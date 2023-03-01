https://sputnik-georgia.ru/20230301/zhertvami-stolknoveniya-poezdov-v-gretsii-stali-26-chelovek-275351640.html

﻿Жертвами столкновения поездов в Греции стали 26 человек

﻿Жертвами столкновения поездов в Греции стали 26 человек

В пассажирском поезде, по предварительным данным, находились 350 человек 01.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-01T08:24+0400

2023-03-01T08:24+0400

2023-03-01T08:55+0400

новости

в мире

происшествия

греция

афины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24767/07/247670778_0:86:3001:1774_1920x0_80_0_0_9989d72c6a785800eb02317427dd6d1b.jpg

ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Число погибших в результате столкновения грузового и пассажирского поездов в Греции достигло 26 человек, в больницы доставлены 85 пострадавших, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя пожарной службы страны Василиса Вартакоянниса. Поезда столкнулись на станции Эвангелизмос в городке Темпи, недалеко от города Лариса, около полуночи при невыясненных пока обстоятельствах. От Афин до места ЧП около 200 километров.После столкновения поездов произошел пожар, три вагона сошли с рельсов.На месте мобилизованы 150 пожарных и 40 бригад скорой помощи.Пассажирский поезд совершал рейс Афины-Салоники. В момент столкновения в нем, по предварительным данным, находились 350 человек, сообщило греческое общественное телевидение ERT, в прямом эфире которого Вартакояннис рассказал о последних событиях с места ЧП.Сайт компании Hellenic Train во вторник сообщал о постоянных задержках в движении поездов. В частности, поезд Афины-Салоники вышел с задержкой в 48 минут. Поезд из Салоников в Афины задержался на 70 минут.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

греция

афины

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, в мире, происшествия, греция, афины