hellenic Train во вторник сообщал о постоянных задержках в движении поездов. В частности, поезд Афины-Салоники вышел с задержкой в 48 минут. Поезд из Салоников в Афины задержался на 70 минут.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, в мире, происшествия, греция, афины
новости, в мире, происшествия, греция, афины
Жертвами столкновения поездов в Греции стали 26 человек
08:24 01.03.2023 (обновлено: 08:55 01.03.2023)
В пассажирском поезде, по предварительным данным, находились 350 человек
ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik.
Число погибших в результате столкновения грузового и пассажирского поездов в Греции достигло 26 человек, в больницы доставлены 85 пострадавших, сообщает РИА Новости
со ссылкой на официального представителя пожарной службы страны Василиса Вартакоянниса.
Поезда столкнулись на станции Эвангелизмос в городке Темпи, недалеко от города Лариса, около полуночи при невыясненных пока обстоятельствах. От Афин до места ЧП около 200 километров.
После столкновения поездов произошел пожар, три вагона сошли с рельсов.
На месте мобилизованы 150 пожарных и 40 бригад скорой помощи.
Пассажирский поезд совершал рейс Афины-Салоники. В момент столкновения в нем, по предварительным данным, находились 350 человек, сообщило греческое общественное телевидение ERT, в прямом эфире которого Вартакояннис рассказал о последних событиях с места ЧП.
Сайт компании Hellenic Train во вторник сообщал о постоянных задержках в движении поездов. В частности, поезд Афины-Салоники вышел с задержкой в 48 минут. Поезд из Салоников в Афины задержался на 70 минут.